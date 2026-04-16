फर्जी प्रोफाइल से 500 महिलाओं को बनाया शिकार, दिल्ली पुलिस ने शातिर साइबर ठग को किया गिरफ्तार
साइबर पुलिस ने 35 वर्षीय आनंद कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी डेटिंग ऐप्स के जरिए महिलाओं को निशाना बनाकर ब्लैकमेलिंग करता था.
Published : April 16, 2026 at 1:47 PM IST|
Updated : April 16, 2026 at 2:10 PM IST
नई दिल्ली: देशभर में 500 से ज्यादा महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर करीब दो करोड़ रुपये की ठगी करने वाले साइबर अपराधी को दिल्ली के दक्षिण पश्चिम जिले की साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार, आरोपी फर्जी प्रोफाइल बनाकर लंबे समय से डेटिंग और मैट्रिमोनियल ऐप्स के जरिए महिलाओं को निशाना बना रहा था. आरोपी 35 वर्षीय आनंद कुमार पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है.
दोस्ती कर देता था शादी का झांसा
आरोपी अलग-अलग नामों और पहचान से फर्जी प्रोफाइल बनाता था और महिलाओं से दोस्ती कर उन्हें शादी का झांसा देता था. बाद में मेडिकल इमरजेंसी, बिजनेस लॉस या निजी जरूरतों का बहाना बनाकर पैसे ऐंठता था. इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक पीड़िता ने शिकायत दी कि ‘वैभव अरोड़ा’ नाम के व्यक्ति ने उससे करीब 7 लाख रुपये ठग लिए. आरोपी ने प्यार और शादी का झांसा देकर पैसे लिए और फिर खुद को मृत बताकर गायब हो गया.
सोशल मीडिया पर दोस्त बनाते समय सतर्क रहें
सब इंस्पेक्टर प्रियंका के नेतृत्व में टीम ने तकनीकी जांच और सर्विलांस के जरिए आरोपी की लोकेशन पश्चिम बंगाल में ट्रेस की और छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के पास से 4 स्मार्टफोन, 8 सिम कार्ड, 3 डेबिट कार्ड और सोने के गहने बरामद किए गए.
दक्षिण-पश्चिम जिला के डीसीपी अमित गोयल (IPS) ने बताया कि यह आरोपी साइबर अपराधी है, जिसने देशभर में 500 से अधिक महिलाओं को निशाना बनाया और करीब 2 करोड़ रुपये की ठगी की. यह फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर खुद को अलग-अलग प्रोफेशन से जुड़ा बताता था और दोस्ती गांठकर पैसे ऐंठता थ.। हमने इसके पास से कई डिजिटल सबूत और सामान बरामद किया है. आगे की जांच जारी है और इससे जुड़े अन्य लिंक भी खंगाले जा रहे हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती करते समय सतर्क रहें, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकती है.
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