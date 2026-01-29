ETV Bharat / state

महंगी शराब पिला व्यवसायी को लगाया 32 हजार का चूना, बिल चुकाने को गिरवी रखनी पड़ी बाइक

भोपाल में 'डेटिंग ऐप' के जरिए ठगी का नया खेल. ठगी को अंजाम देने के बाद बहाना बनाकर निकल जा रही ठग लड़कियां.

BUSINESSMAN DUPED OF 32000 BHOPAL
जीआरपी थाना रानी कमलापति (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

January 29, 2026

भोपाल: इन दिनों देशभर में जालसाज ठगी के नए-नए तरीके अपना रहे हैं. डिजिटल युग में इन ठगों को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (RKMP) के पास स्थित एक नामी मॉल के कैफे में डेटिंग ऐप के जरिए हुई एक मुलाकात व्यवसायी के लिए दुःस्वप्न बन गई.

युवती ने व्यवसायी को हजारों रुपये का 'बिल' थमाया और खुद वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर रफूचक्कर हो गई. ठगी का शिकार हुए व्यवसायी को अपना सम्मान बचाने के लिए अपनी बाइक गिरवी रखनी पड़ी. व्यवसायी ने आरकेएमपी जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

डेटिंग ऐप के जरिए व्यवसायी की युवती से हुई थी जान-पहचान

जानकारी के अनुसार, एमपी नगर इलाके में निजी व्यवसाय करने वाले एक युवक की मुलाकात कुछ समय पहले एक डेटिंग ऐप पर 'कविता' नाम की युवती से हुई. शुरुआत में दोनों के बीच सामान्य चैटिंग हुई. इस दौरान युवती ने युवक से 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर करने की मांग भी की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से वह ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया.

उसके बाद करीब तीन दिनों तक दोनों के बीच बातचीत नही हुई. व्यवसायी को लगा कि रुपये नहीं देने की वजह से कविता नाराज हो गई है और उसने रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म कर लिया है. लेकिन दो-तीन दिन बाद कविता ने युवक को फोन किया और मुलाकात करने का ऑफर दिया. कविता ने युवक को रानी कमलापति स्टेशन के पास स्थित एक प्रतिष्ठित मॉल के कैफे में मिलने के लिए बुलाया. दोनों की मुलाकात कैफे में हुई.

इसके बाद उसने कैफे में बेहद कीमती ब्रांडेड शराब का ऑर्डर दिया. अभी बातचीत का सिलसिला चल ही रहा था कि युवती वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर अपनी सीट से उठी और फिर वापस नहीं लौटी.

32 हजार का बिल मिलने के बाद गिरवी रखनी पड़ी बाइक

जब काफी देर तक युवती वापस नहीं आई, तो वेटर ने युवक को 32,500 रुपये का भारी-भरकम बिल थमा दिया. युवती की तलाश करने पर जब उसका कोई सुराग नहीं मिला, तो युवक के होश उड़ गए. कैफे प्रबंधन ने भुगतान के लिए दबाव बनाया. युवक के पास तत्काल इतनी बड़ी रकम नहीं थी. बिल चुकाने के लिए उसे अपनी बाइक कैफे के पास गिरवी रखकर बिल का भुगतान करना पड़ा. पीड़ित ने आरकेएमपी जीआरपी थाने पहुंचकर पूरी घटना की शिकायत दर्ज कराई है.

जीआरपी थाना प्रभारी एमएस सोमवंशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कैफे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं. युवती की तलाश की जा रही है. उनका कहना है कि ठग महिला को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इससे पहले भी हुई थी बिजनेसमैन से 41 हजार रुपए की ठगी

इससे पहले भी डेटिंग ऐप पर दोस्ती करने के बाद ठगी की कई वारदातें हो चुकी हैं. होशंगाबाद रोड पर रहने वाले युवा बिजनेसमैन के साथ भी इसी तरह से 41 हज़ार रुपए की ठगी की जा चुकी है. उनकी पहचान भी रितिका नाम की लड़की से एक डेटिंग एप के माध्यम से हुई थी. वह लड़की भी बिजनेसमैन को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के पास मॉल में मौजूद कैफे में लेकर गई. वहां कई बार महंगी और ब्रांडेड शराब का आर्डर दिया और जब बिल ज्यादा हो गया तो मोबाइल पर बात करने का बहाना बनाकर वहां से गायब हो गई.

