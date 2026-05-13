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मध्य प्रदेश का गांव है 'टेढ़ा', मंदिर में शिवलिंग भी तिरछा! महाभारत से जुड़ा है खास कनेक्शन

दतिया और भिंड जिले की सीमा पर बसा है टेढ़ा गांव. यहां स्थापित स्वंयभू शिवलिंग के कारण गांव को मिली पहचान. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

DATIA TEDA VILLAGE
दतिया और भिंड जिले की सीमा पर बसा है टेढ़ा गांव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 8:10 PM IST

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दतिया: अगर हम आपसे कहें कि मध्य प्रदेश में एक गांव 'टेढ़ा' है तो यह सुनकर आप हैरान होंगे लेकिन ये बात सौ आने सच है. मध्य प्रदेश के दतिया में एक गांव है जिसकी आस्था और इतिहास ने इसे 'टेढ़ा' नाम की पहचान दिलाई है. आस्था एक शिवालय और इतिहास महाभारत काल से जुड़ा माना जाता है. कहा जाये तो टेढ़ा गांव की कहानी बिल्कुल भी सीधी नहीं है.

मठ में विराजमान शिवलिंग है तिरछा

दतिया से करीब 65 किलोमीटर दूर सेंवड़ा तहसील का गांव 'टेढ़ा' दतिया और भिंड जिले की सीमा पर बसा है. करीब 500 की आबादी वाला यह गांव अपने नाम और आस्था की विरासत संभाले हुए है. इस गांव में शिव जी का एक मंदिर है, जिसे वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है. स्थानीय तौर पर लोग इसे टेढ़ा की मठी भी कहते हैं. टेढ़ा की मठी इसलिए क्योंकि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वंयभू और एक ओर झुका हुआ है यानी टेढ़ा है. इसी शिवलिंग की वजह से इस गांव को टेढ़ा नाम की पहचान मिली है.

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मठ में विराजमान शिवलिंग है तिरछा (ETV Bharat)

'गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वथामा ने की थी यहां शिव तपस्या'

इतिहासकार राघवेंद्र सिंह परमार बताते हैं, "इस गांव पर हुई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि इसका इतिहास महाभारतकालीन है और यहां स्थापित शिवलिंग टेढ़ा गांव की ओर झुका हुआ है. टेढ़ा शिवलिंग होने से इसका नाम भी टेढ़ा पड़ गया. किवदंती है इस क्षेत्र में यह शिवलिंग स्वंयभू था यानि जमीन से खुद बाहर आया था उस दौर में यहां जंगल हुआ करता था. मान्यता है कि, द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वथामा ने यहीं भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी. आज भी यहां सावन में आसपास के क्षेत्रों से आने वाले भक्तों की भीड़ लगती है. शिवरात्रि पर तो मंदिर पर मेला भी लगता है."

त्रासदी में मिट गया था गांव, शिवलिंग पर नहीं था कोई असर

कहते हैं जब इस क्षेत्र में बसाहट बढ़ी तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी भी इस गांव में आगे बढ़ी. टेढ़ा गांव भिंड के आलमपुर से लगा हुआ है लेकिन बताया जाता है कि, कभी ये गांव आलमपुर से भी बढ़ा हुआ करता था. लेकिन एक त्रासदी में ये पूरा क्षेत्र मिट गया था लेकिन त्रासदी शिवलिंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकी. बाद में यहां के पूर्वजों ने गांव को दोबारा बसाया हांलाकि फिर ये काफी सीमित रह गया.

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वनखंडेश्वर महादेव को टेढ़ा की मठी कहते हैं लोग (ETV Bharat)

'कई फुट खुदाई के बाद भी नहीं मिला था शिवलिंग का निचला छोर'

शिव मंदिर के पुजारी दिव्यानंद महाराज बताते हैं, "शिवलिंग सिर्फ स्वयंभू ही नहीं बल्कि इतना बड़ा है कि, इसकी कोई थाह नहीं है. करीब 8 दशक पहले इस गांव के जागीरदार ने टेढ़े शिवलिंग को सीधा कराने का प्रस्ताव रखा. उस दौरान संत गोपीनाथ जो यहां शिवजी की सेवा में थे, उनके सामने शिवलिंग की खुदाई की गई, जितनी गहराई में खुदाई होती गई शिवलिंग उतना ही नीचे मोटा होता गया.

करीब 20 फीट से ज्यादा खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का निचला हिस्सा नजर नहीं आया तो इसे शिवजी का चमत्कार और उनका इशारा मानते हुए खुदाई बंद कर दी गई. इसके बाद मंदिर मठ का निर्माण करा कर इसे पूर्व स्वरूप दिया गया. लेकिन ये शिवलिंग कितना बड़ा है ये आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है."

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