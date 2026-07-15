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दतिया में 19 वर्षों में जब्त 628 अवैध हथियारों पर चला रोलर, देखने वालों का लग गया मजमा

दतिया में उपचुनवा से पहले अनोखी कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पर 19 वर्षों में जब्त 628 हथियारों पर रोलर चलाकर किया नष्ट.

Datia crushes weapons
पुलिस ने 628 अवैध हथियार किए नष्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
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दतिया: पुलिस ने उपचुनाव से पहले पिछले 19 वर्षों में जब्त किए अवैध हथियारों पर रोलर चलाया है. ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के पालन में की गई है. ये हथियार पुलिस ने जिले में अलग अलग वारदातों में जब्त किए थे. लंबे समय से इन जब्त अवैध हथियारों को नष्ट करने का इंतजार पुलिस को था. जिसपर बुधवार को दतिया न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने नष्टीकरण की कार्रवाई की.

सड़क पर हथियार बिछा चला दिया रोलर

दतिया पुलिस कंट्रोल रूम के सामने मुख्य सड़क पर हथियारों को बिछा दिया गया और इसके बाद उस पर रोलर चलाया गया. जिससे सभी अवैध हथियार पूरी तरह नष्ट हो गए. इस पूरी कार्रवाई को लेकर मौके पर मौजूद रहे भांडेर एसडीओपी पीसी यादव ने बताया, "दतिया जिले में साल 2007 से लेकर अब तक अलग-अलग मामलों में अवैध हथियार जब्त हुए थे. इन मामलों का न्यायालय में भी निपटारा हो चुका था. ऐसे में दतिया के अलग-अलग थानों के मालखानों में ये जब्त हथियार रखे हुए थे जिसे नष्ट किया गया."

19 वर्षों में जब्त 628 अवैध हथियार पर चला रोलर (ETV Bharat)

पुलिस ने 628 अवैध हथियार किए नष्ट

एसडीओपी यादव के मुताबिक इन जब्त अवैध हथियारों के नष्टीकरण को लेकर न्यायालय ने आदेश दिया. जिस पर निमानुसार कार्रवाई करते हुए 628 अवैध हथियारों का नष्टीकरण किया गया है. इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई. इस कार्रवाई से अब मालखानों में भी जब्त हथियारों का रिकॉर्ड व्यवस्थित हो सकेगा. जब पुलिस अवैध हथियारों पर रोड रोलर चला रही थी, तो आसपास से देखने वालों की भीड़ लग गई.

Datia roller on weapons
सड़क पर हथियार बिछा चला दिया रोलर (ETV Bharat)

3 साल पहले भी हुई थी ऐसी कार्रवाई

Datia illegal weapons
628 हथियारों पर रोलर चला (ETV Bharat)

रक्षित निरीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि "इन हथियारों को नष्ट करने के बाद सभी नष्ट हथियारों को पुलिस द्वारा गड्ढा खुदवाकर दफन करा दिया जाएगा. इस तरह की कार्रवाई इससे पूर्व 2023 में विधानसभा मतदान से पहले की गई थी और अब 3 साल बाद जब विधानसभा के उपचुनाव हैं, तो एक बार फिर कार्रवाई की गई है."

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