जन्मदिन से पहले मोहन यादव ने दतिया पर की सौगातों की बारिश, पराली पर बड़ी घोषणा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दतिया के भांडेर में किसानों को करोड़ों की सौगात दी. अब किसानों का भूसा भी खरीदेगी सरकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 24, 2026 at 6:41 PM IST
दतिया : दतिया में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 62 करोड़ 23 लाख रुपये की लागत के 12 विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया. उन्होंने किसानों से अपील की "आप नरवाई जलाकर खेती मत बिगाड़ना, अपने भूसे को गौशाला में देना. हमारी सरकार भूसे का भी भुगतान करेगी." उन्होंने बताया कि किस तरह से दूध और दही के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहन दे रही है.
डेयरी खोलने पर सरकार दे रही 10 लाख की सब्सिडी
डॉ. मोहन यादव ने कहा "हमारी सरकार 10 लाख रुपये की सब्सिडी देगी डेयरी खोलने के लिए. हम चाहते हैं कि किसानों की आय खेती के साथ-साथ दूध उत्पादन से भी बढ़े. हमने दो साल में सिंचाई का रकबा 10 लाख हेक्टेयर कर दिया. आज प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई हो रही है. अब तो हमने प्रदेश में सभी प्रकार के कृषि यंत्रों को किराये पर देने का निर्णय लिया है. हम भावांतर योजना में सरसों को भी सम्मिलित करने जा रहे हैं."
बीजेपी सरकार ने गेहूं को सही रेट दिए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों से कहा "आप कांग्रेसियों से पूछना कि 1956 में गेहूं करीब 100 रुपये क्विंटल मिलता था. 50 साल तक यह महज 500 रुपये क्विंटल बिकता था. जब हमारी सरकार बनी तब 2250 रुपये का भाव था और हमने 150 रुपये का बोनस दिया. उसके बाद 2425 रुपये भाव हुआ. अब हम 2625 रुपये क्विंटल गेहूं खरीदने वाले हैं. यह हमारी भावना और संकल्प है."
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इन कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमिपूजन
दतिया जिले में पीजी कॉलेज के विज्ञान संकाय भवन-कैंटीन, माता रतनगढ़ समग्र विकास योजना में यात्री निवास भवन, पुलिस लाइन परिसर में रक्षित निरीक्षक कार्यालय का निर्माण किया जाएगा. यहां 33/11 केव्ही 5 एमवीए उप-केन्द्र, 3.15 एमवीए पॉवर परिणामित्र-2 का स्थापना कार्य किया जाएगा.
इसके अलावा भांडेर के सांदीपनि शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, ततारपुर स्टेडियम, पण्डोखर धाम के पास विश्राम गृह, रामगढ़ माता मंदिर के पास विश्राम गृह के निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी किया गया. इसके अलावा उन्होंने रतनगढ़ माता मंदिर के पास 33/11 केव्ही 5 एमवीए उप-केन्द्र स्थापना कार्य, सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के 50 सीटर बालक छात्रावास और 50 सीटर बालिका छात्रावास का भूमिपूजन किया.