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पहले विधायकी गई, अब कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को किया निलंबित, भितरघात के लगे आरोप

दतिया में कांग्रेस का बड़ा एक्शन, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को किया निलंबित, कांग्रेस प्रत्याशी धनश्याम की शिकायत के बाद कार्रवाई. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Congress suspends Rajendra Bharti
कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को किया निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 10:15 AM IST

3 Min Read
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दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की मुश्किलें एक के बाद बढ़ती जा रही हैं. पहले विधायकी गई, फिर चुनाव लड़ने से इंकार किया, और अब पार्टी ने कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत के बाद राजेंद्र भारती को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है.

राजेंद्र भारती पर लगे भितरघात के आरोप
कांग्रेस पार्टी के दतिया से पूर्व विधायक रहे राजेंद्र भारती पर लगे भीतरघात के आरोपों के बाद पार्टी संगठन ने रविवार शाम भारती को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है. माना का रहा है ये निर्णय कांग्रेस प्रत्याशी की शिकायत के बाद लिया गया है.

MP Congress Internal Conflict
कांग्रेस प्रत्याशी धनश्याम सिंह ने की थी शिकायत (ETV Bharat)

कोर्ट की सजा के बाद गई थी राजेंद्र भारती की सदस्यता
असल में कांग्रेस के पूर्व विधायक राजेंद्र भर्ती को हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई 3 साल की सजा के बाद नियमानुसार विधानसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी. जिसके बाद दतिया में उपचुनाव की स्थिति बनी और 30 जुलाई को मतदान हुआ. इस उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजेन्द्र भारती ने उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी से खुद और अपने परिवार के किसी सदस्य को उम्मीदवार ना बनाने की अपील की थी. जिसके बाद नामांकन से ठीक पहले दतिया से कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया.

datia Cross Voting Allegations
राजेंद्र भारती पर भितरघात के लगे आरोप (ETV Bharat)

मतदान के बाद की थी कांग्रेस प्रत्याशी ने शिकायत
चुनाव प्रचार के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता दतिया में डेरा जमाए रहे. लेकिन हर प्रचार से राजेंद्र भारती नदारद रहे. 30 जुलाई को मतदान के बाद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने राजेंद्र भारती पर भितरघात और भाजपा से सांठगांठ के आरोप लगाते हुए दिल्ली में कांग्रेस अलकमान को शिकायत की. इन्होंने राजेन्द्र भारतीं के निष्काशन की मांग भी की थी.

प्रदेश प्रभारी ने जारी किए निलंबन के आदेश
रविवार को मतगणना से एक दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने राजेंद्र भारती को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किए जाने का आदेश जारी कर दिया. ऐसे में माना जा रहा है कि, यह कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह की शिकायत का असर है. हालांकि निलंबन के मामले में अब तक राजेंद्र भारती की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन उन्होंने पूर्व में अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था.

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