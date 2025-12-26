ETV Bharat / state

दतिया कलेक्टर IAS स्वप्निल वानखेड़े का सिंघम स्टाइल, पटवारियों की नेतागिरी की हवा निकाली

किसानों को खाद वितरण मामले में कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े कहते हैं "आपको क्या लगता है कि झुंड बनाकर आएंगे तो मैं झुक जाऊंगा. सबने बोला था 07 दिन में काम पूरा करेंगे. नहीं हुआ तो हम सस्पेंड करने के लिए रेडी हैं. वीडियो रिकार्डिंग है. सौ प्रतिशत पूर्ण खसरे करने थे. कोई यूपी में रहता है तो चलिए ठीक है. लेकिन ऐसे कितने सारे इलाके हैं."

वीडियो में एक आईएएस का बेबाक अंदाज है. वीडियो दतिया जिले के कलेक्ट्रेट का है. जिसमें सीढियों पर खड़े हैं कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और सामने हैं 50 से 60 पटवारी. माइक पर जो पहला वाक्य कलेक्टर कहते हैं, वह किसी फिल्मी डायलॉग से कम नहीं है. "झुंड बनाकर आएंगे तो क्या मैं झुक जाऊंगा."

दतिया कलेक्ट्रेट में आईएएस स्वनिल वानखेड़े ने पटवारियों को दी नसीहत (ETV BHARAT)

वीडियो दतिया कलेक्टर (IAS) स्वनिल वानखेड़े का है. जिन्हें इन दिनों मध्य प्रदेश में नए सिंघम की उपमा दी जा रही है. नेताओं के दबाव की बात खरे-खरे लहज़े में कह देने वाले आईएएस स्वप्निल वानखेड़े हैं कौन. क्यों लीक से हटकर है ये आइएएस ऑफिसर और दतिया के जिस वीडियो से ये फिर सुर्खियों में आए, वह पूरा मामला क्या है. आइए जानते हैं.

दतिया/ भोपाल : दतिया कलेक्ट्रेट का एक दृश्य... पटवारियों की भीड़ जमा है और उन्हें माइक से संबोधित करते हुए कलेक्टर साहब कह रहे हैं "ये झुंड बनाकर आने का क्या तरीका है. आपको क्या लगता है झुंड बनाकर आएंगे तो मैं दबाव में आ जाऊंगा. ये कोई तरीका नहीं होता है. आप लोगों को क्या लग रहा है कि 2-3 नेताओं के चक्कर में आप 60 लोग आओगे तो मैं डर जाऊंगा. "

झुंड बनाकर आओगे तो क्या मैं डर जाऊंगा

इसी दौरान एडीएम पटवारियों से कहा "आप लोग यहां पर झुंड बनाकर आ गए." इस पर कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े फिर कहते हैं "झुंड बनाकर आने का ये क्या तरीका है. आपको क्या लग रहा है. झुंड बनाकर आएंगे तो मैं दब जाऊंगा. मैं इसको बहुत ही सीरियसली ले रहा हूं. हम लोगों के लिए काम करते हैं. मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं. रही बात उस दिन के वीडियो की तो मैंने कोई वायरल नहीं किया. वीडियोग्राफर ने लिया भी नहीं."

पटवारी को सस्पेंड करने से नाराज पटवारी

कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े बोले- "मैं अगर किसी को सस्पेंड करता हूं तो आप मेरे पास आ सकते हैं कि सर उसकी क्या गलती है. लेकिन आप ऐसे 50-70 लोग झुंड बनाकर आएंगे मेरे पास दबाव बनाएंगे तो ये ना सिर्फ इलीगिल है, अनैतिक है. जनता के साथ धोखा है. ये मैं आपको बता रहा हूं."

पटवारियों के इस प्रदर्शन के पीछे की वजह ये थी कि दतिया कलेक्टर ने पटवारी शैलेन्द्र शर्मा को निलंबित कर दिया था, जिसके विरोध में एकजुट होकर पटवारी पहुंचे थे.

कलेक्टर के तेवर ही नहीं, फैसले भी चर्चा में

फिलहाल कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े भले इस वीडियो की वजह से चर्चा में हों. लेकिन वह अपने कामकाज के जरिए पहले ही अलग लकीर खींचते रहे हैं. उनकी पहल लंदन तक में सराही गई. उन्होंने कबाड़ की बसों से नर्मदा किनारे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम बनवा दिये थे, जिस नवाचार को लंदन में भी सराहा गया था. वह एक संवेदनशील अफसर हैं. उन्होंने निर्धन बच्चियों की पढ़ाई का भी बीड़ा उठाया था.

आईएएस स्वप्निल के इनोवेशन भी कमाल के

मध्यप्रदेश सरकार में ही उनके नवाचार और कार्य कई बार सम्मानित हो चुके हैं. वह जहां रहे अपने कामों से चर्चा में रहे. महाराष्ट्र में जन्मे और पले बढ़े आईएएस स्वप्निल की पहली पोस्टिंग नर्मदापुरम हुई. इसके बाद वे सीहोर में भी जिला पंचायत के सीईओ रहे. जबलपुर में नगर निगम कमिश्नर की जवाबदारी संभाली तो रैन बसैरा बनवाए, जो चर्चा में रहे. सतना और हरदा में भी ये एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर रहे.

हार को जीत में बदलने का दूसरा नाम स्वप्निल वानखेड़े

आईएएस स्वप्निल वानखेड़े के काम का अंदाज जितना चर्चा में है, उनके इस मुकाम तक पहुंचने की कहानी भी कम प्रेरक नहीं है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर वह करोड़ों के पैकेज पर काम कर रहे होते. लेकिन एक झटके में ये नौकरी छोड़ी और यूपीपीएससी दिया. यहां भी आसानी से सिलेक्शन नहीं हुआ. 4 अटेम्पट बाद आईएएस बने. महाराष्ट्र के अमरावती में जन्मे स्वप्निल को शिक्षा के संस्कार पिता से मिले, जो एक अध्यापक थे. सरकारी स्कूल से निकले इस होनहार छात्र ने नागपुर से इंजीनियरिंग की.