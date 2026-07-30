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उपचुनाव का फैक्टर रहे नरोत्तम, दतिया के नतीजे ऐसे तय करेंगे राजनीतिक भविष्य

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का ये दतिया में आखिरी मतदान हो सकता है.

NAROTTAM MISHRA DATIYA
दतिया विधानसभा उपचुनाव और नरोत्तम मिश्रा (NAROTTAM MISHRA 'X' Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 4:27 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए की फैक्टर रहे नरोत्तम मिश्रा का उम्मीदवार के बतौर टिकट कट गया. लेकिन मतदाता बतौर नरोत्तम मिश्रा ने वोट दिया. वोट देने के बाद मीडिया से कहा भी, कमल के चुनाव चिह्न पर आशुतोष तिवारी को जिताने के लिए वोट किया है.

लेकिन क्या नरोत्तम मिश्रा का दतिया में ये आखिरी मतदान है? क्या दो साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में दतिया में वापसी करेंगे नरोत्तम या किसी बदली हुई भूमिका में दिखाई देंगे? इस चुनाव के नतीजे नरोत्तम मिश्रा की आगे की सियासत के लिए कैसे निर्णायक रहने वाले हैं? फार्म में लौटते नरोत्तम मिश्रा ने मतदान के दौरान मीडिया से कहा, जिसकी मस्ती जिंदा है.. उसकी हस्ती जिंदा है.. वरना जर्बदस्ती जिंदा है.

NAROTTAM MISHRA DATIYA
मतदान करते नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)

दतिया में जीत हार से नरोत्तम का सियासी भविष्य

दतिया विधानसभा के इतिहास में ये पहला चुनाव था जिसमें बीजेपी के मौजूदा उम्मीदवार से ज्यादा चर्चा उस प्रत्याशी की हुई, जिनका टिकट काट दिया गया. नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना क्या दतिया से उनकी रवानगी तय करेगा. असल में ये पहला चुनाव है जब कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं से ज्यादा नरोत्तम के समर्थकों से उम्मीद है. हांलाकि बीजेपी ने टिकट कटने के बाद हुए सियासी स्टंट के बाद आगे चेहरा नरोत्तम का ही रखा. लेकिन ये कहानी मतदान तक ही रही.

सवाल ये है कि दतिया विधानसभा चुनाव में जीत-हार तय हो जाने के बाद नरोत्तम की स्थिति क्या होगी? दिक्कत ये है कि अगर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी जीतते हैं तो एक तरीके से पार्टी को नई पीढ़ी का नया चेहरा मिल जाएगा. लेकिन सवाल ये कि 6 बार के विधायक और पांच बार के मंत्री नरोत्तम को क्या मिलेगा? वे खुद ईटीवी भारत से बातचीत में कह चुके हैं कि पार्टी ने बहुत दिया है, लेकिन ये नरोत्तम मिश्रा का टर्निंग पाइंट है.

आशुतोष तिवारी चुनाव जीतते हैं तब भी नरोत्तम की दतिया से रवानगी तय है. हारते हैं तो ठीकरे का एक सिरा भी नरोत्तम ही होंगे. लिहाजा दतिया विधानसभा सीट का ये उपचुनाव नरोत्तम के गले की फांस बन गया है.

तो इसे दतिया में नरोत्तम का आखिरी मतदान माना जाए क्या?

दतिया में अपने मताधिकार का प्रयोग करते नरोत्तम मिश्रा की तस्वीरें आई हैं. नरोत्तम खुद इन तस्वीरों को लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने भाजपा का कमल खिलाने और आशुतोष तिवारी को जिताने कमल के फूल पर मुहर लगाए हैं.

राजनीतिक जानकारों की आशंका या पूर्वनुमान ये कहता है ये पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया में आखिरी मतदान हो सकता है. इसके पीछे नया परिसीमन तो एक वजह है ही. निगाहें नितिन नवीन की नई टीम पर भी है. जिसके बाद भाजपा के कई दिग्गज बैक टू पवेलियन होंगे.

पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का दतिया में ये हो सकता है आखिरी मतदान

वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पवन देवलिया कहते हैं, "जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हो रहे हैं नए-नए प्रयोग किया जा रहे हैं. एक युवा नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, इस तरह नितिन नवीन की टीम में भी युवाओं के आने की संभावना है. अगर इस विषय को मध्य प्रदेश की राजनीति से जोड़ें तो मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत उम्र दराज नेता हैं जिनकी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से विदाई लगभग तय है." मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जल्द ही एक मार्गदर्शक मंडल जिसमें नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, जयंत मलैया, सीता शरण शर्मा जैसे नेता शामिल रहेंगे."

नरोत्तम मिश्रा क्यों बोले, जर्बदस्ती जिंदा हैं

नरोत्तम मिश्रा ने वोटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होने कमल के फूल पर मतदान किया. भाजपा को मतदान किया आशुतोष तिवारी को मतदान किया है. मतदान कम हुआ है इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उमस और गर्मी बहुत है. यूं भी दतिया में बहन-बेटियां और बहुएं दोपहर बाद वोट के लिए निकलती हैं तो निकलेंगी. उन्होंने कहा कि मतदाता दतिया के विकास के लिए वोट कर रहा है. डबल इंजन की सरकार ही यहां उद्योग ला सकती है. जिससे दतिया के नौजवान को रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े. एक सवाल के जवाब में नरोत्तम ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है. वर्ना जर्बदस्ती जिंदा है.

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