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दतिया के दंगल में कांग्रेस को बढ़त, उमंग सिंघार ने बताया नरोत्तम मिश्रा कितने काम आए

दतिया उपचुनाव की काउंटिंग के बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Umang Singhar datia result
जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त उमंग सिंघार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : दतिया विधानसभा उपचुनाव में कांगेस की बढ़त पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा "ये देखना चाहिए कि कांग्रेस ने चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा था. हमारे मुकाबले में पूरी सरकार खड़ी हुई थी. चाहे दतिया हो या बांकीपुर इन सीटों पर हुए उपचुनाव में जिस तरह से बीजेपी पिछड़ी है, ये इस बात का संकेत है कि देश में अब जनता बीजेपी को नकार रही है."

दतिया विधानसभा के उपचुनाव में क्या नरोत्तम मिश्रा की पूरी मदद मिली, ये माना जाए? इस सवाल के जवाब में सिंघार ने कहा "नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी बीजेपी से है. अगर उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराया तो वो पोलिंग में दिखाई देगा. कांग्रेस जीतेगी, ये पूरा भरोसा है लेकिन हमें नतीजे का इंतज़ार करना चाहिए."

दतिया उपचुनाव पर क्या बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार (ETV BHARAT)

जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिघार ने कहा "कांग्रेस जीतती है तो खुशी तो होती ही है. लेकिन मुझे लगता है. अंतिम परिणाम आने दीजिए." क्या आपको किसी गड़बड़ी की आशंका है? इस सवाल के जवाब में उमंग सिंघार ने कहा "मैं कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त हूं. चुनाव में गड़बड़ियां होती हैं. इससे इंकार नहीं किया जा सकता."

अगर कांग्रेस जीती तो नरोत्तम का कितना सहयोग

नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों की नाराजगी और नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस को कितना सहयोग मिला? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा "सहयोग वाली बात नहीं है. नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी तो उनकी अपनी पार्टी से है. अब उनके समर्थक बीजेपी के खिलाफ पोल करते हैं तो ये पोलिंग में दिखाई देगा, कितना समर्थन किया ये भी दिखाई दे जाएगा."

उमंग सिंघार ने कहा "दतिया किसान बाहुल्य सीट है. किसान को खाद नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलती, समय पर युवा को नौकरियां नहीं मिली. दलित-आदिवासियों की जमीन छीनी जा रही हैं. नरोत्तम मिश्रा जी अलग राग अलाप रह थे. राजेन्द्र भारती अपना राग अलाप रहे थे. कुल मिलाकर सारे समीकरण कांग्रेस के पक्ष में गए."

हमने चुनाव सरकार के खिलाफ लड़ा

उमंग सिंघार ने कहा "हमने चुनाव बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा. सरकार के खिलाफ लड़ा और अगर नतीजे जैसा कि दिख रहा है, कांग्रेस के पक्ष में आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि जनता बीजेपी सरकार से नाराज है. केवल दतिया नहीं बांकीपुर में भी उपचुनाव में बीजेपी पीछे है. उपचुनाव सामान्यतया सरकार लड़ती है और अगर उसके बाद भी जनता सरकार के दवाब में नहीं है तो इसका मतलब है कि उसने बीजेपी की सरकार को नकार दिया है. प्रशासन कितनी गड़बड़िया कर लें, दतिया में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे.

Last Updated : August 3, 2026 at 2:34 PM IST

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