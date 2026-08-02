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दतिया में वोटिंग होते ही कांग्रेस में फूट, घनश्याम सिंह का राजेंद्र भारती पर बीजेपी से सांठ गांठ का आरोप

राजेंद्र भारती ने उठाया बीजेपी नेताओं से नजदीकियों का फायदा ईटीवी भारत से बातचीत में कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा, "राजेंद्र भारती शुरू से ही बीजेपी के नेताओं से संबंध बनाकर फायदा ले रहे थे. जब प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की घरों पर प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा था तब यहां दतिया में राजेंद्र भारती या उनसे जुड़े किसी व्यक्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं हुई.

मतदान के बाद एक दूसरे के खिलाफ घनश्याम-भारती दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बाद जैसे ही जनता का फैसल ईवीएम क़ैद हुआ कांग्रेस की अंतर्कलह भी खुल कर सामने आ गयी है. ख़ुद कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह और पूर्व विधायक राजेंद्र भारती एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए है. दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. घनशाम सिंह ने आरोप लगाया है कि, ''राजेंद्र भारती ने विधायक बनने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं से किनारा कर लिया था. उन्होंने बीजेपी के बड़े नेताओं से सांठ गांठ कर ली थी और निजी तौर पर इसका फ़ायदा लिया. उप चुनाव के दौरान भारती ने कांग्रेस से भी दूरी बनायी और प्रचार से बहाना दे कर दूरी बनायी.''

दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान एकजुट दिखी कांग्रेस मतदान के तुरंत बाद बिखर पड़ी है. जहां ख़ुद कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घन श्याम सिंह ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर भाजपा नेताओं से सांठ गांठ कर चुनाव कमजोर करने का आरोप लगाते हुए आलाकमान से शिकायत की है. वहीं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने भी पलटवार किया है.

उन्होंने कभी मोहन यादव, सिंधिया या शिवराज सिंह के खिलाफ कभी कोई बयान क्यों नहीं दिए. चुनाव में भी वे प्रचार में शामिल नहीं हुए. जबकि प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रभारी और तमाम बड़े नेता कांग्रेस के यहां रहे. उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन भारती ने स्वास्थ्य संबंधी समस्या बता कर कि, उनका हर्निया का बड़ा ऑपरेशन हुआ. डॉक्टर ने एक महीने कहीं ना निकलने की बात कही है किनारा कर लिया. वे प्रचार में कहीं शामिल नहीं हुए.''

एक दूसरे के खिलाफ हुए घनश्याम सिंह और राजेंद्र भारती (ETV Bharat)

शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में लाए भारती का बर्ताव

घनश्याम सिंह में कहा कि, ''राजेंद्र भारती के व्यवहार को यहां सभी ने देखा है, सारे नेता यहां मैदान में थे, इसलिए कार्यकर्ताओं का मनोबल भी मजबूत रहा. इन सभी परिस्थियों को लेकर राजेंद्र भारती के समबन्ध में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है, जिससे उनके संज्ञान में यह बात रहे अब इस पर क्या कार्रवाई करनी है पार्टी नेतृत्व का निर्णय है."

राजेन्द्र भारती ने बेबुनियाद बताए आरोप

इधर, कांग्रेस के विधानसभा उम्मीदवार घनश्याम सिंह के आरोपों को लेकर पूर्व विधायक राजेंद्र भारती से संंपर्क किया तो उन्होंने इन आरोपी को बेबुनियाद बताया. उन्होंने कहा कि, "घनश्याम सिंह खुद नरोत्तम मिश्रा की सहमति से चुनाव लड़े हैं. वे अपनी संभावित हार से डरे हुए हैं. इसलिए ऐसे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं. मैंने नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से जब पेड न्यूज मामले में शिकायत की थी. उस वक्त घनश्याम सिंह का नाम डिफेंस विटनिस के तौर पर लिखाया था. लेकिन इन्होंने गवाही देने से ही मना कर दिया था. आपकी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती है उससे आप चुनाव में मदद लेते हैं और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं."

बीजेपीए प्रत्याशी बोले- कांग्रेस के नेतृत्व को लेना चाहिए संज्ञान

कांग्रेस की अंतर्कलह विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से पहले ही सुर्खियों में छा गई है. जहां कांग्रेस अब तक इस चुनाव को घनश्याम सिंह बनाम सरकार बता रही थी. वहीं कांग्रेस के पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक उम्मीदवार ही आपस में भिड़ गए हैं, इन हालातों पर जब भाजपा के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से रिएक्शन लिया तो उनका कहना था कि, "यह कांग्रेस की घरेलू कलह है, उनके नेतृत्व को इस पर संज्ञान लेना चाहिए. मैं किसी दूसरे के परिवार पर टिप्पणी का आदि नहीं हूँ. हर विषय पर बोलने का शौक मैंने नहीं पाला है.''