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दतिया उपचुनाव का दंगल शुरू, सबकुछ ठीक है ये दिखाने जुटेंगे बीजोपी के दिग्गज, नामांकन की आखिरी तारीख

दतिया उपचुनाव 2026 के नामांकन के साथ शुरू होगा चुनावी दंगल, बीजेपी से आशुतोष तिवारी तो कांग्रेस के घनश्याम भरेंगे पर्चा.

ASHUTOSH TIWARI VS GHANSHYAM SINGH
बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 9:08 AM IST

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Updated : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

3 Min Read
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दतिया : मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया में उपचुनाव का बिगुल बज गया है. सोमवार से चुनावी प्रचार का आगाज बड़े जोरों शोरों से शुरू होने जा रहा है, उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है और इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इस दौरान दोनों ही राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता दतिया में नामांकन के दौरान मौजूद रहेंगे.

नामांकन के साथ शुरू होगा चुनावी दंगल

दतिया के दंगल में सोमवार को बीजेपी-कांग्रेस का बड़ा शक्ति प्रदर्शन होने वाला है. एक ओर जहां, बीजेपी से प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तो कांग्रेस से दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी से समेत कई नेता मौजूद रहेंगे. ये शक्ति प्रदर्शन सिर्फ नामाकन तक सीमित नहीं रहने वाला क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन तो दाखिल करेंगे ही साथ ही उसके बाद अपने चुनावी प्रचार का आगाज भी करेंगे.

MOHAN YADAV GOVT datia elections
नामांकन के बाद आम सभी में दतिया पहुंच सकते हैं मुख्यमंत्री (Etv Bharat)

बीजेपी से आशुतोष तिवारी दाखिल करेंगे नामांकन

बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में इस बार पूर्वाग्रह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर उपचुनाव में उतर रहे हैं. मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष आशुतोष तिवारी को बीजेपी अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, जिसके बाद दतिया में नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किया. बाद में पूर्व गृहमंत्री भोपाल पहुंचे और सीएम व प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, जिसके बाद माहौल में कुछ नरमी आई. लेकिन बीजेपी की यह अंतर्कलह खुलकर सामने दिखी और इन हालातों में बीजेपी के अंदर सबठीक है, ये दिखाने के लिए आशुतोष तिवारी क् नामांकन में कई दिग्गज जुट सकते हैं.

DATIA BY ELECTIONS 2026 nominations
कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन भरवाने पहुंच सकते हैं उमंग सिंघार समेत कई दिग्गज (Etv Bharat)

मजबूत दिखने बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन

जानकारी के मुताबिक आशुतोष तिवारी के नामांकन दाखिले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, खुद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे. नामांकन के बाद एक बड़ी चुनावी आमसभा भी दतिया के किला चौक पर आयोजित होगी जहां बीजेपी के दिग्गज बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में उतरेंगे.

जीतू पटवारी ने किया कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा (Etv Bharat)

कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह भी जमा करेंगे नामांकन

बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोलते हुए दतिया के पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था. ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी भी नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख पर अपन पर्चा जमा करेंगे. इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के दिग्गजों का साथ रहने वाला है.

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दिग्विजय सिंह भी पहुंचे दतिया (Etv Bharat)

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दतिया में जुटेंगे कांग्रेस के दिग्गज

कांग्रेस से नामांकन के समय प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के साथ मध्यप्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई पूर्व मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहने वाले हैं. बताया जा रहा है नामांकन दाखिल करने के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज भी रैली के साथ शक्ति प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि इस उपचुनाव में दतिया विधानसभा सीट पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस की भी साख दांव पर लगी है. वहीं, नामांकन से पहले जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 25 हजार से ज्यादा वोटों से जीतेंगे.

Last Updated : July 13, 2026 at 9:49 AM IST

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