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दतिया के साइड इफेक्ट्स, जिला अध्यक्ष का दर्द और नरोत्तम मिश्रा का पोस्ट, कहानी अभी बाकी है

नए प्रत्याशी के नाम की घोषणा नरोत्तम समर्थकों को रास नहीं आई और दतिया में हिंसक प्रदर्शन हुए. हाईवे जाम हुआ ,गाड़ियों में तोड़फोड़ हुईं, यहां तक तत्कालीन बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह समेत तमाम पदाधिकारियों ने सामूहिक इस्तीफे तक दे दिए. जिन्हें बाद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने नकार दिया. नरोत्तम मिश्रा की सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ मीटिंग हुई और उनके सुर बदल गए.

दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर मध्यप्रदेश में सियासी ड्रामा आए दिन नए मोड़ ले रहा है. पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त हुई तो सीट खाली होते ही पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उपचुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए, नामांकन के आखिरी दौर में नाम निर्देशन पत्र भी खरीद लिया लेकिन फिर पार्टी नेतृत्व ने आशुतोष तिवारी को दतिया से प्रत्याशी घोषित कर नरोत्तम मिश्रा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

दतिया : मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव ने प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है. चुनाव परिणामों में बीजेपी को मिली हार के बाद ठीकरा किसके सिर फोड़ा जाए, इसकी तैयारी भी लगभग पूरी है. वहीं, इस सियासी ड्रामेबाजी के बीच बीजेपी में भीतरघात की बातें उठने लगी हैं. बीते दिन प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर जिला कार्यकारिणी भंग कर दी गई, जिसके बाद हटाए गए जिला अध्यक्ष का दर्द झलक उठा है. वहीं, नरोत्तम मिश्रा ने भी बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर अपने मन की बात कही है.

हेमंत खंडेलवाल के निर्देश पर भंग हुई थी दतिया जिला कार्यकारिणी (Etv Bharat)

नरोत्तम के आंसु छलके तो हिल गई राजनीति

दतिया में 'दादा' के नाम से जाने वाले नरोत्तम मिश्रा अब आशुतोष तिवारी के लिए वोटों की अपील कर रहे थे, जो दर्द होठों से ना कह सके वह भरे मंच से आंसुओं ने बयां कर ही दिए. खैर उपचुनाव में प्रचार का दौर शुरू हुआ और नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान कभी वोटरों के बीच तो कभी बुलट पर दौड़ते नजर आए. लेकिन दतिया की जनता को कुछ और ही मंजूर था. मतदान का दिन नजदीक आया तो सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री सिंधिया और शिवराज सिंह समेत तमाम नेताओं की बैठकें सभाएं आयोजित हुईं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर लगभग एक हजार से ज्यादा पदाधिकारी दतिया का दंगल जीतने की आस लगाए रहे लेकिन मतदान पिछले चुनाव के मुकाबले 8 फीसदी कम दर्ज हुआ.

जिला कार्यकारिणी भंग हुई तो छलका 'पूर्व' जिला अध्यक्ष रघुवीर का दर्द, (Source- Raghuveer Kushwaha facebook)

चुनाव हारे तो जिला कार्यकारिणी भंग

फिर नतीजों का दिन आया और जनता का फैसला कांग्रेस के हक में गया. बीजेपी उपचुनाव हार चुकी थी. हार के बाद बीजेपी में भीतरघात होने की बात कही जाने लगी. लिहाजा हार की समीक्षा के लिए एक बैठक भोपाल में सीएम हाउस में बुलाई गई, हर वजहों की जांच के लिए एक समिति बनाई गई और कुछ समय बाद पूरे दातिया जिले की कार्यकारणी सभी पदों के साथ बर्खास्त कर दी गई. ये जानकारी भी पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया के जरिए दी गई. पदाधिकारियों के पास ना कोई नोटिस आया ना सीधी सूचना.

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पद से हटे जिला अध्यक्ष ने लगाई न्याय की गुहार

दतिया भाजपा के जिलाध्यक्ष रघुवीर कुशवाहा भी इस बात से हताश हैं. उनका दर्द भी आखिर छलक ही आया. रघुवीर कुशवाहा ने कहा, '' चुनाव के दौरान पार्टी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के साथ दतिया की पूरी जिला कार्यकारणी पूरी निष्ठा के साथ पार्टी नेतृत्व में लगी रही. पूरी ईमानदारी के साथ पार्टी का काम किया. पूर्व में जब नामांकन से पहले जो घटनाक्रम हुआ, उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई करना थी, उस दौरान पार्टी ने बहाल कर काम करने का अवसर दिया तो सभी कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर और प्रेमपूर्वक आशुतोष तिवारी के लिए बीजेपी के पक्ष में अपना काम किया. जनसंपर्क, छोटी-बड़ी सभाएं कीं और प्रत्याशी को जिताने की अपील की लेकिन जिस तरह कार्यकारिणी भंग कर दी गई. सभी कार्यकर्ताओं को बुरा लगा है. पार्टी के लिए निष्ठा से काम करने के बावजूद इस तरह की कार्रवाई हुई. पार्टी से अपील की है कि, वे अपने निर्णय पर फिर से विचार करें.''

नरोत्तम मिश्रा ने आशुतोष तिवारी को बताया अपना अनुज (Etv Bharat)

नरोत्तम मिश्रा ने सोशल मीडिया लिखा लंबा चौड़ा लेख

अभी पार्टी में हुई इस उठापटक के बीच भीतरघात का आरोप अप्रत्यक्ष रूप से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी लगने लगा. इस बीच अचानक नरोत्तम मिश्रा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक लंबा चौड़ा लेख आशुतोष तिवारी को लेकर पोस्ट किया, जिसमे उन्होंने आशुतोष तिवारी को अपना अनुज बताया और दोनों को लेकर चल रही बातों को भ्रामक बताया.



उन्होंने लिखा, " दतिया उपचुनाव के बाद सोशल मीडिया पर मेरे और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को लेकर जो भ्रामक और असत्य बातें फैलाई जा रही हैं, वे पूरी तरह निराधार हैं. आशुतोष तिवारी मेरे अनुज हैं, उनके प्रति मेरे मन में हमेशा स्नेह और आत्मीयता रही है, और आगे भी रहेगी. हमारे बीच न कभी कोई कटुता थी, न आज है. आज भी हमारी मुलाकात हमेशा की तरह उसी गर्मजोशी और अपनत्व के साथ हुई. आशुतोष भारतीय जनता पार्टी के एक कर्मठ, समर्पित और मेहनती कार्यकर्ता हैं. मेरे चुनाव 2003 डबरा से मैने उन्हें एक ईमानदार कार्यकर्ता के रूप में ही देखा है, मैंने वर्षों से उनकी कार्यशैली को करीब से देखा है. मुझे पूरा विश्वास है कि वे संगठन और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. आशुतोष जी ने भी परिणाम के पश्चात किसी का नाम लेकर नाराजगी नहीं जताई यह भी सभी कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में सम्मान के भाव का प्रकटीकरण है. मैं अपने सभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि वे ऐसा कोई कार्य, टिप्पणी या व्यवहार न करें जिससे पार्टी, संगठन या आशुतोष तिवारी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे. हमारी ताकत हमारी एकजुटता, अनुशासन और संस्कार हैं. आशुतोष तिवारी और मेरे बीच 25 वर्षों का पारिवारिक रिश्ता है. वह सदैव मेरे अनुज है, उनके लिए मैं अभिभावक.. हमारा और उनका यह रिश्ता सदैव ऐसे ही बना रहेगा. राजनीति में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन परिवार, संस्कार और रिश्ते हमेशा स्थायी रहते हैं."

फेसबुक पर लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं

नरोत्तम मिश्रा के इस पोस्ट के बाद हमने आशुतोष तिवारी से प्रतिक्रिया लेने के लिए संपर्क किया लेकिन 7 से 8 बार काल करने के बावजूद उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. वहीं, पूर्व गृह मंत्री की फेसबुक पोस्ट पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाए जरूर सामने आने लगीं. फेसबुक पोस्ट पर एक यूजर सोनू सिंह तोमर ने लिखा, " मिश्रा जी पुराने खिलाड़ी हो आप अच्छा खेल गए.'' वहीं, उमेश भार्गव नाम के यूजर ने लिखा, " दादा का उठता कद और बढ़ती लोकप्रियता मध्यप्रदेश का शीर्ष नेतृत्व और मोहन यादव की कुर्सी को खतरा मानकर राजनीति समाप्त करने की साजिश रची जा रही है. मिश्रा जी जिन्दाबाद."