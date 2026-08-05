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दतिया में शिकस्त के बाद भी मोहन यादव गदगद, आंकड़े सामने रख बताया खुशी का राज

दतिया उपचुनाव में बीजेपी हारी, इस बार 1700 ज्यादा वोट मिले ( ETV BHARAT )

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है "हम भले ही दतिया में फिर से हार गए हों लेकिन राहत की बात ये है कि बीजेपी ने इस बार ज्यादा वोट हासिल किए. ये सीट साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी. इस बार फिर कांग्रेस ने अपनी सीट बचा ली. इसमें बीजेपी के सीट गंवाने का सवाल ही कहां हैं. इस बार बीजेपी को पिछली बार की अपेक्षा 1700 वोट ज्यादा मिले हैं. हम जनादेश को स्वीकार करते हैं."

भोपाल : दतिया उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी संगठन समीक्षा करने में जुटा है. पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त दतिया जिले के कई बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जिला जिला संगठनात्मक इकाई को भंग कर दिया है. इस बीच बीजेपी नेता अपनी झेंप मिटाने के लिए दतिया में हार-जीत के आंकड़े सामने रखकर इससे सीख लेने की बात भी कर रहे हैं.

डॉ. मोहन यादव ने कहा "विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को शानदार जीत मिली और इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीती. ये रिकॉर्ड पहली बार बना. राज्यसभा की तीनों सीटों पर बीजेपी जीती. बुधनी व अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की शानदार जीत हुई थी. कांग्रेस किसी मुगालते में न रहे. जनता की नजरों से कांग्रेस उतर चुकी है."

पिछले चुनाव में बीजेपी 7742 वोट से हारी

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले जबकि भाजपा के आशुतोष तिवारी को 60,741 वोट. आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने दम दिखाते हुए 22,527 वोट पाए. इस प्रकार बीजेपी को कांग्रेस ने 6,016 वोटों से शिकस्त दी. विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने प्रदेश के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा को 7742 वोटों से हराया था. हालांकि लंबे समय तक दतिया सीट बीजेपी का मजबूत किला रही है.

राजेंद्र भारती को सजा मिलने के बाद खाली हुई सीट

बैंक फ्रॉड के एक मामले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को दो साल की सजा मिली और दतिया सीट खाली हो गई. नरोत्तम मिश्रा को पूरी उम्मीद थी कि इस बार भी बीजेपी उन्हें ही टिकट देगी. वह चुनाव प्रचार भी शुरू कर चुके थे. लेकिन ऐन वक्त पर बीजेपी ने आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया. इसके बाद दतिया में नरोत्तम के समर्थकों ने भारी बवाल किया था.