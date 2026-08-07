दतिया में हार के बाद कौन सी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच रहे नेता, वीडी ने की पीएम मोदी से मुलाकात
शिवराज सिंह के बाद पीएम मोदी से मिले सांसद वीडी शर्मा, कांग्रेस बोली, कुर्सी बचाने को लग रही दिल्ली दौड़. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 9:41 PM IST
भोपाल: दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये लगातार चौथा दिन है जब मध्य प्रदेश के किसी नेता ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है. इस बार खजुराहो से सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इनके पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी से भेंट की तस्वीरें सामने आई थीं. दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये मुलाकातें अहम हो जाती हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन बैठकों में दतिया उपचुनाव हार का फीडबैक लिया जा रहा है. उधर, कांग्रेस इन तस्वीरों में मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की आहट देख रही है.
शिवराज के बाद पीएम से मिले सांसद वीडी शर्मा
मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़ पिछले कुछ दिनों से तेज हुई है. इनमें भी पार्टी हाईकमान से मुलाकात के दौर बढ़े हैं. क्या दतिया उपचुनाव में मिली हार के फीडबैक के साथ जिस तरह से भीतरघात की खबरों ने जोर पकड़ा. उसका फीडबैक लिया जा रहा है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीएम मोदी की बातचीत 45 मिनिट की बताई जाती है. उनके बाद वीडी शर्मा दूसरे नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के इस बड़े पॉलीटिकल घटनाक्रम के बाद पीएम से मुलाकात की है. अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भेंट का संदर्भ जो भी हो, विषय दतिया का भी आया ही होगा. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "राजनीति में अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं कि डंका बजाकर मेल मुलाकात के साथ कोई फीडबैक दिया जाए और पार्टी हाईकमान के आंख नाक कान बहुत से होते हैं. लेकिन हां, ये जरुर है कि इस तरह की मुलाकातें एक संदेश तो दे ही जाती हैं."
बीजेपी के आदर्श संगठन वाले राज्य मध्य प्रदेश में भीतरघात
मध्य प्रदेश की गिनती बीजेपी के आदर्श संगठन वाले राज्यों में होती आई है. लेकिन बीते एक महीने से इसी एक राज्य से वो तस्वीरें भी आईं जिसमें कार्यकर्ता का गुस्सा सड़क पर फूटा. ये केवल एक नेता नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का गुस्सा नहीं था. इसके आगे जब दतिया की जिला टीम पर कार्रवाई हुई उसके बाद भी पहली बार है कि जब बीजेपी के किसी एक्शन पर पार्टी के भीतर से इंसाफ का सवाल उठ रहा है. भले संगठन का डंडा उन्हें मुखर होकर बोलने नहीं दे रहा. लेकिन संगठन समझ रहा है कि ये नाराजगी ये असंतोष और ये भीतरघात की नई दीमक 2028 के विधानसभा चुनाव के पहले ठीक नहीं है.
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कांग्रेस बोली, अपनी कुर्सी बचाने को लग रही है दिल्ली दौड़
भाजपा के नेताओं की इस दिल्ली दौड़ पर कांग्रेस प्रवक्ता संगीता शर्मा का कहना है कि "आप देखिए तीन दिन के भीतर चौथे नेता हैं जो हाईकमान से मिले हैं. शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा पीएम मोदी से मिलने पहुंच गए तो कैलाश विजयवर्गीय ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की. इसी तरह से खुद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी दतिया की रिपोर्ट लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिल लिए. केवल अपने नंबर बढ़ाने और कुर्सी बचाने की दौड़ है ये और तो और नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली में ही हैं ये और बात उनकी मुलाकात की तस्वीरें बाहर नहीं आईं."