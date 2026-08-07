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दतिया में हार के बाद कौन सी रिपोर्ट लेकर दिल्ली पहुंच रहे नेता, वीडी ने की पीएम मोदी से मुलाकात

भोपाल: दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये लगातार चौथा दिन है जब मध्य प्रदेश के किसी नेता ने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की है. इस बार खजुराहो से सांसद और पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इनके पहले केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पीएम मोदी से भेंट की तस्वीरें सामने आई थीं. दतिया उपचुनाव के नतीजे आने के बाद ये मुलाकातें अहम हो जाती हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि इन बैठकों में दतिया उपचुनाव हार का फीडबैक लिया जा रहा है. उधर, कांग्रेस इन तस्वीरों में मध्य प्रदेश बीजेपी के संगठन और सरकार में बड़े बदलाव की आहट देख रही है.

शिवराज के बाद पीएम से मिले सांसद वीडी शर्मा

मध्य प्रदेश के नेताओं की दिल्ली दौड़ पिछले कुछ दिनों से तेज हुई है. इनमें भी पार्टी हाईकमान से मुलाकात के दौर बढ़े हैं. क्या दतिया उपचुनाव में मिली हार के फीडबैक के साथ जिस तरह से भीतरघात की खबरों ने जोर पकड़ा. उसका फीडबैक लिया जा रहा है. केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से पीएम मोदी की बातचीत 45 मिनिट की बताई जाती है. उनके बाद वीडी शर्मा दूसरे नेता हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के इस बड़े पॉलीटिकल घटनाक्रम के बाद पीएम से मुलाकात की है. अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भेंट का संदर्भ जो भी हो, विषय दतिया का भी आया ही होगा. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "राजनीति में अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में तो बिल्कुल नहीं कि डंका बजाकर मेल मुलाकात के साथ कोई फीडबैक दिया जाए और पार्टी हाईकमान के आंख नाक कान बहुत से होते हैं. लेकिन हां, ये जरुर है कि इस तरह की मुलाकातें एक संदेश तो दे ही जाती हैं."

बीजेपी के आदर्श संगठन वाले राज्य मध्य प्रदेश में भीतरघात