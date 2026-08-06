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दतिया उपचुनाव जीतने पर अवधेश नायक का प्रमोशन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बनाया महासचिव

दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद भी अवधेश नायक ने ईमानदारी से कांग्रेस के लिए बनाया माहौल, पार्टी ने दिया गिफ्ट. पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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अवधेश नायक के लिए प्रमोशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 5:11 PM IST

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दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजे भाजपा कार्यकारिणी के लिए बर्खास्तगी तो अवधेश नायक के लिए प्रमोशन लेकर आए हैं. चुनाव नतीजे सामने आने के तीसरे ही दिन कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व ने दतिया में कांग्रेस के लिए ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाने वाले अवधेश नायक को बड़ी संगठनात्मक जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश महासचिव बनाया है.

ईमानदारी को पार्टी ने पद से सराहा

दतिया उपचुनाव के दौरान प्रत्याशी घोषणा के समय अवधेश नायक की नाराजगी ने जहां कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी थी वहीं अपनी कर्मठता और ईमानदारी से उन्होंने कांग्रेस के लिए माहौल बनाने में कोर कसर नहीं छोड़ी. गांव-गांव सभाएं और वोटरों को साधने के लिए अवधेश नायक ने जो मेहनत की उसका गिफ्ट कांग्रेस ने उन्हें बड़े पद की जिम्मेदारी के साथ दिया है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नियुक्ति आदेश जारी करते हुए अवधेश नायक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद की जिम्मेदारी दी है.

Avdhesh Nayak State General Secretary
चुनाव प्रचार में अवधेश नायक (ETV Bharat)

प्रदेश प्रभारी की अनुशंसा पर नियुक्ति

जीतू पटवारी ने ये नियुक्ति कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के अनुमोदन पर की है. साथ ही नियुक्ति पत्र के जरिए कांग्रेस की नीतियों, सिद्धांतों और संगठनात्मक अनुशासन के हिसाब से पार्टी को मजबूत करने के लिए सक्रियता से काम करने की अपेक्षा भी की है.

Datia By election Result Gift
अवधेश नायक ने ईमानदारी से कांग्रेस के लिए बनाया माहौल (ETV Bharat)

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जीतू पटवारी की अनुशंसा पर अवधेश नायक की नियुक्ति (ETV Bharat)

दतिया में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही कांग्रेस में घनश्याम सिंह के साथ ही अवधेश नायक को उम्मीदवारी की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था. क्योंकि 2023 में भी कांग्रेस ने नायक को विधानसभा चुनाव का प्रत्याशी घोषित करने के बाद अचानक उनका टिकट काट दिया था. लेकिन जब 2026 में हुए उपचुनाव में भी उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया तो अवधेश नायक की नाराजगी शुरुआत में ही दिखायी देने लगी. उन्होंने शुरुआत में कांग्रेस की सभाएं नहीं की. उनके कार्यकर्ता भी पार्टी के रवैये से नाराज हुए. लेकिन फिर जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह ने उन्हें मनाया और पूरे उपचुनाव में अवधेश नायक एक बार फिर कर्मठ कार्यकर्ता की तरह अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते दिखे और जब उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई तो अब उसका गिफ्ट भी पार्टी ने उन्हें दिया है.

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