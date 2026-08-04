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बीजेपी में दतिया हार का रिव्यू , सीएम हाउस में हाईलेवल मीटिंग, दो सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

विजयपुर के बाद दतिया उप चुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद मुख्यमंत्री निवास में पार्टी की हाईलेवल मीटिंग. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

DATIA BY ELECTION DEFEAT
दतिया हार पर सीएम हाउस में हाईलेवल मीटिंग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 5:52 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: दतिया विधानसभा उपचुनाव में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री निवास पर हुई बीजेपी की हाईलेवल मीटिंग में पार्टी ने दो सदस्यीय समिति बना दी है, जो हार की कारणों की पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सौंपेगी. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की मौजूदगी में हुई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ प्रदेश प्रभारी महेन्द्र सिंह चौहान और वे तमाम पार्टी के नेता मौजूद थे जिनको दतिया की कमान अलग-अलग जवाबदारियों में सौंपी गई थी.

दतिया में बीजेपी की हार की पड़ताल में सवाल कई हैं. क्या ये केवल भीतरघात का मामला है. बीजेपी संगठन का सख्त अनुशासन और बूथ तक की मजबूत किलेबंदी कैसे बेअसर हो गई. बूथ से लेकर पन्ना प्रभारी तक बना देने वाली पार्टी का मैनेजमेंट कैसे बिगड़ा.

भीतरघातियों की लिस्ट के साथ रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी

विजयपुर के बाद दतिया उपचुनाव में बीजेपी को मिली हार के बाद भोपाल मुख्यमंत्री निवास में पार्टी की जो बैठक बुलाई गई उसका एक लाइन का एजेंडा था दतिया में हार हुई कैसे. वजह के साथ जिम्मेदारों पर एक्शन ताकि ढाई साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी के हर लीकेज को सुधारा जा सके.

दतिया हार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया (Etv Bharat)

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दतिया विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा के लिए दो सदस्यों की कमेटी गठित कर दी है. ये कमेटी चुनाव से जुड़े सारे पदाधिकारियों से बातचीत करेगी. चुनाव नतीजे का विश्लेषण करने के साथ ये कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को सौंपेगी. खंडेलवाल पहले ही कह चुके हैं, "अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी. जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी."

'हार तो हार है हल्के में नहीं ले सकते'

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए इंदौर में कहा, "उपचुनाव का बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, फिर भी हार, हार होती है और जीत, जीत होती है. भारतीय जनता पार्टी इस हार की समीक्षा करेगी और इसके कारणों का विश्लेषण करेगी. भाजपा चुनाव परिणामों की विस्तृत समीक्षा करेगी और यह पता लगाया जाएगा कि किन कारणों से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा. साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे."

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रभाव वाले बांकीपुर सीट की हार पर कहा, "वह काफी हद तक व्यक्ति आधारित सीट थी. वह चुनाव नहीं लड़े, इसलिए वहां परिणाम कुछ अलग रहे. व्यक्ति आधारित सीटों पर कभी-कभी इस तरह की परिस्थितियां बन जाती हैं."

दतिया में शक्ति केन्द्र तक की रणनीति, चूक कहां हुई

दतिया विधानसभा चुनाव में पूरी विधानसभा को पार्टी ने 6 मंडल और 41 शक्ति केन्दों में बांटा था. इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पूर्व विधायकों के साथ एक सरकार का मंत्री एक संगठन का जिम्मेदार को जवाबदारी देकर चुनाव का काम सौंपा गया. लेकिन सवाल ये कि इतने निचले स्तर पर चुनाव प्रबंधन के बाद भी पार्टी जनादेश क्यों नहीं बदल पाई. जनता नाराज थी या पार्टी का कार्यकर्ता. समीक्षा बैठक का जरुरी मुद्दा ये भी था.

दतिया विधानसभा उपचुनाव में जवाबदारी संभाले बीजेपी नेता ने बताया, यहां पार्टी का कार्यकर्ता दो हिस्सों में बंट गया था. एक कार्यकर्ता वो पुराना कार्यकर्ता था जिसे किनारे लगा दिया गया था. वो आशुतोष तिवारी का टिकट फाइनल हो जाने के बाद बीजेपी के लिए एक्टिव हुआ था और दूसरा वो था जिसके पास जवाबदारी थी और जो नरोत्तम मिश्रा का समर्थक भी था. हमने अपने पोलिंग बूथ पर कोशिश की कि पुराने भाजपाईयों को महत्व दें. उसके सकारात्मक नतीजे भी आए.

आंसू वाला वीडियो और ऑडियो पर भी बैठक में हुई चर्चा

बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी इस बैठक में पहुंचे थे. जानकारी के मुताबिक उन्होंने बताया कि किस तरह से चुनाव के दौरान ही नरोत्तम मिश्रा के आंसू वाले वीडियो वायरल हुए. बताया जाता है कि बैठक में पार्टी को डैमेज करने वाले कुछ ऑडियो भी सबूत के तौर पर तिवारी ने रखे हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है. आशुतोष तिवारी ने चुनाव नतीजे घोषित होने के ठीक बाद नरोत्तम मिश्रा का नाम लिए बिना कहा कि ये कायरता का भाव है कि हम नेतृत्व से कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं और उसके बाद धोखाधड़ी करना. ये चरित्र में नहीं होना चाहिए.

'दरी उठाने वाले कार्यकर्ता ने दिखा दिया आइना'

कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरिया ने दतिया की हार पर हुई समीक्षा बैठक को लेकर कहा, "असल में पार्टी में दरी उठाने वाले कार्यकर्ता की अनदेखी का नतीजा है. कुछ नेता मलाई खाते रहे और बाकी दरी उठाते रहे. असल में जो पार्टी का कार्यकरर्ता प्राण पण से जुटा था उसको तवज्जो नहीं मिली. बाकी जनता तो बीजेपी के राज से पहले ही तंग आ चुकी है तो एक पर एक ग्यारह का मामला हो गया."

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