दतिया उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव
कार्यकर्ताओं के हिंसक विरोध में दतिया एसपी व एसडीओपी भी घायल, पुलिस वाहन पलटा, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, बीजेपी में बढ़ी चिंता
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:44 AM IST|
Updated : July 11, 2026 at 10:51 AM IST
दतिया : मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव से पहले सियासी ड्रामे के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है. भारतीय जनता पार्टी ने दतिया से उपचुनाव के प्रत्याशी के तौर पर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर कैंची चला दी है, जिसके बाद जिले के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. शुक्रवार शाम से ही पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है. इसी बीच भारी संख्या में मिश्रा समर्थकों ने दतिया बंद का ऐलान कर दिया है. हाईवे जाम के साथ भारी पथराव हुआ, जिसमें पुलिस भी घायल हुई है. शनिवार सुबह भी पुलिस और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में झड़प हुई है.
इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है. सामूहिक इस्तीफे में साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इकतरफा बताते हुए कहा गया कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है.
कई गाड़ियां तोड़ीं, पुलिस की गाड़ी भी पलटी
दतिया उपचुनाव में बीजेपी में उम्मीदवारी को लेकर हुए घमासान के बाद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है, शुक्रवार शाम से ही मिश्रा के समर्थक उग्र रहे. देर शाम नेशनल हाईवे 44 भी जाम कर दिया गया. इस बीच हाईवे पर वाहनों को नुकसान पहुचाने की भी खबरे आ रही हैं. बताया जा रहा है देर रात पुलिस को हालत काबू करने के पुलिस को आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल करने पड़े. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर पथराव भी की किया था. एसडीओपी की गाड़ी के कांच फोड़े, एक पुलिस वाहन को भी पलटा दिया. इस उग्र प्रदर्शन से हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा. इस दौरान भारी पुलिस बल मौके मौजूद रहा.
भोपाल मुख्यालय से मांगा अतिरिक्त फोर्स
शनिवार को भी सुबह पुलिस और मिश्रा के समर्थकों में झड़प हुई. जिसके बाद बल पूर्वक पुलिस ने हालत काबू किए, दतिया एडिशनल एसपी मंजीत सिंह चावला के मुताबिक़, " जिले में कई स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, हालात को देखते हुए पुलिस मुख्यालय भोपाल से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है, फ़िलहाल दतिया में हालात काबू में है."
पथराव में एसपी-एसडीओपी सहित 8 जवान घायल
दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखाड़े के मुताबिक, " दतिया में शुक्रवार शाम साढ़े पांच से छह बजे के बीच में हाईवे पर चक्का जाम शुरू हो गया था जो देर रात तक चला. इसकी वजह से एम्बुलेंस समेत कई वाहन हाईवे पर घंटों तक खड़े रहे और इससे वाहन चालकों और यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा शनिवार सुबह करीब 3 बजे स्थितियों से निपटने के लिए पुलिस बल को बुलाया गया. करीब 5 बजे तक चक्काजाम की स्थिति रही. समझाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध जारी रखा और अचानक पथराव शुरू कर दिया. जिसमें एसपी एसडीओपी के साथ आठ पुलिस जवानों को काफ़ी चोटें आई हैं."
हेलमेट पहने थे कलेक्टर, घायल होने से बच्चे
कलेक्टर ने बताया कि पथराव के दौरान उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और एक पत्थर सीधे आकर उनके हेलमेट से टकराया. जिसके बाद पुलिस ने स्थितियों को काबू करने के लिए आंसू गैस गोले छोड़े जिसके बाद प्रदर्शनकारी, बीजेपी कार्यालय में घुस गए. फिलहाल हालत काबू में है और अब स्थिति शांति पूर्ण है. लेकिन इस घटना में पुलिस के दो वाहनों समेत कई वाहनों को नुक़सान पहुंचा है.
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इस्तीफों का सिलसिला जारी
बीजेपी द्वारा अशितोष तिवारी को दतिया उपचुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से दतिया जिला भाजपा में भी विरोध साफ नजर आरहा है. बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत जिला कार्यकारिणी के कई पदाधिकारियों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. साथ ही कई पार्षदों के सामूहिक इस्तीफों की बात भी सामने आरही है.