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दतिया उपचुनाव, नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, हाईवे जाम, पुलिस पर पथराव

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से भड़के समर्थक, दतिया में भारी बवाल ( Etv Bharat )

दतिया : मध्य प्रदेश के दतिया में उपचुनाव से पहले सियासी ड्रामे के बाद बीजेपी में खलबली मच गई है. भारतीय जनता पार्टी ने दतिया से उपचुनाव के प्रत्याशी के तौर पर नरोत्तम मिश्रा के नाम पर कैंची चला दी है, जिसके बाद जिले के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं. शुक्रवार शाम से ही पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारियों के इस्तीफे का दौर जारी है. इसी बीच भारी संख्या में मिश्रा समर्थकों ने दतिया बंद का ऐलान कर दिया है. हाईवे जाम के साथ भारी पथराव हुआ, जिसमें पुलिस भी घायल हुई है. शनिवार सुबह भी पुलिस और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में झड़प हुई है. इससे पहले भाजपा के जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया है. सामूहिक इस्तीफे में साफ तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के फैसले का इकतरफा बताते हुए कहा गया कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का अपमान है. देर रात से दतिया में बवाल जारी (Etv Bharat) कई गाड़ियां तोड़ीं, पुलिस की गाड़ी भी पलटी दतिया उपचुनाव में बीजेपी में उम्मीदवारी को लेकर हुए घमासान के बाद पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में भारी विरोध देखने को मिल रहा है, शुक्रवार शाम से ही मिश्रा के समर्थक उग्र रहे. देर शाम नेशनल हाईवे 44 भी जाम कर दिया गया. इस बीच हाईवे पर वाहनों को नुकसान पहुचाने की भी खबरे आ रही हैं. बताया जा रहा है देर रात पुलिस को हालत काबू करने के पुलिस को आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल करने पड़े. इससे पहले प्रदर्शनकारियों ने वाहनों पर पथराव भी की किया था. एसडीओपी की गाड़ी के कांच फोड़े, एक पुलिस वाहन को भी पलटा दिया. इस उग्र प्रदर्शन से हाईवे पर करीब 20 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा रहा. इस दौरान भारी पुलिस बल मौके मौजूद रहा. शनिवार सुबह भी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प रही जारी (Etv Bharat) भोपाल मुख्यालय से मांगा अतिरिक्त फोर्स