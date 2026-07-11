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नरोत्तम के दस्तरखान पर तिवारी को न्यौता, दतिया के दंगल में कैलाश- देवड़ा ऐसा क्यों बोले?

दतिया में जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने के बाद बवाल मचा तो पार्टी के वरिष्ट नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान आया. कैलाश विजयवर्गीय के बयान की जो काबिल-ए-गौर बात है वो ये कि बीजेपी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है और वे भारी मतों से चुनाव जीतेंगे.

लेकिन इस बीच नरोत्तम मिश्रा से सहानुभूति रखने वाले बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान काबिल-ए-गौर है. बेबाक रहे मंत्री सिर्फ आशुतोष तिवारी को भारी मतों से चुनाव जीतने की भविष्यवाणी कर रहे हैं. वे ये भी कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार को जिताने में पूरी मदद करेंगे. उधर समर्थकों को संभलने की अपील कर रहे नरोत्तम मिश्रा इससे ज्यादा नहीं बोले. लेकिन समर्थकों का दतिया में हिंसक प्रदर्शन जारी है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कह रहे हैं कि पहले शिवराज ने और अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया.

भोपाल: भंवरे ने खिलाया फूल.. फूल को ले गया राजकुंवर...दतिया से कांग्रेस के विधायक रहे राजेन्द्र भारती की याचिका खारिज होने के काफी पहले से चुनाव प्रचार की तैयारी कर चुके नरोत्तम मिश्रा पर एक गीत की ये पंक्तियां सटीक बैठ रही हैं. दस्तरखान बिछाया नरोत्तम मिश्रा ने था लेकिन पार्टी ने आशुतोष तिवारी को न्यौता दे दिया. न्यौता दिया तो समर्थकों ने दतिया में रायता फैलाना शुरू कर दिया.

उन्होने यहां तक कह दिया कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पार्टी के वरिष्ठ और अनुशासित कार्यकर्ता हैं वे घोषित प्रत्याशी को जिताने में पूरी मदद करेंगे. उन्होने यहां तक कहा कि एक बार कार्यकर्ताओं से बात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा. लेकिन नरोत्तम मिश्रा तो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, इस सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि तैयारी तो सभी करते हैं लेकिन पार्टी का फैसला सर्वोपरि होता है.

सिंघार बोले, पहले शिवराज और अब मोहन, नरोत्तम को सब निपटाते रहे

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार नरोत्तम मिश्रा से सहानुभूति जता रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले शिवराज सिंह ने और अब मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा को निपटा दिया है. आगामी चुनाव में दतिया की जनता भाजपा को निपटाएगी. उन्होंने कहा कि दतिया विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी की घोषणा होते ही भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा पूरे प्रदेश के सामने आ गया. दूसरे दलों पर गुटबाजी के आरोप लगने वाली भाजपा की आंतरिक गुटबाजियां आज चौराहे पर आ गई हैं.

उन्होंने कहा कि दतिया की जनता ने पहले भी अहंकार को हराया था और इस बार भी हिंसा, गुंडाराज और भाजपा की दादागिरी को वोट की ताकत से जवाब देगी. उपचुनाव में भाजपा की हार तय है, क्योंकि जनता विकास चाहती है, दहशत नहीं.

उपमुख्यमंत्री देवड़ा की नरोत्तम से सहानुभूति क्या कहती है

उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बयान जारी किया कि दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर लिया गया निर्णय भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है, जिसे सभी शिरोधार्य करते हैं. संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है. पार्टी ने जो निर्णय लिया है, उसका सभी नेता और कार्यकर्ता पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे. डॉ. नरोत्तम मिश्रा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ एवं अनुभवी नेता हैं. उन्होंने संगठन और सरकार में विभिन्न दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है तथा संगठन की कार्यप्रणाली से भली-भांति परिचित हैं.

उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को लेकर कहा कि वे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं. यदि कहीं किसी प्रकार की छोटी-बड़ी नाराजगी है, तो उसका समाधान पार्टी स्तर पर आपसी संवाद से कर लिया जाएगा. ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, जिससे संगठन प्रभावित हो. भारतीय जनता पार्टी में उम्मीदवार की घोषणा अवश्य होती है, लेकिन चुनाव किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरी पार्टी का होता है. दतिया उपचुनाव में भाजपा के सभी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता पारिवारिक भावना एवं एकजुटता के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे.

टाइम लाइन देखिए नरोत्तम कब-कब लगे किनारे

दतिया विधानसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को बनाए जाने के बाद से लगातार नरोत्तम मिश्रा का वह बयान सुर्खियों में है जिसमें वे कह रहे हैं, 'मेरा पानी उतरते देखकर किनारे घर मत बना लेना, मैं समन्दर हूं लौट कर जरूर आऊंगा.' लेकिन तीन साल से नरोत्तम के सितारे गर्दिश में ही रहे. 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया में मिली हार के बाद नरोत्तम मिश्रा की जो पटरी उतरी तो ट्रैक पर आ ही नहीं पाई.