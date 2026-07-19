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चुनावी सभा में जीतू पटवारी का BJP उम्मीदवार से हुआ आमना-सामना, गले लगाकर ले ली चुटकी

चुनावी सभा में जीतू पटवारी और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ( ETV Bharat )

असल में हुआ कुछ यूं कि रविवार को दतिया के चिरूला गांव में कांग्रेस की चुनावी सभा थी. ग्रामीणों के बीच जाकर कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी वोट मांग रहे थे. सभा चल ही रही थी, तभी उसी गांव में बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी भी पहुंच गए. लेकिन उन्होंने देखा कि कांग्रेस की प्रचार सभा चल रही है तो वहां से आगे बढ़ने लगे.

दतिया में होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां दोनों ही राष्ट्रीय दलों के बीच साख का मुकाबला है, वहीं दोनों अपने-अपने मंचों पर कांग्रेस-बीजेपी एक दूसरे के ख़िलाफ़ तमाम राजनीतिक आरोपों के साथ वोट बटोरने का प्रयास कर रहे हैं. इस बीच दतिया से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको देखकर लोग हैरान हो रहे हैं.

दतिया: चुनाव के दौरान अक्सर विरोधी दल एक दूसरे से टकरा जाते हैं. कहीं अच्छी मुलाक़ात तो कहीं तंज की बरसात होती है लेकिन दतिया के विधानसभा उपचुनाव में जीतू पटवारी के बुलावे पर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही मसखरी कर दी. कांग्रेस के मंच पर जीतू से माइक लेकर भाजपा के लिए वोट मांग लिए.

चुनावी सभा में जीतू पटवारी और बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी को सभा में बुलाया

बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के पहुंचने और आगे बढ़ने की बात तब तक कांग्रेस की सभा में मौजूद जीतू पटवारी को पता चली तो उन्होंने मंच के माइक से ही आशुतोष तिवारी को सभा में आने के लिए कहा. जीतू माइक पर बोले, "पास से आकर मिलो ऐसे दूर से क्यों जा रहे हो.. ऐसे नहीं चलेगा. जिस पर तिवारी भी तुरंत सभा में पहुंच गए और जीतू पटवारी से मुलाकात की.

जीतू पटवारी से माइक लेकर बीजेपी के लिए कर दी अपील

जीतू पटवारी से मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने पटवारी के हाथ से माइक लिया और वहां मौजूद जनता को कांग्रेस के ही मंच पर संबोधित कर दिया. आशुतोष तिवारी ने कहा, "हमारी विचारधारा अलग है लेकिन हमारे परिवार के रिश्ते हैं, बहुत पुराने रिश्ते हैं, मित्र के नाते हैं. आप सब से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, आपसे हाथ जोड़ कर सिर झुकाकर आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं."

आशुतोष से जीतू बोले- लोगों ने पहले कभी यहाँ नहीं देखा, आशुतोष ने दिया जवाब

इस पूरे वाक़ये के दौरान एक हंसी-ठिठोली का माहौल बन गया. जिसके बाद जीतू पटवारी ने माइक वापस लेकर आशुतोष तिवारी से कहा, "मैंने यहां सबसे पूछा कि इससे पहले आशुतोष को पहले कहीं देखा है तो एक भी हाथ नहीं उठा." इतना सुनते ही आशुतोष जो आगे बढ़ रहे थे वापस पटवारी के पास आए और बोले मैं जानता हूं, सबको जानकारी है मारुति नगर में घर है, मैं बचपन से यहाँ आता रहा हूँ" ये बात कह आशुतोष तिवारी सभा से आगे बढ़ गए.