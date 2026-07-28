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नाराज बताएंगे दतिया किसके साथ जाएगा, कांग्रेस को नरोत्तम मिश्रा के आंसूओं से बड़ी आस

भोपाल/दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अब अगले 48 घंटे बचे हैं. वोटर इत्मीनान से तय करेगा कि दतिया की कमान किसके हाथ में सौंपनी है. दतिया में प्रचार का शोर थमेगा लेकिन सियासत जोर पकड़ेगी. ये पहला चुनाव होगा दतिया के इतिहास का कि जिसमें आमने सामने खड़े कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार नहीं बल्कि जिनका पत्ता कट चुका है किनारे खड़े नेता भी निर्णायक होंगे. दतिया में नरोत्तम मिश्रा यानि दादा के नाराज समर्थकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता. वे नरोत्तम के आंसूओं का हिसाब लेते हैं या पार्टी का साथ देते हैं. कांग्रेस में राजेन्द्र भारती भी कमोबेश इसी भाव में छिटके बैठे हैं. जमीनी जमावट में बीजेपी वन प्लस वन के फार्मूले तक एक एक बूथ तक पहुंची है. कांग्रेस को उम्मीद है कि नरोत्तम उसकी राह आसान बनाएंगे. तीसरा एंगल दतिया में आजाद समाज पार्टी है. खेलेंगे नहीं पर खेल बिगाड़ेंगे के अंदाज में है ये दल.

दतिया के दंगल में दलों को भीतरघात का डर

दतिया के दंगल में इस बार कांग्रेस और बीजेपी को वोटर से ज्यादा चिंता उन कार्यकर्ताओं की है जिन्हें मना तो लिया गया है, लेकिन वे वाकई मान गए हैं ये नतीजे ही बता पाएंगे. प्रचार का शोर थम जाने के बाद अब बीजेपी की सबसे बड़ी फिक्र नरोत्तम मिश्रा के वे समर्थक हैं जिन्होंने अपने नेता की भक्ति में चक्काजाम किया था. नरोत्तम मिश्रा के आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार में जुट जाने के बाद माना तो यही जा रहा है कि समर्थक भी स्ट्रीमलाईन हो गए होंगे. लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता. अपने समर्थकों से नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि मैं चुप बैठने वाला तो नहीं हूं. क्या समर्थकों तक इसी तरह से नहीं पहुंचा होगा. बीजेपी अगले 48 घंटे इन्ही भीतरघातियों पर नजर बनाए हुए है और पार्टी ने इंटरनली ये मैसेज भी दे दिया है कि आघात देने वाले बख्शे भी नहीं जाएंगे.

उधर, कांग्रेस में भी राजेनद्र भारती से लेकर अवधेश नायक तक इन नेताओं की मान मनौव्वल के साथ जो साज संभाल की गई क्या वो वोटिंग तक बरकरार रह पाएगी. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "भीतर घात चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा संकट होता है. इत्तेफाक से इस बार दतिया के विधआनसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ भीतरघाती पर्याप्त हैं. लेकिन दोनों दलों में एक बुनियादी फर्क अनुशासन का है. बीजेपी का कार्यकर्ता एक बार समझाईश के बाद फिर पार्टी लाईन पर चल निकलता है. लेकिन कांग्रेस में ये अनुशासन नहीं है. बीजेपी में भी जिस तरह से इस बार नेता की भक्ति में चक्काजाम हुए ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से अपनी तरह का पहला प्रोटेस्ट था. यही वजह है कि समर्थकों के नरोत्तम मिश्रा के जरिए संभाल लिए जाने के बावजूद बीजेपी जोखिम नहीं ले रही. भीतरघातियों पर पार्टी नजर जमाए हुए है.

दतिया में कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते जीतू पटवारी (ETV Bharat)

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