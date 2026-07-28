नाराज बताएंगे दतिया किसके साथ जाएगा, कांग्रेस को नरोत्तम मिश्रा के आंसूओं से बड़ी आस
दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर थमा, बीजेपी को नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों से भीतरघात का डर, कांग्रेस में राजेनद्र भारती से लेकर अवधेश नायक छिटके हुए. ईटीवी भारत मध्य प्रदेश की ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 6:57 PM IST
भोपाल/दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में अब अगले 48 घंटे बचे हैं. वोटर इत्मीनान से तय करेगा कि दतिया की कमान किसके हाथ में सौंपनी है. दतिया में प्रचार का शोर थमेगा लेकिन सियासत जोर पकड़ेगी. ये पहला चुनाव होगा दतिया के इतिहास का कि जिसमें आमने सामने खड़े कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवार नहीं बल्कि जिनका पत्ता कट चुका है किनारे खड़े नेता भी निर्णायक होंगे. दतिया में नरोत्तम मिश्रा यानि दादा के नाराज समर्थकों को इग्नोर नहीं किया जा सकता. वे नरोत्तम के आंसूओं का हिसाब लेते हैं या पार्टी का साथ देते हैं. कांग्रेस में राजेन्द्र भारती भी कमोबेश इसी भाव में छिटके बैठे हैं. जमीनी जमावट में बीजेपी वन प्लस वन के फार्मूले तक एक एक बूथ तक पहुंची है. कांग्रेस को उम्मीद है कि नरोत्तम उसकी राह आसान बनाएंगे. तीसरा एंगल दतिया में आजाद समाज पार्टी है. खेलेंगे नहीं पर खेल बिगाड़ेंगे के अंदाज में है ये दल.
दतिया के दंगल में दलों को भीतरघात का डर
दतिया के दंगल में इस बार कांग्रेस और बीजेपी को वोटर से ज्यादा चिंता उन कार्यकर्ताओं की है जिन्हें मना तो लिया गया है, लेकिन वे वाकई मान गए हैं ये नतीजे ही बता पाएंगे. प्रचार का शोर थम जाने के बाद अब बीजेपी की सबसे बड़ी फिक्र नरोत्तम मिश्रा के वे समर्थक हैं जिन्होंने अपने नेता की भक्ति में चक्काजाम किया था. नरोत्तम मिश्रा के आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार में जुट जाने के बाद माना तो यही जा रहा है कि समर्थक भी स्ट्रीमलाईन हो गए होंगे. लेकिन राजनीति में जो होता है वो दिखाई नहीं देता. अपने समर्थकों से नरोत्तम मिश्रा का ये कहना कि मैं चुप बैठने वाला तो नहीं हूं. क्या समर्थकों तक इसी तरह से नहीं पहुंचा होगा. बीजेपी अगले 48 घंटे इन्ही भीतरघातियों पर नजर बनाए हुए है और पार्टी ने इंटरनली ये मैसेज भी दे दिया है कि आघात देने वाले बख्शे भी नहीं जाएंगे.
दतिया के कोने-कोने से भारतीय जनता पार्टी को मिला अपार जनसमर्थन इस बात का स्पष्ट संदेश है कि जनता विकास की निरंतरता के साथ आगे बढ़ना चाहती है।— Nitin Nabin (@NitinNabin) July 28, 2026
30 जुलाई को आपका एक-एक मत दतिया के विकास की दिशा तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री आशुतोष तिवारी जी को प्रचंड विजय दिलाइए।…
उधर, कांग्रेस में भी राजेनद्र भारती से लेकर अवधेश नायक तक इन नेताओं की मान मनौव्वल के साथ जो साज संभाल की गई क्या वो वोटिंग तक बरकरार रह पाएगी. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, "भीतर घात चुनावी राजनीति में सबसे बड़ा संकट होता है. इत्तेफाक से इस बार दतिया के विधआनसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ भीतरघाती पर्याप्त हैं. लेकिन दोनों दलों में एक बुनियादी फर्क अनुशासन का है. बीजेपी का कार्यकर्ता एक बार समझाईश के बाद फिर पार्टी लाईन पर चल निकलता है. लेकिन कांग्रेस में ये अनुशासन नहीं है. बीजेपी में भी जिस तरह से इस बार नेता की भक्ति में चक्काजाम हुए ये बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से अपनी तरह का पहला प्रोटेस्ट था. यही वजह है कि समर्थकों के नरोत्तम मिश्रा के जरिए संभाल लिए जाने के बावजूद बीजेपी जोखिम नहीं ले रही. भीतरघातियों पर पार्टी नजर जमाए हुए है.
बीजेपी का बूथ प्लान, ऐसे वोटिंग मजबूत करेंगे वन प्लस वन
बीजेपी ने दतिया उपचुनाव में एक एक बूथ की मजबूती के लिए जो रणनीति बनाई है उसमें मंत्रियों की तैनाती कर दी गई थी. दतिया के जो 6 मंडल हैं उनमें एक मंत्री एक संगठन से जवाबदारी वाला नेता और फिर पूरी टीम इस तरह से शक्ति केन्द्र तक तैनाती की गई. शक्ति केन्द्र के अंतर्गत फिर पोलिंग बूथ वहां भी एक टीम तैनात. मसलन एक शक्ति केन्द्र पर अगर 6 पोलिंग बूथ है तो ये पूरा सिस्टम वहां तक मजबूत है. बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कहते हैं, "बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो समाज के हर वर्ग के सुख दुख में सहभागी है. बीजेपी को चुनाव के लिए अलग से कभी तैयारी नहीं करनी पड़ती. पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा तत्पर रहता है."
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आजाद समाज पार्टी , खेलेगी नहीं तो किसी का खेल बिगाड़ तो देगी
यूं तो दतिया में 21 उम्मीदवार मैदान में हैं. लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदार यादव की वजह से दतिया के दंगल में एक ऐसा उम्मीदवार भी उतर गया है जो वोट काटेगा. किसके काटेगा इससे तय होगा कि नुकसान किसका हुआ है. इसी पार्टी की वजह से दतिया में चुनावी मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है.
नरोत्तम के गढ़ रहे दतिया में कैसे कब बदला सियासी सीन
दतिया विधानसभा सीट को बीजेपी से ज्यादा पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की सियासी उपजाऊ जमीन के तौर पर देखा जाता है. हालांकि, 2023 के विधानसभा चुनाव में दतिया ने नरोत्तम मिश्रा को जोर का झटका जोर से ही दिया था. कांग्रेस के राजेन्द्र भारती से नरोत्तम मिश्रा ये चुनाव हार गए थे.
दो लाख से ज्यादा मतदाता लिखेंगे 21 उम्मीदवारों की तकदीर
दतिया विधानसभा चुनाव में 30 जुलाई को वोटिंग होनी है. इस बार इस चुनाव में दो लाख 20 हजार से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. दतिया की सीट पर कुल 21 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं. दतिया सीट पर महिला मतदाता जिनकी संख्या एक लाख चार हजार 246 है. पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है पूरी सीट पर कुल एक लाख 16 हजार 88 पुरुष मतदाता हैं.