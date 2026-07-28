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चुनावी प्रचार थमते ही दतिया में हटे प्रचारी बैनर पोस्टर, बाहरी लोगों को जिला छोड़ने का आदेश,

दतिया में चुनावी शोर मंगलवार शाम पांच बजे से थम गया, 30 जुलाई को डाले जाएंगे वोट, होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं की होगी जांच,

DATIA BY ELECTION CAMPAIGN ENDS
दतिया में हटने लगे चुनावी प्रचार के बैनर पोस्टर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 8:59 PM IST

3 Min Read
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दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर पिछले 15 दिनों से जारी चुनावी शोर मंगलवार शाम पांच बजे से बंद हो गया है. आदर्श आचार संहिता के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले चुनावी दलों के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई है, जिसका आदेश जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी कर दिए है. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने दतिया में आए हुए बाहरी लोगों को मतदान से 48 घंटे पहले दतिया छोड़ने का आदेश भी जारी कर दिया.

हटने लगे चुनावी प्रचार के बैनर पोस्टर

चुनाव प्रचार का शोर थमते ही नगर पालिका प्रशासन ने सभी चौराहों सार्वजनिक स्थानों पर लगे बीजेपी कांग्रेस और अन्य चुनावी दलों और प्रत्याशियों के चुनावी प्रचार के बैनर पोस्टर हटाने शुरू कर दिए हैं. साथ ही शाम 6 बजे चुनाव की आदर्श आचार संहिता के तहत सभी तरह के जुलूस रैलियों पर भी प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. हालांकि, इस बीच प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर व्यक्तिगत जनसंपर्क के जरिए प्रचार कर सकेंगे.

DATIA ORDER FOR OUTSIDERS TO LEAVE
चुनावी प्रचार थमते ही दतिया में हटे प्रचारी बैनर पोस्टर (ETV Bharat)

बाहरी व्यक्तियों को दतिया छोड़ने के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने आदेश जारी करते हुए बताया है कि, "मतदान से 48 घंटे पूर्व की इस अवधि में पांच लोगों से अधिक की कोई बैठक भी आयोजित नहीं की जाएगी. साथ ही इतने दिनों से जारी चुनाव प्रचार के लिए या निजी कार्यों के लिए अन्य जिलों या प्रदेशों से आए लोगों पर भी प्रतिबंध रहेगा. निष्पक्ष चुनाव मतदान के लिए जिले में ठहरे हुए सभी बाहरी लोगों को तुरंत दतिया छोड़ने के निर्देश दिए हैं."

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होटलों, ढाबों और धर्मशालाओं की होगी चेकिंग

इस आदेश का पालन हो इसके लिए पुलिस भी सख्ती से काम में जुट गई है. पुलिस की पांच विशेष टीम इसके लिए बनायी गई हैं जो दतिया के सभी होटल, ढाबे और धर्मशालाओं में चेकिंग करेंगी. इसके साथ ही जो बाहरी लोग भी इन स्थानों पर पाए जाएंगे उनके दस्तावेज और रुकने की ठोस वजह का वेरिफिकेशन भी किया जायेगा. यदि ऐसे में कोई संदिग्ध व्यक्ति पाया जाता है उसके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी.

DATIA ORDER FOR OUTSIDERS TO LEAVE
दतिया में नगर पालिका प्रशासन प्रचारी बैनर पोस्टर हटा रहा (ETV Bharat)

बुधवार को रवाना होंगे मतदान दल

30 जुलाई को होने वाले मतदान से पहले दतिया में 48 घंटे की समय अवधि में सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी रोक लगायी गई है. आदेश के अनुसार अब से मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी मतदान केंद्र पर दतिया में कोई राजनीतिक दल का चुनाव कार्यालय संचालित नहीं होगा और ना ही किसी को भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत होगी. दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सामग्री के लिए भी शिविर लगाकर मतदान सामग्री का वितरण किया जायेगा जिसके बाद मतदान दल रवाना हो कर अपने अपने मतदान केंद्र पर समय पर पहुंचेंगे.

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