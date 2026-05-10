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दतिया उपचुनाव: बीजेपी-कांग्रेस मंथन में जुटे, आजाद समाज पार्टी ने घोषित कर दिया प्रत्याशी

दतिया उपचुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, बोले- ये सेमीफाइन, 2028 में पूरी सीटों पर उतारेंगे प्रत्याशी, बीजेपी-कांग्रेस कर रही मंथन,

DATIA BY ELECTION 2026
आजाद समाज पार्टी ने घोषित कर दिया प्रत्याशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 6:55 AM IST

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Updated : May 10, 2026 at 7:12 AM IST

4 Min Read
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दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को लेकर अभी बीजेपी कांग्रेस रणनीति पर विचार ही बना रही है. इस बीच आजाद समाज पार्टी सत्ता और विपक्ष का खेल बिगाड़ने उपचुनाव के मैदान में छलांग लगा दी है. दतिया से आजाद समाज पार्टी ने दामोदर यादव को प्रत्याशी घोषित कर दिया है और ग्वालियर पहुंचे दामोदर यादव इस उपचुनाव को सेमीफाइनल बता रहे हैं. उन्होंने 2028 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

दतिया उपचुनाव में दामोदर यादव होंगे आसपा के प्रत्याशी

दतिया से कांग्रेस के विधायक रहे राजेंद्र भारती की विधायकी निरस्त होने के बाद खाली हुई दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं. बीजेपी कांग्रेस जहां अभी तक इस पर मंथन कर रही है. वहीं आजाद समाज पार्टी दो कदम आगे बढ़ते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर उपचुनाव की तैयारियों में जुट गई है. आसपा ने दामोदर यादव को दतिया से प्रत्याशी घोषित कर दिया है. दामोदर यादव भी चुनाव के लिए मैदान की दौड़ भाग में जुटे हुए हैं. ग्वालियर पहुंचे दामोदर यादव ने उपचुनाव को लेकर तैयारियों पर बातचीत करते हुए अपना विजन स्पष्ट किया है और बीजेपी के संभावित प्रत्याशी की हार का दायरा भी अपनी और से बता दिया है.

दामोदर यादव का बयान (ETV Bharat)

आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव का कहना है की "दतिया में संभावित उपचुनाव की तैयारी को लेकर आजाद समाज पार्टी पूरे ग्वालियर चंबल के अंचल के कार्यकर्ता उस चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं. हम सब साथी जगह-जगह दौरे कर रहे हैं. लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश की धरती को आडंबर, पाखंड और जातंकवाद की नहीं बल्कि बाबा साहब के संविधान की धरती बनाने का काम करना है. दतिया उपचुनाव तो एक पड़ाव है, सेमीफाइनल है, लेकिन उसके बाद 2028 में आजाद समाज पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर पूरी ताकत से सरकार बनाए उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं.

अगले विस चुनाव में सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी आसपा

दामोदर यादव का कहना कि, अभी हाल ही में पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, जहां एक तरफ सत्ताधारी दल पश्चिम बंगाल और असम में जिस तरीके से धनबल, बाहुबल, सत्ताबल का दुरुपयोग कर जनबल को खत्म करने का प्रयास कर रही थी, लेकिन वहीं दक्षिण भारत के अंदर विजय थलपति के रूप में एक नई पार्टी का उदय हुआ है. इससे यह संदेश देश के अंदर जाता है जो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि देश की राजनीति में अब पुराने सिस्टम, पुराने ढर्रे नहीं चलेंगे, पुरानी पार्टियां नहीं चलेंगी.

जो संविधानवादी सोच के साथ नौजवान आगे बढ़ेंगे, उनको आज देश की जनता मौका देने का काम करेगी. तो हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की लगभग सभी सीटों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष और सब साथी सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं. अंत में राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा, उस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा.

'बीजेपी-कांग्रेस ने अब तक कैंडिडेट घोषित नहीं किया, हम तैयारी में जुट चुके हैं'

आखिर में जब उनसे उपचुनाव की खास तैयारी को लेकर सवाल किया तो उनका कहना था कि, दतिया के लिए भी पूरी तैयारी है और दतिया में अभी बीजेपी कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर कैंडिडेट घोषित किया जा चुका है. अब पूरी पार्टी, संगठन के लोग सेक्टर बनाकर पूरी तैयारी में लग गए हैं.

'अबकी बार सात नहीं 27 हज़ार से हारेंगे नरोत्तम मिश्रा'

इधर पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा पर भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि, दतिया से बीजेपी की और से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा वहां से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं, वहां की जनता ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि पिछली बार तो वे 7 हज़ार से हारे थे, अब 27 हजार से हराने का काम करेंगे. नीला झंडा लहराएंगे, भय आतंक को दतिया में भी समाप्त करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी की ताकत खड़ा करने का काम हम सब साथी मिलकर कर रहे हैं."

Last Updated : May 10, 2026 at 7:12 AM IST

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