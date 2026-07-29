ETV Bharat / state

दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी, पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदान दल, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को वोटिंग, 291 मतदान केंद्र बनाये गए, 233 पोलिंग बूथ संवेदनशील और 28 अतिसंवेदनशील घोषित.

POLLING PARTIES REACHED BOOTHS
दतिया विधानसभा उपचुनाव की तैयारी पूरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया शुरू होने में महज चंद घंटे बचे हैं. मतदान दल बुधवार को दतिया विधानसभा के सभी पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं. गुरुवार सुबह शुरू होने वाले पोल से पहले जिला और पुलिस प्रशासन मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील कर रहे हैं.

मतदान केंद्रों पर पहुंचीं पोलिंग पार्टियां

दतिया में गुरुवार को विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान होना है. जिसके लिए विधानसभा क्षेत्र में 291 मतदान केंद्र बनाये गए हैं. मतदान से पहले बुधवार सुबह से दतिया शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज में पोलिंग पार्टियों को मतदान सामग्री का वितरण किया गया. इसके बाद सभी 320 पोलिंग पार्टियों को बसों के जरिए मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया, जिनमें 29 रिजर्व दल हैं.

मॉकपोल के बाद शुरू होगी मतदान प्रक्रिया

दतिया कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े के मुताबिक सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षित और सफल मतदान प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए 1280 मतदान कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. जो सुबह सभी प्रत्याशी एजेंटों की मौजूदगी में मॉकपोल के साथ ही मतदान प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे. ये सभी मतदानकर्मी दतिया विधानसभा से बाहर के हैं.

DAITA BY ELCETION 291 POLLING BOOTH
दतिया विधानसभा उपचुनाव, सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)

हर पोलिंग बूथ पर चार सीआरपीएफ जवान रहेंगे तैनात

सुरक्षा की बात करें तो विधानसभा क्षेत्र-22 दतिया में बनाये गए 291 मतदान केंद्रों पर सीआरपीएफ और एसएएफ के जवान तैनात रहेंगे जो मतदान दलों से पहले ही मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं. हर मतदान केंद्र पर कम से कम चार सीआरपीएफ जवान तैनात रहेंगे. क्योंकि इस विधानसभा उपचुनाव में 233 पोलिंग बूथों को संवेदनशील और 28 को अतिसंवेदनशील घोषित किया गया है.

DATIA BY ELECTION 2026
मतदान प्रक्रिया के लिए पोलिंग बूथों पर पहुचे मतदान दल (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें:

मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी, एंबुलेंस की रहेगी व्यवस्था

सभी मतदाना केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरा और वेबकास्टिंग की जाएगी. रिजर्व ईवीएम की भी पर्याप्त व्यवस्था रखी गई है जिसे किसी भी तरह की खराबी आने की दशा में ईवीएम मशीन को बदला जा सके और मतदान प्रक्रिया सुचारू रहे. इनके साथ मतदान दलों के लिए भी केंद्रों पर पेयजल, मेडिकल सुविधा और एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया है. मौसम को देखते हुए मतदान केंद्रों पर टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है. बुधवार को मतदान प्रक्रिया में दतिया विधानसभा के 2 लाख 20 हज़ार से ज़्यादा मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए वोट करेंगे.

DAITA BY ELCETION 291 POLLING BOOTH
दतिया विधानसभा उपचुनाव, पोलिंग बूथों पर पहुंचे मतदान दल (ETV Bharat)

कौन वीआईपी कहां डालेगा वोट

आपको बता दें कि, मतदान की प्रक्रिया में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया शहर के वार्ड नंबर 30 में पुराना केंद्रीय विद्यालय मतदान केंद्र राजघाट कॉलोनी में अपना वोट डालेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह वार्ड 21 स्थित हाथीखाना में मतदान करने पहुचेंगे. वहीं कांग्रेस नेता अवधेश नायक दतिया के बिहारी जी मंदिर स्थित मतदान केंद्र वोट करने पहुचेंगे. हालांकि बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनका मतदान अधिकार भांडेर विधानसभा के अंतर्गत आता है. आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव भी सेंवढ़ा विधानसभा निवासी होने के चलते दतिया उपचुनाव में अपना वोट नहीं डाल पाएंगे.

TAGGED:

POLLING PARTIES REACHED BOOTHS
DATIA BY POLL TIGHT SECURITY
DAITA BY ELCETION 291 POLLING BOOTH
DAITA BY ELCETION POLLING 30 JULY
DATIA BY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.