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दतिया उपचुनाव के बीच 2 गाड़ियों से 37 लाख कैश जब्त, चुनाव में रकम खपाने की आशंका

चेकिंग के दौरान गाड़ी से मिले 21 लाख दतिया जिले में विधानसभा उपचुनाव के चलते चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने गोराघाट चेकिंग प्वाइंट पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 21 लाख 19 हजार रुपये की नकदी बरामद की है. नकदी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है. भांडेर एसडीओपी पूनम चंद्र यादव के मुताबिक, ''पुलिस ने गोराघाट क्षेत्र में एक चेकिंग पॉइंट लगाया था. इसी दौरान वहां से गुजर रही एमपी-09 ZD-9082 नंबर की स्कॉर्पियो को रोककर तलाशी ली गई तो गाड़ी से 21,19,000 रुपये नकद बरामद हुए.''

दतिया: मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव के चलते आदर्श आचार संहिता लागू है. इलेक्शन के चलते पूरे जिले में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है. इस बीच पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 37 लाख रुपय जब्त किए हैं, ये रकम पुलिस ने दो अलग कार्रवाइयों में बरामद की है.

पुलिस को दस्तावेज नहीं दे सका ड्राइवर

पुलिस ने राशि बरामद कर जब वाहन चालक से इतनी बड़ी राशि को लेकर पूछताछ की तो उसने ये रकम खजूरी गांव में जमीन की रजिस्ट्री के लिए लेजाना बताया. हालांकि उसके पास इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिले. ऐसे में पुलिस ने रकम जब्त कर जांच शुरू कर दी है.

सेंवड़ा चुंगी पर एसपी के सामने कार से मिले 16 लाख

इसके अलावा गुरुवार देर रात भी दतिया पुलिस ने सेंवड़ा चुंगी पर भी एक लक्ज़री कार से 16 लाख रुपये बरामद किए. इस दौरान दतिया एसपी मयूर खंडेलवाल भी मौके पर मौजूद थे. जब चेकिंग के दौरान कार से मिली राशि के बारे कार सवार युवक से पूछताछ की गई तो उसने भी इंदरगढ़ में जमीन खरीदने के लिए रुपये ले जाने की बात कही. हालांकि दूसरा युवक भी इस संबंध में कोई ठोस दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सका. जिसके चलते ये रकम भी पुलिस ने जब्त कर ली है.

पुलिस ने रकम के संबंध में जांच शुरू की

एक दिन में दो कार्रवाई में पुलिस ने करीब 37 लाख रुपये बरामद किए हैं. साथ ही दोनों वाहन चालकों से इस रकम के लिए ठोस दस्तावेज देने के लिए कहा गया था. तब तक के लिए रकम पुलिस कस्टडी में रखी गई है. साथ उपचुनाव में रकम खपाने की आशंका के चलते पुलिस ने अपनी जांच भी दोनों मामलों में शुरू कर दी है.