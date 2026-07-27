72 घंटे बाकी, दतिया के दंगल में बीजेपी कांग्रेस ने आखिरी घंटों के लिए तैयार किया गेम प्लान
दतिया उपचुनाव के आखिरी के घंटों में कांग्रेस और बीजेपी ने झोंकी ताकत, जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:46 PM IST
भोपाल: दतिया विधानसभा के उपचुनाव में 72 घंटे बाद वोटिंग शुरु हो जाएगी. बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आखिरी के इन घंटों में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. बीजेपी चुनाव के आखिरी दौर में दतिया में जीत के निर्णायक वोटर कुशवाहा समाज पर जोर लगा रही है. ब्राम्हण, अहिरवार और जाटव समाज के वोटर के बाद दतिया में सबसे बड़ा वोट बैंक कुशवाहा समाज का ही है. उधर, कांग्रेस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आखिरी दिन तक बीजेपी की कमजोर कड़ियों पर पकड़ मबजूत कर रही है. कांग्रेस की उम्मीद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज हुए समर्थक भी हैं. उधर, बीजेपी का भी भरोसा है कि ये समर्थक दादा नरोत्तम की खींची लकीर से आगे नहीं जाएंगे.
बीजेपी अलग अलग समाजों को साधने में जुटी
बीजेपी रणनीति से चुनाव लड़ती है. लिहाजा चुनाव प्रभारी बनाए गए सांसद भारत सिंह कुशवाहा के साथ दतिया विधानसभा के उपचुनाव में पार्टी ने उस समाज पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश की. जो ब्राम्हण और जाटव समाज के बाद सबसे बड़ा वोटर है और निर्णायक भी. चुनाव प्रचार के आखिरी चरण में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कुशवाह समाज के कार्यक्रमों में भागीदारी भी इसीलिए की. दतिया के दंगल में एकतरफा जीत दिलाने वाले इस वोटर पर पार्टी की पकड़ बनी रहे. इनके पहले पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी भी इसी समाज के कार्यक्रम में वोट मांग चुके हैं.
वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं, ग्वालियर चंबल की राजनीति में अब भी जातिगत समीकऱण बहुत मायने रखते हैं. बीजेपी ने ब्राम्हण उम्मीदवार के साथ इस वोटर को संभाला है. चूंकि नरोत्तम मिश्रा भी इसी वर्ग से आते हैं और टिकट कटने के बाद आशुतोष की जीत उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई है तो इस ब्राम्हण वोटर पर वे पूरा जोर आजमाएंगे. उधर, बीजेपी ने इसी जातिगत संभाल की रणनीति के लिए ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा को यहां का चुनाव प्रभारी बनाया है.
क्या नरोत्तम के आंसू सीन बदल सकते हैं
कांग्रेस, दतिया विधानसभा उपचुनाव में हुई बीजेपी की पहली जनसभा के बाद से नरोत्तम के आंसूओं से उम्मीद लगा बैठी है. कांग्रेस को यकीन है कि दादा नरोत्तम के टिकट कटने से जो आंसूओं का दरिया आया है वो कांग्रेस की नैय्या को किनारे ले जाएगा. कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी नरोत्तम मिश्रा से सहानुभूति दिखाते हुए कहते हैं कि "बीजेपी हमेशा से ऐसे ही अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं को किनारे करती रही है. इनके पहले ग्वालियर संभाग के ही अनूप मिश्रा किनारे किए गए थे. अब नरोत्तम मिश्रा का पत्ता साफ कर दिया". नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कहते हैं "भाजपा की लड़ाई सड़कों पर आ गई, जिस तरह से चक्का जाम हुआ एक ब्राम्हण नेता की राजनीतिक हत्या हुई है."
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कांग्रेस की चुनावी रणनीति, हर पंचायत का प्लान
कांग्रेस के लिए दतिया विधानसभा सीट का उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल इसलिए भी है कि 2023 में ये सीट कांग्रेस के ही पास थी. पार्टी रणनीति के साथ मैदान में उतरी है. कांग्रेस ने दतिया के 155 गांवों के वार्डों तक में सर्वे करवाया है. जिसमें चुनावी इतिहास से लेकर वहां के जातिगत समीकरण जिम्मेदार कार्यकर्ता प्रभावशाली व्यक्तित्व तक पूरा खाका तैयार किया है. इसमें रणनीतिक विश्लेषण भी है. पार्टी इसी ड्राफ्ट के आधार पर बीजेपी की कमजोर कड़ी साबित होने वाले गांव और वार्ड पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही है. ईटीवी भारत से बातचीत में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने फिर दोहराया कि कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह इस सीट पर 25 हजार वोटों से जीतेंगे.
जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी
बीजेपी जीतू पटवारी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान दिए गए बयान को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को शिकायत दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को की गई लिखित शिकायत में बीजेपी की ओर से ये कहा गया है कि जीतू पटवारी ने चुनावी सभा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ शासकीय संस्थाओं पर तथ्यहीन और तर्कहीन आरोप लगाए हैं. पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने इन आरोपों को निराधार, भ्रामक और अत्यंत आपत्तिजनक बताया है. उनका कहना है कि इस प्रकार के बयान से न केवल प्रदेश के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की गई है बल्कि सरकारी संस्थाओं की निष्पक्षता पर भी सवालिया निशान लगाने की कोशिश की गई.