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मैं माफी मांगता हूं, अवधेश मैंने कटवाया था आपका टिकट, भरे मंच से दिग्विजय सिंह की माफी

दिग्विजय सिंह ने मंच से सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, "अवधेश नायक बीजेपी के थे, उन्हें कांग्रेस ने टिकट भी दे दिया था, लेकिन मैंने उनके टिकट का विरोध किया था क्योंकि, आप कुछ दिन पहले ही भाजपा से आए थे, इसी वजह से मैंने आपका विरोध किया, क्योंकि टिकट कटने के बाद भी आपने पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ राजेंद्र भारती के लिए चुनाव लड़ा और जिताया उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ. दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि, अगर मैंने कभी आपका अपमान किया हो तो मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपसे क्षमा चाहता हूँ "

साल 2023 में विधानसभा के आम चुनाव के समय कई नेताओं ने दल बदल किए, इनमे बीजेपी के अवधेश नायक (मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व उपाध्यक्ष) भी थे जिन्होंने ने सेंवड़ा से टिकट की उम्मीद में बीजेपी छोड़ कांग्रेस का हाथ थामा था, लेकिन कांग्रेस में भी उनका टिकट खुद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कटवा दिया था. जिसका खुलासा उन्होंने ही दतिया में हुई कांग्रेस की पहली चुनावी सभा में सरेआम माफी मांगते हुए किया है.

दतिया: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस के केंद्र बिंदु बन रहे मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष अवधेश नायक की नाराजगी कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन रही है. यही वजह है की, दिग्विजय सिंह से लेकर जीतू पटवारी तक उन्हें मनाने का प्रयास करते नज़र आ रहे हैं. दिग्विजय सिंह ने तो कांग्रेस की चुनावी सभा के सार्वजनिक मंच से अवधेश नायक से माफी मांगी है.

कांग्रेस से नाराज अवधेश नायक !

वहीं, इस सभा में अवधेश नायक शामिल नहीं हुए थे, माना जा रहा था कि, कांग्रेस ने एक बार फिर उन्हें चुनाव के लिए उम्मीदवारी से बाहर करते हुए टिकट उनकी जगह कुंवर घनश्याम सिंह को दे दिया था. ऐसे में टिकट कटने के बाद से नायक कांग्रेस से खफा हैं और खुद अवधेश नायक ने इस नाराजगी की पुष्टि कर दी है.

'इस बार भी दिग्विजय सिंह ने कटवाया टिकट'

फोन पर बातचीत में जब अवधेश नायक से दिग्विजय के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि, "अगर उन्होंने यह बात स्वीकार कर ली है की उन्होंने मेरा टिकट कटवाया है तो बहुत बड़े आदमी हैं वे, लेकिन पिछली बार भी उन्होंने यही कहा था और इस बार भी जब उपचुनाव के लिए उनके पास टिकट के लिए बात करने गया था तब भी उन्होंने कहा कि, आप का नाम सर्वे में है आप ईमानदारी से कांग्रेस के लिए काम कर रहे पिछली बार टिकट कटने के बाद भी आपने धैर्य बनाये रखा लेकिन.. आप आरएसएस से जुड़े रहे हैं और ऐसा न हो कि, जीतने के बाद भाजपा में चले जाओगे."

चुनाव प्रचार से अवधेश नायक ने बनाई दूरी

अवधेश नायक ने चुनाव और कांग्रेस के प्रचार से दूरी बना ली है जो उनकी ही बातों से साफ नजर आ रहा है. उनका कहना है कि, "अब वे कांग्रेस से थोड़ा दूर हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ गर्मी में आराम कर रहे हैं. मौसम और चुनाव दोनों की गर्मी है अब फिलहाल आराम करेंगे." हालांकि भाजपा के संपर्क में होने और दोबारा बीजेपी जॉइन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि, फिलहाल ऐसा कोई निर्णय नहीं है यदि होगा तो आपको जरूर बतायेंगे, रास्ता अभी खुला हुआ है. रहा सवाल बीजेपी के संपर्क का तो मेरे संपर्क में कोई बीजेपी नेता नहीं है. जो आए वे सौजन्य भेंट के लिए मिले.



एंबियंस- दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री, मप्र शासन

वर्जन- अवधेश नायक, कांग्रेस नेता

