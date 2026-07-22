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नेताओं का गजब अंदाज!, जीतू पटवारी ने खेतों में चलाया ट्रैक्टर, नरोत्तम मिश्रा ने सड़कों पर दौड़ाई बुलेट

दतिया उपचुनाव का प्रचार जोरों पर है, भाजपा और कांग्रेस के नेता अलग अंदाज में दिखे, किसी ने चलाया ट्रैक्टर, तो कोई बुलेट पर दिखा.

Datia By election 2026 Campaign
खेत में पटवारी ने चलाया ट्रैक्टर, बुलेट चलाते दिखे नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 9:30 PM IST

3 Min Read
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दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस जहां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं वहीं पार्टियों के दिग्गज नेताओं के अलग रंग भी दिखायी दे रहे हैं. एक ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया के खेतों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के डॉ. नरोत्तम मिश्रा सड़कों पर बुलेट दौड़ा रहे हैं. इन दोनों ही दिग्गज नेताओं का अंदाज अब चुनावी चर्चाओं के साथ सुर्खियों में छाया हुआ है.

चुनावी मैदान में नेताओं का अलग अंदाज

लोगों के बीच चुनावी माहौल में छाप बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियां ऐडी चोटी का जोर लगाती हैं. घर घर पहुंच कर वोटरों को लुभाती हैं तो कहीं बड़े नेताओं की सभाएं बुलाकर माहौल बनाती हैं. लेकिन दतिया के विधानसभा उपचुनाव में दोनों मुख्यदल मैदान में अपने अलग अलग अंदाज से लोगों में चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का एक वीडियो सुर्खियां बना था जिसमें जीतू पटवारी की चुनावी सभा के दौरान पास से गुजर रहे बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को कांग्रेस के मंच पर बुलाया था और बीजेपी कैंडिडेट भी कांग्रेस के मंच से बीजेपी के लिए वोट की अपील कर आए थे. ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. लेकिन इस बीच जीतू पटवारी और नरोत्तम मिश्रा का अलग अंदाज चर्चा में है.

दतिया उपचुनाव में नेताओं का अलग अंदाज (ETV Bharat)

किसान के खेत में पटवारी ने चलाया ट्रैक्टर

जीतू पटवारी दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए इन दिनों दतिया में जमे हुए हैं, वे लगभग हर दिन कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में गांव गांव जानकार कांग्रेस का प्रचार और सभाएं कर रहे हैं. इस बीच उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में छा गई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी दतिया के सोनार गांव में प्रचार के लिए गए थे और वहां गांव के किसान काली चरण पटेल के धान के खेत में पहुचंकर उन्होंने ट्रैक्टर चलाया तो उनके वोट मांगने का ये अंदाज लोगों को खूब भाया.

JITU PATWARI DRIVE TRACTOR
किसान के खेत में जीतू पटवारी ने चलाया ट्रैक्टर (ETV Bharat)

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सड़कों पर बुलेट चलाते दिखे नरोत्तम मिश्रा

उधर, बीजेपी पीछे कैसे रह सकती है. वहां भी अगर नरोत्तम मिश्रा हों तो उनका अंदाज तो हमेशा से ही अलग रहा है. नरोत्तम मिश्रा भी इन दिनों टिकट कटने के बावजूद बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में प्रचार करने शिद्दत से जुटे हुए हैं. बुधवार को नरोत्तम मिश्रा ने ट्रैक्टर तो नहीं चलाया लेकिन सड़कों पर समर्थकों के साथ बाइक रैली निकाली और खुद बुलेट चलाते दिखे. सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व गृहमंत्री बुलेट बाइक चलाते नजर आए. बाइक और बीजेपी के झंडे थे और आसपास कार्यकर्तों की बाइक दौड़ रही थी. दतिया शहरी क्षेत्र में नरोत्तम मिश्रा का ये नया अंदाज देखने लायक था.

NAROTTAM MISHRA ON BULLET BIKE
सड़कों पर बुलट चलाते दिखे नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)

बाइक रैली में उड़ी यातायात नियमों की धज्जियां

नरोत्तम मिश्रा की इस बाइक रैली को सोशल मीडिया पर तो हाइप मिली लेकिन ये बाइक रैली नगरीय क्षेत्र में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते भी दिखी. क्योंकि बाइक पर सवार नरोत्तम मिश्रा ने तो हेलमेट लगा रखा था लेकिन उनके साथ चल रहे ज्यादातर भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक बिना हेलमेट ही बाइक चला रहे थे. कुछ समर्थक तो बाइक पर खड़े भी थे. सभी ने यातायात नियमों को ताक पर रखा कर रैली का मजा जमकर लिया.

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