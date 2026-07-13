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दतिया में हाईअलर्ट, उपचुनाव नॉमिनेशन का आखिरी दिन, नेताजी के साथ सिर्फ 4 लोगों को एंट्री

विधानसभा उपचुनाव को लेकर दतिया में माहौल जमने लगा है. उसके साथ ही प्रशासन भी चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है. सोमवार को उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है. साथ ही दतिया में राष्ट्रीय दलों की चुनावी सभाएं भी हैं जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है. कलेक्टर परिसर में भी आज बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे. ऐसे में कलेक्ट्रेट पर भी पुख्ता सुरक्षा इंतज़ाम किए गए हैं.

दतिया: दतिया विधानसभा उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया का समय पूरा होने जा रहा है. सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन है. ऐसे में दतिया कलेक्ट्रेट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. आखिरी दिन बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी भी अपना नॉमिनेशन फाइल करने पहुंच रहे हैं.

छावनी में तब्दील दतिया कलेक्ट्रेट

दतिया कलेक्टर स्थित निर्वाचन कार्यालय पहुंचे कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वप्निल वानखड़े ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि, "आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन है और उम्मीद है कि कम से कम 10 से 15 अभ्यर्थी आज नामांकन भरेंगे. जिनमें निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ साथ राष्ट्रीय या राज्य दल है उनके प्रत्याशी भी आयेंगे. जिसको लेकर आज पूरी सुरक्षा लगाई गई है.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे हैं, किसी के साथ अगर बहुत ज्यादा भीड़ भी लगती है तो इसके लिए बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, जिससे वह व्यक्ति सीधे अंदर पहुंच जाए. किसी भी व्यक्ति को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत ना आए और अगर 3:00 बजे के आसपास भी कोई आता है तो भीड़ के कारण कोई अंदर ना जा पाए, ऐसी कोई घटना ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है.

बीजेपी कांग्रेस की सभाओं के चलते बढ़ाई सुरक्षा

कलेक्टर का कहना है कि, ''दतिया में आज बीजेपी कांग्रेस की सभाएं भी हैं. इस दृष्टि से भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, शांति भंग का प्रयास करने पर कार्रवाई भी की जाएगी.'' इसके साथ ही उन्होंने बताया कि, ''नॉमिनेशन के लिए आने वाले कैंडिडेट्स के साथ नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने के लिए सिर्फ चार अतिरिक्त लोगों को ही अनुमति दी जा रही है.''