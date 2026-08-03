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दतिया उपचुनाव: बीजेपी ढूंढेगी हार के कहार, भीतरघात का मुद्दा, क्या नरोत्तम पर एक्शन की तैयारी

भोपाल: तो ये मान लिया जाए कि ढाई साल बाद भी दतिया ने अपना जनादेश नहीं बदला. उम्मीदवार बेशक बदल गया बीजेपी का गढ़ रहे दतिया ने एक बार फिर पंजे पर मुहर लगाई और कांग्रेस को जीत दर्ज कराई है. तो इसे क्या वाकई कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत कहा जा सकता है या फिर नरोत्तम का टिकट कटने से इलाके में बढ़ी नाराजगी का नतीजा है ये. बढ़ते बयानों के साथ सवाल कई हैं. क्या बीजेपी में भी अब कांग्रेस की तरह हार के कहार पार्टी के भीतर से ही निकल रहे हैं. आखिरी राउंड तक आते आते जीत का अंतर भले 6 हजार पर सिमट आया हो.

लेकिन दतिया में बीजेपी को मिली हार बड़ा दर्द और सबक देकर गई है. हार की समीक्षा के साथ अब पार्टी के भीतर से ही उठ रही हैं आवाजें कि भीतरघातियों का हिसाब किताब भी हो जाना चाहिए. खंडेलवाल भी नरोत्तम का नाम लिए बगैर भीतरघात पर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि पार्टी में अनुशासन सबसे बड़ा है और अनुशासन तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा नेता हो. प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अगुवाई में ये पहला उपचुनाव था.

क्या नरोत्तम पर होगा एक्शन ? (ETV Bharat)

कांग्रेस की जीत से क्यों बड़ी हो गई है बीजेपी की हार

मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा चुनाव के बीते 66 साल में ये 15 वां चुनाव था. इसमें से हालिया उपचुनाव की जीत मिलाकर कांग्रेस ने नौ बार जीत दर्ज की. जबकि बीजेपी यहां कुल तीन बार ही चुनाव जीत पाई. 2023 के विधानसभा चुनाव के नजरिए से देखें तो ढाई साल बाद भी दतिया ने अपना जनादेश नहीं बदला. लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि कांग्रेस की जीत को बड़ा माना जाए या बीजेपी की हार को. वजह ये है कि सरकार में होने के बावजूद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपने कार्यकाल के पहले उपचुनाव में बीजेपी को जीत नहीं दिला पाए.

इस उपचुनाव के नतीजे सत्ता बनाने या बिगाड़ने के बेशक नहीं थे. लेकिन 22 साल की मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में जमी बीजेपी सरकार में उपचुनाव में मिली ये हार पार्टी के लिए आईना है कि ढाई साल बाद असल इम्तेहान को अति आत्मविश्वास में ना ले लिया जाए. प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नतीजे आने के बाद कहा कि "दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है. हम परिणाम की समीक्षा करेंगे. समीक्षा का जो परिणाम आएगा उसके आगे की रणनीति तय करेंगे.

इमरती का इशारा और अध्यक्ष का नरोत्तम नाम लिए बिना अल्टीमेटम

ये इत्तेफाक नहीं है कि सुबह से नतीजों के पहले दूसरे राउंड तक मीडिया से खुलकर संवाद कर रहे नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव नतीजे आने के बाद मीडिया से दूरी बना ली. ये भी इत्तेफाक नहीं कि सिंधिया कैम्प से आई पूर्व मंत्री इमरती देवी नतीजे आने के एन बाद एक वीडियो जारी करती हैं कि इस चुनाव में पार्टी ने बहुत मेहनत की. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर वे कहती हैं "इन नेताओं ने भी सभाएं कीं. लेकिन भितरघातियों की वजह से हम दतिया का चुनाव हार गए. पार्टी को ऐसे भितरघातियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.