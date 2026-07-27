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दतिया में बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमला, उपचुनाव से पहले भारी बवाल, भीड़ ने प्रचार वाहन को घेरा

दतिया : मध्य प्रदेश हॉट सीट दतिया में उपचुनाव से पहले फिर बवाल हो गया है. यहां विधानसभा उपचुनाव से पहले बीजेपी के प्रचार वाहन पर हमले और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. हमलावर कौन थे ये स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है लेकिन दतिया उपचुनाव में उतरी तीसरी पार्टी आजाद समाज पार्टी के अज्ञात कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे हैं.

दतिया में विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के चुनाव प्रचार लगी वैन पर जिगना थाना क्षेत्र के उदगवां गांव में रविवार शाम को हमला हुआ है. वैन पर लगे हुए बीजेपी के प्रचार वाले बैनर हमलावरों ने फाड़ दिए. वैन चालक के मुताबिक हमलावर आजाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे. ऐसे में पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ़ मामला दर्ज कर लिया है.

प्रचार वाहन के फाड़ दिए पोस्टर, कर दी तोड़फोड़ (Etv Bharat)

सभा से निकले कार्यकर्तों ने की तोड़फोड़?

घटना रविवार शाम करीब 5:15 बजे की बताई जा रही है. यहां जिगना थाना क्षेत्र के उदगवां गांव में मंडी गेट के पास आजाद समाज पार्टी की चुनावी सभा थी. जब सभा समाप्त हुई तो उस वक्त बाहर से बीजेपी का प्रचार वाहन गुजर रहा था. उदगवां मंडी गेट से गुजरे प्रचार वाहन को भोपाल के बैरसिया का रहने वाला ड्राइवर जितेन्द्र कुशवाह चला रहा था. जितेंद्र ने आरोप लगाया, '' आजाद समाज पार्टी की सभा से बाहर आए कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ ने गाड़ी साइड में लगवाई और गाली गलौज कर बीजेपी के प्रचार के लिए वैन पर लगे बैनर पोस्टर फ्लैक्स फाड़ दिए.''

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर (Etv Bharat)

प्रचार वाहन के ड्राइवर ने दर्ज कराई एफआईआर

FIR के मुताबिक, इस घटना के बाद पीड़ित ड्राइवर वैन लेकर जिगना थाने पहुंचा और मामला में शिकायत कर FIR दर्ज कराई. जिसमें उसने बताया कि, वह बैरसिया भोपाल का रहने वाला है और दतिया में अपना वाहन प्रचार के लिए लाया था. इसके लिए बाकायदा दतिया विधानसभा क्रमांक-22 के रिटर्निंग ऑफिसर से संचालन की अनुमति ली गई थी.

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इसके बाद ही विधानसभा क्षेत्र में घूम घूमकर वह बीजेपी का प्रचार कर रहा था लेकिन उदगवां में वाहन में तोड़फोड़ से उसे नुकसान हुआ है. फिलहाल पुलिस ने एक दर्जन अज्ञात आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वहीं, नरोत्तम मिश्रा ने पीटीआई से कहा कि उपचुनाव में भी बीजेपी जीत रही है. कांग्रेस के 25 हजार वोटों से जीतने के दावे पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, '' कांग्रेस तो हर जगह जीत के दावे करती है, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र, हर जगह ये जीत का दावा करते रहे हैं, आगे क्या हुआ आपने देखा.''