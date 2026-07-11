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दतिया विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार, राजघराने से है नाता

कांग्रेस ने घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार ( Getty image )