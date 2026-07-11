दतिया विधानसभा उपचुनाव: कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को बनाया उम्मीदवार, राजघराने से है नाता
मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दो बार के पूर्व विधायक और राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को बनाया प्रत्याशी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 10:56 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने पूर्व विधायक घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है. मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन ने घनश्याम सिंह का इकलौता नाम दिल्ली भेजा था. घनश्याम सिंह पहले दतिया से विधायक रहे, बाद में वह सेवढ़ा शिफ्ट हो गए. लंबे समय बाद वह फिर दतिया से चुनाव लड़ेंगे. 2023 में दतिया से सटी विधानसभा सीट सेवढ़ा से घनश्याम सिंह चुनाव हार गए थे.
भाजपा के आशुतोष तिवारी से होगी सीधी टक्कर
भारतीय जनता पार्टी ने इस उपचुनाव में पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है. BJP में टिकट को लेकर जारी अंदरूनी नाराजगी के बीच इस फैसले ने चुनावी मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है.
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प्रदेश की हाई-प्रोफाइल सीट बनी दतिया
दतिया विधानसभा मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक है. कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द होने के बाद यहां उपचुनाव कराया जा रहा है. भाजपा में टिकटों को लेकर विरोध और कांग्रेस के अनुभवी उम्मीदवार के मैदान में उतरने से यह चुनाव अब बेहद दिलचस्प हो गया है.
कौन हैं घनश्याम सिंह
घनश्याम सिंह दतिया राजघराने के मुखिया हैं. उनके पिता महाराज कृष्ण सिंह जूदेव 1984 में भिंड-दतिया सीट से कांग्रेस के टिकट से सांसद बने थे. घनश्याम सिंह की उम्र 72 साल है. उन्होंने M.A तक की पढ़ाई की है.
- 1993 में कांग्रेस के टिकट पर पहला चुनाव जीते.
- 1998 में कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था.
- 2003 में कांग्रेस से टिकट मिला और विधायक बने थे.
- 2008 में घनश्याम सिंह को कांग्रेस टिकट मिला था. बीजेपी से नरोत्तम मिश्रा जीते थे.
- 2013 में घनश्याम सिंह को दतिया से सटी सेवढा विधानसभा सीट से कांग्रेस से टिकट मिला था. लेकिन चुनाव हार गए थे.
- 2018 में कांग्रेस से घनश्याम सिंह को फिर से सेवढ़ा से टिकट मिला. चुनाव जीत कर विधायक बने
- 2023 में फिर से कांग्रेस से सेवढा विधानसभा से टिकट मिला लेकिन चुनाव हार गए थे.