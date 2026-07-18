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दतिया के दिल की चाबी किसके पास, सवाल सेंधमारी से संभल पाएंगे क्या सियासी दल?

दतिया उपचुनाव में शनिवार को कांग्रेस की ओर से एक वीडियो जारी किया गया. जिसमें कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे अवधेश नायक की ग्रांड एंट्री कांग्रेस के मंच पर दिखाई गई. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ के इस वीडियो में खास तौर पर अवधेश नायक को दिखाया गया है. अवधेश वो नाम हैं जो कांग्रेस से घनश्याम सिंह को उम्मीदवार उतारे जाने के बाद से अवधेश नायक नाराज बताए जा रहे थे. दतिया में ब्राम्हण वोटर के मद्देनजर दोनों ही दलों की निगाहें अवधेश नायक पर थी.

भोपाल: दतिया के दिल की चाबी किसके पास है, क्या नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने का असर ईवीएम तक जाएगा. दतिया के जातीय समीकरणों को साधने कैसे राजनीतिक दलों ने नेताओं की तैनाती की है. जाति के हिसाब के किस पार्टी ने कितने कद्दावर नेताओं की तैनाती की है. अवधेश नायक का कांग्रेस में ही जमा पैर क्या पार्टी की स्थिति मजबूत कर पाएगा. बीजेपी प्रदेश संगठन के लिए क्यों नाक का सवाल बन गई है ये सीट और कौन सी जाति हैं, जिनका वोट इस उप चुनाव में निर्णायक होगा.

कांग्रेस भी अपने रूठे नेता को मनाने दल बल से पहुंची. मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अवधेश नायक से बंद कमरे में चर्चा की. कहा ये जा रहा था कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए अवधेश वापिस बीजेपी में लौट सकते हैं. भाजपा के नेता भी अवधेश से लगातार संपर्क बनाए हुए थे लेकिन आज कांग्रेस की मंच से आई तस्वीर के बाद ये साफ हो गया कि पार्टी ने समय रहते संभाल कर ली है. कांग्रेस नेता अवधेश भार्गव ने मंच से कहा कि अब बीजेपी जो अफवाहें फैला रही थी उस पर भी विराम लग गया है. अवधेश नायक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के साथ मौजूद हैं.

दतिया उप चुनाव में नरोत्तम मिश्रा (ETV Bharat)

दतिया के चुनाव में जातियों का दम, किसके पास चाबी

दतिया विधानसभा के उप चुनाव में जातिगत समीकरण बहुत मायने रख रहे हैं. लिहाजा कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने यहां जातिगत समीकरण के हिसाब से अपने नेताओं की तैनाती की है. दतिया की 10 ऐसी जातियां हैं, जिन पर पकड़ बनाने के लिए दोनों दलों ने अपने दिग्गज नेता उतार दिए हैं और वो भी सामाजिक समीकरण साधते हुए. जिनमें कांग्रेस की ओर से ब्राम्हण वोटर को संभालने अवनीश भार्गव, पंकज उपाध्याय, अवधेश नायक और मुकेश नायक उतरे हैं तो बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा से लेकर शैलेन्द्र बरुआ को मैदान में उतारा गया है. असल में सबसे बड़ा बर्ग ब्राम्हण वोटर का ही है. उसके बाद अहिरवार और जाटव समाज आता है.

जानिए दतिया में कौन सी जाति कितनी पॉवरफुल

1. ब्राह्मण - 14.8%

2. अहिरवार / जाटव - 14.7%

3. कुशवाहा / काछी - 12.2%

4. यादव - 7.4%

5. लोधी - 6.9%

6. बघेल / पाल - 5.3%

7. मुस्लिम - 3.7%

8. बनिया - 3.7%

9. ठाकुर / राजपूत - 3.0%

10. रावत (मीणा) - 2.9%

कांग्रेस बीजेपी के सामने सेंधमारी का संकट (ETV Bharat)

कांग्रेस बीजेपी के सामने सेंधमारी का संकट

दतिया विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और बीजेपी दोनों दलों में भीतरघात की संभावनाएं हैं. एक तरफ बीजेपी में नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट जाने के बाद भले वे खुद मैदान में प्रचार के लिए उतर गए हों. लेकिन उनके समर्थकों ने जिस तरह से नाराजगी दिखाई थी. क्या समर्थक वाकई मान गए हैं. दतिया चुनाव की कमान संभाले डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा अपने भाषण में कहते हैं, "दतिया विधानसभा उप चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा की कार्यपद्धति में प्रत्याशी केवल एक माध्यम होता है, चुनाव की वास्तविक ताकत समर्पित कार्यकर्ता होते हैं."

उन्होंने कहा, "भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन की शक्ति और विजय का आधार है. उन्होंने कहा कि दतिया उप चुनाव पर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की नजर है. इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय, एकजुटता और पूरी ऊर्जा के साथ चुनाव मैदान में उतरना है तथा भाजपा प्रत्याशी को ऐतिहासिक और प्रचंड विजय दिलानी है."

दतिया के चुनाव में जातियों का दम (ETV Bharat)

टिकट कट जाने के बाद भी बीजेपी के बैनर पोस्टर में नरोत्तम मिश्रा की मौजूदगी ये बताती है कि पार्टी जोखिम नहीं ले रही. उधर कांग्रेस में भी जीतू पटवारी से लेकर मीडिया अध्यक्ष मुकेश नायक का शुरुआती समय जनता से वोट मांगने के बजाए राजेन्द्र भारती से लेकर अवधेश नायक को संभालने में गया.