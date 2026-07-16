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दतिया में दहाड़े नरोत्तम मिश्रा, बोले- मेरा टिकट कटवा दे आशुतोष तिवारी में इतनी क्षमता नहीं

अपने समर्थकों को साधने दतिया पहुंचे नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस प्रशासन को भी आड़े हाथों लिया. उन्होंने कार्यकर्ताओं पर फेंके गए आंसू गैस के गोले को लेकर कहा. "मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमने साढे़ 5 मिनट के फुटेज देखे. आपको चक्काजाम खुलवाना था खुलवाते, लेकिन गैस के गोले कार्यालय पर क्यों दागे. क्या कार्यालय बिल्डिंग सड़क पर रखी थी. नरोत्तम ने कहा , एसपी साहब मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं. मैं याद रखता हूं. मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं. निर्दोष कार्यकर्ताओं पर केस लगाने, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर पीटना किसी तरह से बर्दाश्त नहीं है. हम लोग 3 अगस्त तक इंतजार कर रहे हैं."

मैं दोस्ती और दुश्मनी दोनों याद रखता हूं. पूरे टिकट एपीसोड पर भी नरोत्तम बेबाकी से बोले यहां तक कहा कि आप सब कह रहे हो आशुतोष से बदला लेंगे. आशुतोष की क्षमता है टिकट कटवाने की. उन्होंने ये भी कहा कि जहां से टिकट कटा है, तुम लोग वहां नहीं पहुंच सकते.

दतिया/भोपाल: दतिया में टिकट कट जने के बाद चले सियासी दंगल के बीच पहली बार पूर्व गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा अपने समर्थकों से सीधी बात करने पहुंचे. सभा को संबोधित करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बात भी कट टू कट की. उसी अंदाज में जिस अंदाज़ के लिए नरोत्तम जाने जाते हैं. कार्यकर्ताओं की खातिर उन्होंने पुलिस महकमें को भी निशाने पर लिया और कहा, माइक से रिकार्डिंग हो रही है. पुलिस वाले ध्यान से सुने खासकर एसपी साहब सुनें. मैं भूलने वाला प्राणी नहीं हूं.

डॉ नरोत्तम मिश्रा इस सभा के जरिए असल में समर्थकों को संभाल कर रहे थे. उन्होंने कहा कि "जब मैं तुम्हारे मन को समझ रहा हूं, तुम भी कोशिश करो मेरे को समझने की. आपकी पीड़ा को देखकर मुझे दुख लगता है. उस दिन कुछ कार्यकर्ता मुझे मिल गए थे, उन्होंने बताया कि कहां-कहां उन्हें चोट आई है, एक के सिर पर बम का गोला, सिर के बाल चले गए. जब ये सारी हालत देखी तो मन बिफर गया था और सभा में आंसू आ गए, लेकिन तुम लोगों ने उस बात की दिशा और दशा ही मोड़ दी.

नरोत्तम ने कहा कि आप लोग कह रहे हो कि दादा के आंसू का बदला भाजपा से लेंगे. बदला कांग्रेस और पुलिस प्रशासन से लेना है, कह रहे हो भाजपा से लेंगे, आप लोग कह रहे है को आशुतोष से बदला लेंगे. अरे आशुतोष की क्षमता है टिकट काटने की. टिकट काटने वाले कोई और है, वहां तक तुम्हारी क्षमता नहीं है. वहां हम बात करेंगे, तुम जानते हो कि हम ठहरेंगे नहीं.

नरोत्तम ने कहा इस प्यार के सामने काहे की विधायकी

नरोत्तम मिश्रा ने कार्यकर्ताओं से अपनापन जजाते हुए कहा कि आप मेरे दिल के नजदीक हो. ये तुमने साबित कर दिया. इससे बड़ी क्या उपलब्धि चाहिए. इसके आगे क्यो कोई विधायकी लगती है. मध्य प्रदेश में 230 एमएलए हैं, लेकिन चर्चा में नरोत्तम मिश्रा है. दतिया से मेरे दिल का रिश्ता है. तुम लोग जगह दोगे तो दूसरा आएगा. ये रानजीति खो खो का खेल है. ये लोग पीछे खो देने को बैठे रहते हैं.

नरोत्तम मिश्रा रो रहे थे और मोहन यादव हंस रहे थे, दतिया मामले पर बोले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार

उन्होंने कहा कि मैं लंदन ब्रिटेन नहीं चला गया. मैं तो मरते दम तक आपके साथ रहने वाला हूं. ढाई साल जब विधायकी नहीं थी, तब भी आपकी सेवा में कमी नहीं आने दी. आधी रात चले आना यार अगर जान नहीं लगा दूं तो कहना. बशर्ते दतिया में भाजपा रहनी चाहिए. उन्होंने कहा एक बात जहन में उतारकर रखो. जो आप बोलते हो वही जनता वापस लौटा कर देती है. मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं.

अपनी पूरी ताकत आशुतोष के लिए लगाओ. नरोत्तम ने उदाहरण दिया कि मोगरी केकई दूबर हो जाए . बम फोड़ने लायक तो बनी रहत है यार. इसका मतलब है कि शारीरिक रूप से कमजोर होने के बाद भी मोगरी खाने में स्वादिष्ट और सेहतमंद होती है.