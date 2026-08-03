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दतिया जीतते ही कांग्रेस ने खिलाई मेलोडी, जानिए 7 उपचुनाव में कैसे बिगड़ा जीत-हार का गणित

भोपाल: कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का सवाल बनी दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशियों की लहर ला दी है. नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेलोडी टॉफी खिलाकर एक दूसरे का बधाई दी है. 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद यह दूसरा उपचुनाव है, जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. दतिया के पहले विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी. जीत के बाद पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि इस उपचुनाव के नतीजों ने आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है.

2023 के बाद कांग्रेस को मिली दूसरी जीत

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की वापसी के बाद से मध्य प्रदेश में चार विधानसभा उपचुनाव चुनाव हो चुके हैं. कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, यह सीट बीजेपी के खाते में गई. इसके बाद 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी यह सीट बीजेपी के खाते में गई.

कांग्रेस में जश्न का माहौल (ETV Bharat)

2024 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की वजह से विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन यह सीट कांग्रेस फिर वापस पाने में कामयाब रही. अब दतिया उपचुनाव में बीजेपी को फिर झटका लगा है. पूर्व मंत्री मुकेश नायक कहते हैं कि "पिछले तीन विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के अलावा अन्य पहलु पर भी विचार करना चाहिए. बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी भले ही जीती, लेकिन उसके एक लाख वोट उपचुनाव में कम हो गए.