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दतिया जीतते ही कांग्रेस ने खिलाई मेलोडी, जानिए 7 उपचुनाव में कैसे बिगड़ा जीत-हार का गणित

दतिया विधानसभा उपचुनाव में जीत मिलने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल, भोपाल कांग्रेस कार्यालय में नेताओं ने एक-दूसरे को खिलाई मेलोडी. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

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दतिया सीट जीतते ही कांग्रेस ने खिलाई मेलोडी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 6:50 PM IST

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Updated : August 3, 2026 at 6:55 PM IST

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भोपाल: कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए साख का सवाल बनी दतिया विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशियों की लहर ला दी है. नतीजों के बाद कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मेलोडी टॉफी खिलाकर एक दूसरे का बधाई दी है. 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद यह दूसरा उपचुनाव है, जिसमें कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. दतिया के पहले विजयपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी. जीत के बाद पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि इस उपचुनाव के नतीजों ने आगामी 2028 के विधानसभा चुनाव की पटकथा लिखनी शुरू कर दी है.

2023 के बाद कांग्रेस को मिली दूसरी जीत

मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की वापसी के बाद से मध्य प्रदेश में चार विधानसभा उपचुनाव चुनाव हो चुके हैं. कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था, यह सीट बीजेपी के खाते में गई. इसके बाद 2024 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव लड़ने की वजह से बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भी यह सीट बीजेपी के खाते में गई.

कांग्रेस में जश्न का माहौल (ETV Bharat)

2024 में ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने की वजह से विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, लेकिन यह सीट कांग्रेस फिर वापस पाने में कामयाब रही. अब दतिया उपचुनाव में बीजेपी को फिर झटका लगा है. पूर्व मंत्री मुकेश नायक कहते हैं कि "पिछले तीन विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के अलावा अन्य पहलु पर भी विचार करना चाहिए. बुधनी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी भले ही जीती, लेकिन उसके एक लाख वोट उपचुनाव में कम हो गए.

इसी तरह अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी तमाम हथकंडे अपनाने के बाद मुश्किल से 2 हजार वोटों से ही जीत सकी. जबकि विजयपुर में तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी इस सीट पर कब्जा नहीं जमा सकी, वहीं दतिया का परिणाम अब सबके सामने है. दतिया के नतीजों ने बता दिया कि है सरकार के निरंकुश प्रशासन को जनता बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है."

जीत की खुशी में खिलाई मेलोडी टॉफी

दतिया की जीत का जश्न कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश कार्यालय में एक-दूसरे को मेलोडी टॉफी खिलाकर मनाया. जीत के जश्न में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव और सपा कार्यकर्ता भी शामिल हुए. पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कहा कि "समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है. इससे दतिया में मतों का विभाजन नहीं हुआ और नतीजा जीत के रूप में सामने आया है.

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कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस और सपा नेता (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई और जिनकी कुर्सी मुख्यमंत्री के बगल में लगती थी, वह दतिया में अपना ही बूथ हार गए. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट पर अपना बूथ हार गए, यह नतीजे बताते हैं कि अब हवा किस दिशा में चल रही है."

2021 के बाद कितने हुए उपचुनाव क्या रहे नतीजे

  • साल 2021-पृथवीपुर विधानसभा सीट तत्कालीन कांग्रेस विधायक बृजेन्द्र सिंह राठौर के निधन के बाद खाली हुई. इस पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत दर्ज हुई.
  • साल 2021-रैगांव विधानसभा सीट पर तत्कालीन विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद उपचुनाव हुआ. यह सीट कांग्रेस ने जीती.
  • साल 2021- जोबट विधानसभा सीट पर तत्कालीन विधायक कलावती भूरिया के निधन के बाद सीट खाली हुई. इस पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की.
  • साल 2024- कमलेश शाह के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही.
  • साल 2024- पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस सीट पर बीजेपी जीतने में कामयाब रही.
  • साल 2024- रामनिवास रावत के कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ. इस सीट पर कांग्रेस फिर जीतने में कामयाब रही.
  • साल 2026 - दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक राजेन्द्र भारती की सदस्यता खत्म होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ. कांग्रेस ने सीट पर जीत दर्ज की.
Last Updated : August 3, 2026 at 6:55 PM IST

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