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दतिया विधानसभा उपचुनाव: आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव ने भरा नामांकन, कांग्रेस-बीजेपी पर दिया बड़ा बयान

दतिया विधानसभा उपचुनाव आजाद समाज पार्टी से दामोदर यादव ने भरा पर्चा ( ETV Bharat )

दतिया विधानसभा उपचुनाव दामोदर यादव ने भरा पर्चा (ETV Bharat)

दतिया उपचुनाव की अधिकारिक नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के चौथे दिन दतिया में बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने मैदान में उतरी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर यादव ने गुरुवार को दतिया कलेक्ट्रेट स्थित तहसील कार्यालय पहुंच कर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामाकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार उनके साथ पार्टी के अधिकृत लोग ही मौजूद रहे. हालांकि लाव-लश्कर के साथ पहुंचे दामोदर यादव के समर्थकों को कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही रोक दिया गया.

दतिया: नामांकन प्रक्रिया के साथ ही दतिया विधानसभा उपचुनाव का रण आरम्भ हो चुका है, जिसमे आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी दामोदर सिंह यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने में बाजी मार ली है, वे अपने चिनाव चिह्न 'केतली' पर चुनाव लड़ेंगे. नामांकन दाखिल करने के बाद दामोदर यादव ने बीजेपी कांग्रेस पर भी निशाना साधा है.

'उनसे क्या चुनौती जो अपनी विधायकी नहीं बचा पाते'

दतिया विधानसभा उपचुनाव दामोदर यादव ने भरा पर्चा (ETV Bharat)

वहीं नामांकन दाखिल करने के बाद आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने मीडिया से भी चर्चा की. इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में बीजेपी, कांग्रेस के सामने चुनाव की चुनौती पर किए सवाल पहले कांग्रेस पर निशान साधते हुए कहा कि, कांग्रेस से कैसी चुनौती ये पार्टी अपनी विधायकी नहीं बचा पाती, राज्यसभा में अपनी सीटें नहीं बचा पाती. ऐसी पार्टी हमारे लिए क्या चुनौती बनेगी?

दतिया विधानसभा उपचुनाव दामोदर यादव ने भरा पर्चा (ETV Bharat)

नरोत्तम मिश्रा पर भी कसा तंज

बीजेपी के संभावित कैंडिडेट डॉ. नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतरने को लेकर भी दामोदर यादव ने तंज कसा. उन्होंने कहा, "जिसे सब कद्दावर नेता कहते हैं, वह नेता पिछले सात दिनों से अपनी पार्टी के आगे सामान्य कार्यकर्ता बनकर टिकट मांग रहा है. हम लोगों के सामने टिकने की किसी की हैसियत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है."

'भय और भ्रष्टाचार की राजनीति में बीजेपी, कांग्रेस की आपसी प्रतिद्वंदिता'

अपनी सभाओं में बीजेपी और कांग्रेस पर भय-भ्रष्टाचार के नारे दे रहे आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी यादव ने एक बार फिर अपनी बात दोहराते हुए कहा, "दिग्विजय सरकार में कांग्रेस में भय-भ्रष्टाचार कम नहीं था और आज की सरकार में भी यही हालत है. दोनों में प्रतिद्वंदिता है कि भ्रष्टाचार कौन ज़्यादा करेगा और भयभीत कौन ज़्यादा करेगा? और हत्याओं की राजनीति दतिया में कौन ज़्यादा करेगा? दोनों पार्टियों में आपसी कम्पटीशन चलता है. आजाद समाज पार्टी का नारा है कि आजाद समाज पार्टी दतिया को भय से आजाद कराएगी."