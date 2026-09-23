ETV Bharat / state

JEE Main 2027: 22 जनवरी से होगी जनवरी सत्र की परीक्षा, बचे समय में ऐसे करें मजबूत तैयारी

कॉन्सेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

पटना: देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई-मेन 2027 के पहले सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जनवरी सत्र की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. 31 जनवरी को बफर डेट के तौर पर रखा गया है. रणनीति को अंतिम रूप देने का समय परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अब जेईई-मेन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के पास अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का समय है. वहीं, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2026 में शुरू होने की संभावना है. आवेदन शुरू होने की आधिकारिक तारीख एनटीए की ओर से विस्तृत सूचना बुलेटिन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी. देखें रिपोर्ट (ETV Bharat) आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जेईई-मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके तहत उम्मीदवारों को व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. एनटीए के सूचना बुलेटिन में महत्वपूर्ण जानकारियां आवेदन की अंतिम तारीख, करेक्शन विंडो, परीक्षा शहर की सूचना और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एनटीए के सूचना बुलेटिन में जारी की जाएंगी. ऐसे में विद्यार्थियों को आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और अनौपचारिक माध्यमों से जारी तारीखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. जेईई-मेन का जनवरी सत्र महत्वपूर्ण जेईई-मेन का जनवरी सत्र विद्यार्थियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है. पटना में जेईई और नीट की तैयारी कराने वाले शिक्षक विकास चौहान के मुताबिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पहला अटेम्प्ट विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और खासकर जेईई-मेन में जनवरी का पहला सत्र तैयारी की निरंतरता के लिहाज से उपयोगी रहता है. जनवरी सत्र में बनी रहती है तैयारी की कंटिन्यूटी विकास ने बताया कि इस समय विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनकी तैयारी की कंटिन्यूटी बनी रहती है. इसके विपरीत दूसरे सत्र तक पहुंचते-पहुंचते कई विद्यार्थियों की पढ़ाई का रूटीन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि तब तक बोर्ड परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी होती हैं और पढ़ाई की वही निरंतरता नहीं रह जाती. 11वीं और 12वीं दोनों के पाठ्यक्रम पर बराबर ध्यान विकास चौहान ने बताया कि जेईई-मेन की तैयारी में विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर बराबर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि परीक्षा में करीब 60 प्रतिशत प्रश्न 11वीं के पाठ्यक्रम से और 40 प्रतिशत प्रश्न 12वीं के पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं. ऐसे में केवल 12वीं के टॉपिक पर फोकस करना पर्याप्त नहीं होगा. लगातार रिवाइज करना जरूरी विकास आगे कहते हैं कि विद्यार्थियों को 11वीं के महत्वपूर्ण अध्यायों को भी लगातार रिवाइज करना चाहिए. अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने और जनवरी में परीक्षा होने के बीच विद्यार्थियों के पास लगभग तीन से चार महीने का समय रहेगा. इस अवधि का बेहतर इस्तेमाल उनकी तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.