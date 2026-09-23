JEE Main 2027: 22 जनवरी से होगी जनवरी सत्र की परीक्षा, बचे समय में ऐसे करें मजबूत तैयारी
जेईई-मेन 2027 के पहले सत्र की तारीखों का हुआ ऐलान,22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को होंगी आयोजित. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 23, 2026 at 10:52 AM IST
पटना: देश की प्रमुख इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं में शामिल जेईई-मेन 2027 के पहले सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के परीक्षा कैलेंडर के अनुसार जनवरी सत्र की परीक्षा 22, 23, 24, 28, 29 और 30 जनवरी 2027 को आयोजित की जाएगी. 31 जनवरी को बफर डेट के तौर पर रखा गया है.
रणनीति को अंतिम रूप देने का समय
परीक्षा की तारीख सामने आने के बाद अब जेईई-मेन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के पास अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने का समय है. वहीं, परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2026 में शुरू होने की संभावना है. आवेदन शुरू होने की आधिकारिक तारीख एनटीए की ओर से विस्तृत सूचना बुलेटिन जारी होने के बाद स्पष्ट होगी.
आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
जेईई-मेन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके तहत उम्मीदवारों को व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करने, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
एनटीए के सूचना बुलेटिन में महत्वपूर्ण जानकारियां
आवेदन की अंतिम तारीख, करेक्शन विंडो, परीक्षा शहर की सूचना और एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एनटीए के सूचना बुलेटिन में जारी की जाएंगी. ऐसे में विद्यार्थियों को आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए और अनौपचारिक माध्यमों से जारी तारीखों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए.
जेईई-मेन का जनवरी सत्र महत्वपूर्ण
जेईई-मेन का जनवरी सत्र विद्यार्थियों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है. पटना में जेईई और नीट की तैयारी कराने वाले शिक्षक विकास चौहान के मुताबिक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पहला अटेम्प्ट विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होता है और खासकर जेईई-मेन में जनवरी का पहला सत्र तैयारी की निरंतरता के लिहाज से उपयोगी रहता है.
जनवरी सत्र में बनी रहती है तैयारी की कंटिन्यूटी
विकास ने बताया कि इस समय विद्यार्थी लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं और उनकी तैयारी की कंटिन्यूटी बनी रहती है. इसके विपरीत दूसरे सत्र तक पहुंचते-पहुंचते कई विद्यार्थियों की पढ़ाई का रूटीन प्रभावित हो जाता है, क्योंकि तब तक बोर्ड परीक्षाएं भी समाप्त हो चुकी होती हैं और पढ़ाई की वही निरंतरता नहीं रह जाती.
11वीं और 12वीं दोनों के पाठ्यक्रम पर बराबर ध्यान
विकास चौहान ने बताया कि जेईई-मेन की तैयारी में विद्यार्थियों को 11वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के पाठ्यक्रम पर बराबर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने बताया कि परीक्षा में करीब 60 प्रतिशत प्रश्न 11वीं के पाठ्यक्रम से और 40 प्रतिशत प्रश्न 12वीं के पाठ्यक्रम से पूछे जाते हैं. ऐसे में केवल 12वीं के टॉपिक पर फोकस करना पर्याप्त नहीं होगा.
लगातार रिवाइज करना जरूरी
विकास आगे कहते हैं कि विद्यार्थियों को 11वीं के महत्वपूर्ण अध्यायों को भी लगातार रिवाइज करना चाहिए. अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने और जनवरी में परीक्षा होने के बीच विद्यार्थियों के पास लगभग तीन से चार महीने का समय रहेगा. इस अवधि का बेहतर इस्तेमाल उनकी तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
"अक्टूबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने और जनवरी में परीक्षा होने के बीच विद्यार्थियों के पास लगभग तीन से चार महीने का समय रहेगा. इस अवधि का बेहतर इस्तेमाल उनकी तैयारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है." -विकास चौहान, शिक्षक
नियमित टेस्ट सीरीज शुरू करना अहम
शिक्षक विकास चौहान ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि अब सिर्फ सिलेबस पूरा करने पर ध्यान देने के बजाय नियमित टेस्ट सीरीज भी शुरू कर देनी चाहिए. उनका कहना है कि जेईई-मेन में किसी प्रश्न का उत्तर जानना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी निर्धारित समय में उसे हल करने की क्षमता विकसित करना भी है.
"नियमित टेस्ट देने से विद्यार्थियों को अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और प्रश्नों को समझने की क्षमता का पता चलता है. इससे परीक्षा के वास्तविक माहौल में प्रश्न हल करने की आदत विकसित होती है और समय प्रबंधन को भी बेहतर किया जा सकता है."- विकास चौहान, शिक्षक
10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अहम
विकास चौहान विद्यार्थियों को पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को गंभीरता से हल करने की सलाह देते हैं. उनके मुताबिक पुराने प्रश्नपत्रों को हल करने से विद्यार्थियों को यह समझने में मदद मिलेगी कि किन टॉपिक से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किन अध्यायों पर उन्हें अभी अधिक मेहनत करने की जरूरत है.
प्रश्नों को हल करने और टेस्ट देने का समय
विकास चौहान ने कहा कि अभी प्रश्नों को हल करने और टेस्ट देने का समय है. इससे विद्यार्थी अपनी कमजोरियों की पहचान कर सकते हैं और उसी के अनुसार तैयारी में सुधार कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को परीक्षा को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है. तनाव का सीधा असर तैयारी पर पड़ सकता है. अभी उनके पास पर्याप्त समय है और इस समय शांत रहकर लगातार अभ्यास करने से तैयारी को काफी मजबूत किया जा सकता है.
"परीक्षा को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है. तनाव का सीधा असर तैयारी पर पड़ सकता है. अभी उनके पास पर्याप्त समय है और इस समय शांत रहकर लगातार अभ्यास करने से तैयारी को काफी मजबूत किया जा सकता है."- विकास चौहान, शिक्षक
जेईई-एडवांस्ड में शामिल होने की पात्रता सिद्ध
जेईई-मेन की अहमियत इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसके स्कोर के आधार पर एनआईटी, आईआईआईटी और केंद्र सरकार से संबद्ध कई तकनीकी संस्थानों में दाखिले का रास्ता खुलता है. इसके अलावा जेईई-मेन में प्रदर्शन जेईई-एडवांस्ड में शामिल होने की पात्रता से भी जुड़ा है, जिसके जरिए देश के आईआईटी में प्रवेश लिया जाता है.
तैयारी को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट समयसीमा
परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद विद्यार्थियों के पास अब तैयारी को व्यवस्थित करने के लिए स्पष्ट समयसीमा मौजूद है. इस अवधि में सिलेबस पूरा करने के साथ रिवीजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का नियमित अभ्यास करना उपयोगी रहेगा.
इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर
11वीं के पाठ्यक्रम को नजरअंदाज करने के बजाय उसे लगातार रिवाइज करना जरूरी होगा. जनवरी सत्र तक तैयारी को लगातार बनाए रखने वाले विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा अपनी तैयारी को परखने और जेईई-मेन के स्कोर के आधार पर आगे की इंजीनियरिंग प्रवेश प्रक्रिया में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण अवसर है.
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