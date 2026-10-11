ETV Bharat / state

बिहार के आयुष कॉलेजों में राउंड-2 काउंसलिंग की तारीखें बढ़ीं, 568 सीटों पर मिलेगा दाखिले का मौका

आयुष कॉलेजों में राउंड-2 काउंसलिंग की तारीखें बढ़ीं ( ETV Bharat )

पटना: बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए राउंड-2 काउंसलिंग का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है. शैक्षणिक सत्र 2026-27 में दूसरे चरण की काउंसलिंग के तहत कुल 568 रिक्त सीटों पर दाखिले का अवसर मिलेगा. इस बार सात नए निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल किया गया है, जिसके बाद सीट मैट्रिक्स में बदलाव किया गया है.

13 अक्टूबर तक भर सकेंगे आवेदन फॉर्म

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, राउंड-2 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आवेदन फॉर्म भरने और कॉलेजों के विकल्प चुनने की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी. इच्छुक अभ्यर्थी 13 अक्टूबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. इसी समय सीमा के भीतर निर्धारित शुल्क जमा करने का भी मौका मिलेगा. आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 14 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स जारी किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों को उपलब्ध सीटों की जानकारी मिल सकेगी.

अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार कॉलेजों का चयन करना होगा. निर्धारित समय सीमा के भीतर कॉलेजों के विकल्प भरना और उन्हें लॉक करना जरूरी होगा. विकल्पों में बदलाव करने की सुविधा 15 अक्टूबर की रात 11:59 बजे तक उपलब्ध रहेगी. इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार विकल्प भरें और अंतिम समय का इंतजार किए बिना प्रक्रिया पूरी कर लें. 568 रिक्त सीटों पर नामांकन का अवसर

आयुष चिकित्सा के एक्सपर्ट और पटना आयुर्वेद कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसलिंग में बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस पाठ्यक्रमों की कुल 568 खाली सीटों पर दाखिले का मौका मिलेगा. सीटों की उपलब्धता सरकारी और निजी आयुष मेडिकल कॉलेजों में अलग-अलग हो सकती है. अभ्यर्थियों को कॉलेजवार सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम और संबंधित शर्तों की जानकारी आधिकारिक सीट मैट्रिक्स से प्राप्त करनी चाहिए. इस चरण में भी नीट यूजी-2026 उत्तीर्ण और निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले विद्यार्थी हीं नामांकन प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं. 7 नए होम्योपैथिक कॉलेज भी काउंसलिंग में शामिल

राउंड-2 काउंसलिंग की प्रक्रिया में सात नए निजी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों को शामिल किया गया है. मंगला कमला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान, महर्षि मेही होमियो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कटिहार, डॉ. यदुवीर सिन्हा होमियो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल दरभंगा, पटना होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना, केंट होमियो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हाजीपुर, डॉ. राम बालाक सिंह गया होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अमवां गया और डॉ. हलीम होमियो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहेरियासराय दरभंगा को शामिल किया गया है.