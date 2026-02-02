ETV Bharat / state

इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि 3 दिन और बढ़ी, अब 4 फरवरी तक होंगे एग्ज़ाम

यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट 3 दिन बढ़ा दी. अब 4 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी. पहले 1 फरवरी थी.

UP BOARD PRACTICAL EXAM 2026
इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि 3 दिन और बढ़ी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 5:08 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. परिषद ने प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट 3 दिन बढ़ा दी है. अब 4 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी. पहले 1 फरवरी 2026 तक ही डेट रखी गई थी. यह निर्णय कुछ विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं छूट जाने के कारण छात्रहित में लिया गया है.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रथम चरण में 24 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 के बीच आयोजित करने का फैसला लिया गया था. लाख प्रयास के बाद भी कुछ विद्यालयों में 1 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं. छात्र हित को देखते हुए बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की अंतिम तिथि को 3 दिन बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया है.

अतः प्रथम चरण के जनपदों के अंतर्गत सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं अब 4 फरवरी तक प्रत्येक दशा में कराने का फैसला लिया गया है. इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. बोर्ड के सचिव ने इस आशय की जानकारी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी है.

भगवती सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाएं मंडलवार दो चरणों में कराने का फैसला किया गया था. पहले चरण की परीक्षाओं के लिए 24 जनवरी से एक फरवरी 2026 तक डेट निर्धारित की गई थी. दूसरा चरण दो फरवरी से शुरू होकर नौ फरवरी 2026 तक चलेगा. पहले चरण में आने वाले मंडलों में 29 और 30 जनवरी को परीक्षा न कराने के निर्देश थे, लेकिन अब इन दोनों दिनों में भी परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया था. UP TET 2026 का आयोजन अब दो, तीन और चार जुलाई 2026 को प्रस्तावित है, इसलिए जनवरी में किसी प्रकार का टकराव नहीं रहेगा.

