इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की तिथि 3 दिन और बढ़ी, अब 4 फरवरी तक होंगे एग्ज़ाम

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया है. परिषद ने प्रयोगात्मक परीक्षा की डेट 3 दिन बढ़ा दी है. अब 4 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी. पहले 1 फरवरी 2026 तक ही डेट रखी गई थी. यह निर्णय कुछ विद्यालयों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं छूट जाने के कारण छात्रहित में लिया गया है.

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं प्रथम चरण में 24 फरवरी 2026 से शुरू होकर 1 फरवरी 2026 के बीच आयोजित करने का फैसला लिया गया था. लाख प्रयास के बाद भी कुछ विद्यालयों में 1 फरवरी तक प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं. छात्र हित को देखते हुए बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षाओं की अंतिम तिथि को 3 दिन बढ़ाकर 4 फरवरी कर दिया है.

अतः प्रथम चरण के जनपदों के अंतर्गत सभी प्रयोगात्मक परीक्षाएं अब 4 फरवरी तक प्रत्येक दशा में कराने का फैसला लिया गया है. इसके बाद कोई और मौका नहीं दिया जाएगा. बोर्ड के सचिव ने इस आशय की जानकारी उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेज दी है.