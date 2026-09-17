बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए 4 अक्टूबर से होगा आवेदन, जानें अप्लाई करने की अंतिम तारीख
बिहार में शिक्षकों के सामान्य ट्रांसफर के लिए तारीख बदली गई है. अब 4 अक्टूबर से आवेदन होगा. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : September 17, 2026 at 7:52 AM IST
पटना: बिहार में सरकारी शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया की तारीख में बदलाव किया गया है. अब शिक्षक सामान्य ट्रांसफर के लिए 4 अक्टूबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. शिक्षा विभाग ने इसके लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है.
अप्लाई करने की अंतिम तारीख
पहले सामान्य स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होनी थी. हालांकि राज्य में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी नई समय-सारणी के मुताबिक, सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों की सूची 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी.
स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन
समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्कूलवार उपलब्ध पदों की संशोधित स्थिति सामने आएगी. इसके बाद शिक्षक अपनी पसंद और वरीयता के आधार पर विद्यालयों का विकल्प चुनते हुए सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.
ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन
सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर से शुरू होगी और 10 अक्टूबर तक चलेगी. इस अवधि में शिक्षक ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के दौरान उन्हें अपनी वरीयता के अनुसार विद्यालयों का विकल्प देना होगा. विभाग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, 10 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तारीख होगी.
विद्यालयवार रिक्तियों की स्थिति में भी बदलाव
यह बदलाव बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत चल रही स्थानांतरण प्रक्रिया में किया गया है. सामान्य स्थानांतरण से पहले समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. इसी प्रक्रिया के बाद विद्यालयवार रिक्तियों की स्थिति में भी बदलाव होना है. इसलिए सामान्य स्थानांतरण के लिए आवेदन से पहले संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा.
निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन
शिक्षा विभाग ने बताया है कि राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति और प्राकृतिक आपदा के कारण स्थानांतरण प्रक्रिया के पहले और दूसरे चरण की गतिविधियों में विलंब हुआ है. इसी वजह से सामान्य स्थानांतरण के लिए पहले से निर्धारित कार्यक्रम में संशोधन करना पड़ा. विभाग ने नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पूरी प्रक्रिया के लिए संशोधित समय-सारणी जारी की है.
उपलब्ध रिक्तियों में बदलाव
सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया में विद्यालयवार रिक्तियों की सूची महत्वपूर्ण होगी. समायोजन और पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया के बाद उपलब्ध रिक्तियों में बदलाव हो सकता है. इसी को देखते हुए विभाग 1 अक्टूबर को सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन करेगा.
वरीयता के क्रम में विद्यालयों का विकल्प
रिक्तियों की यह सूची जारी होने के बाद शिक्षक यह देख सकेंगे कि किस विद्यालय में सामान्य स्थानांतरण के तहत पद उपलब्ध हैं. इसके आधार पर 4 से 10 अक्टूबर के बीच शिक्षक अपनी वरीयता के क्रम में विद्यालयों का विकल्प भर सकेंगे. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद सामान्य स्थानांतरण की आगे की कार्रवाई शुरू होगी.
सामान्य स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया
विभाग की संशोधित समय-सारणी के अनुसार 12 अक्टूबर से सामान्य स्थानांतरण की सूची के प्रकाशन, उस पर अपील और प्राप्त अपीलों के निष्पादन की प्रक्रिया शुरू होगी. यह पूरी प्रक्रिया 18 नवंबर तक चलेगी. यानी आवेदन खत्म होने के बाद भी सामान्य स्थानांतरण से जुड़ी प्रक्रिया कई चरणों में आगे बढ़ेगी. विभाग की ओर से जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 12 अक्टूबर से 18 नवंबर के बीच सूची प्रकाशन, अपील और अपीलों के निपटारे की कार्रवाई पूरी की जानी है.
सामान्य स्थानांतरण की नई टाइमलाइन -
-1 अक्टूबर - सामान्य स्थानांतरण के लिए संशोधित विद्यालयवार रिक्तियों का प्रकाशन.
-4 से 10 अक्टूबर - ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन.
-12 अक्टूबर से 18 नवंबर - सामान्य स्थानांतरण की सूची का प्रकाशन, अपील और अपीलों का निष्पादन.
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