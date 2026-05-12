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Agniveer Recruitment 2026: 1 से 15 जून तक होगी CEE परीक्षा, जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड

रांची: अग्निवीर भर्ती वर्ष 2026 के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (CEE) की तिथियों की घोषणा कर दी गई है. सेना भर्ती कार्यालय रांची की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह परीक्षा 1 जून 2026 से 15 जून 2026 तक आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है.

सेना भर्ती कार्यालय ने बताया कि सभी पात्र अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड जल्द ही भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट Join Indian Army पर अपलोड किए जाएंगे. अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करने और एडमिट कार्ड जारी होते ही डाउनलोड करने की सलाह दी गई है. परीक्षा का आयोजन एडमिट कार्ड में अंकित तिथि, समय और परीक्षा केंद्र के अनुसार किया जाएगा.

प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को कुछ जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाना अनिवार्य होगा. इनमें प्रिंटेड एडमिट कार्ड, मूल फोटो पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एडमिट कार्ड में उल्लिखित अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं. पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होंगे.

अभ्यर्थियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे एडमिट कार्ड पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचें, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो. सेना भर्ती कार्यालय ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराया जाएगा.

इधर, सेना भर्ती कार्यालय ने अभ्यर्थियों को दलालों और फर्जी एजेंटों से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी है. जारी सूचना में कहा गया है कि भारतीय सेना में चयन पूरी तरह मेरिट आधारित और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाता है. किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आने से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट तथा अधिकृत सूचना पर ही भरोसा करने की अपील की गई है.