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चंडीगढ़ में बच्चों के प्राइवेट स्कूल में दाखिले के लिए आई तारीख, जानिए कब करें आवेदन?

चंडीगढ़ में नौनिहालों की परिजनों की परीक्षा की घड़ी; एंट्री क्लास दाखिले के लिए जल्द ( Etv Bharat )

पंचकूला: चंडीगढ़ में नौनिहालों के परिजनों के लिए परीक्षा की घड़ी आ गई है. परिजनों के लिए अपने बच्चों के पसंदीदा स्कूल में दाखिले कराने की भाग-दौड़ शुरू होने जा रही है. क्योंकि, चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने शहर के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र् 2027-28 के लिए एंट्री क्लास में दाखिला प्रक्रिया संबंधी तिथियां घोषित कर दी हैं.

इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशक, नितीश सिंगला ने शेड्यूल संबंधी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि यदि स्कूल स्तर पर कोई परेशानी आती है तो, अभिभावक डीईओ या निदेशक कार्यालय में शिकायत कर सकते हैं.

9 से 22 दिसंबर तक करें आवेदन: यूटी स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अभिभावक दाखिले के लिए 9 से 22 दिसंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया स्कूलों के सुविधानुसार ऑनलाइन और ऑफलाइन रहेगी. जबकि सभी निजी स्कूलों की दाखिला प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण जानकारी 7 दिसंबर से स्कूल की वेबसाइट और बाहर नोटिस बोर्ड पर भी सार्वजनिक करनी होगी. इसमें दाखिले के लिए निर्धारित आयु, आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज समेत अन्य जानकारी शामिल रहेगी. स्कूलों द्वारा जारी जानकारी के अनुसार अभिभावकों को 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के साथ आवेदन जमा कराने होंगे. गौर करने वाली बात है कि ये दाखिला प्रक्रिया केवल निजी स्कूलों के लिए है, सरकारी स्कूलों के लिए नहीं.



चयनित छात्रों के सूची 18 जनवरी को होगी सार्वजनिक: सभी स्कूलों में दाखिला संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद 18 जनवरी 2027 तक योग्य/चयनित छात्रों की सूची सार्वजनिक करनी होगी. इसके बाद 19 जनवरी से 2 फरवरी तक ड्रॉ के माध्यम से दाखिले होंगे. ड्रॉ में चयनित होने वाले छात्रों संबंधी जानकारी 12 फरवरी तक सार्वजनिक करना अनिवार्य होगा.