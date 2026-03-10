ETV Bharat / state

दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख बदली, यहां देखें नई तारीख

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने दिल्ली में 14 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख में बदलाव दिया है. अब दिल्ली में 14 मार्च की जगह राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 22 मार्च को किया जाएगा. डीएसएलएसए से दी गई जानकारी के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 14 मार्च का दिन दिल्ली हाईकोर्ट के अधीन आने वाले सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग डे घोषित किया गया है. इसलिए डीएसएलएसए के कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस वी. कामेश्वर राव के निर्देशानुसार 14 मार्च की राष्ट्रीय लोक अदालत को रद्द कर दिया गया है.

अब 22 मार्च को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट परिसर तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, साकेत, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में किया जाएगा. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में तलाक के मामलों को छोड़कर सभी तरह के सभी सिविल और क्रिमिनल कंपाउंडेबल मामलों को सुलझाने का प्रयास किया जाएगा. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कंपलेक्स के अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिल्ली हाईकोर्ट, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, परमानेंट लोक अदालत, दिल्ली स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन और डिस्टिक कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में भी किया जाएगा.

ट्रैफिक स्पेशल लोक अदालत की भी बदली तारीख: डीएसएलएसए की ओर से जारी आदेश में यह भी बताया गया है कि ट्रैफिक चालान के डिस्पोजल के लिए अगली स्पेशल लोक अदालत जो 11 अप्रैल को होनी थी, अब पांच अप्रैल (रविवार) को होगी. सभी संबंधित कोर्ट/फोरम/ट्रिब्यूनल/स्टेकहोल्डर्स से रिक्वेस्ट है कि वे लिटिगेंट्स/पार्टियों को इस बारे में इन्फॉर्म करें. लिटिगेंट्स/पार्टियां अपने केस को नेशनल लोक अदालत में लिस्ट करने के लिए संबंधित कोर्ट/फोरम/ट्रिब्यूनल के सामने जल्द से जल्द एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, जहां केस पेंडिंग है. प्री-लिटिगेटिव मामलों के मामले में, लिटिगेंट्स/पार्टियां जल्द से जल्द नीचे साइन करने वाले के ऑफिस में एक एप्लीकेशन दे सकते हैं.