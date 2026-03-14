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निजी स्कूलों में RTE के 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन की तिथि बढ़ी, अब 22 मार्च तक कर सकेंगे आवेदन

निजी स्कूलों में RTE के 25% आरक्षित सीटों पर नामांकन की बढ़ा दी गई है. अब 22 मार्च तक कर आवेदन किया जा सकेगा.

RTE in School
डीसी मंजूनाथ भजंत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 14, 2026 at 5:46 PM IST

2 Min Read
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रांची: जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) 2009 के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया जारी है. अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है.

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर आरटीई के तहत ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि एक सप्ताह बढ़ाकर अब 22 मार्च 2026 कर दी गई है. इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी. जिला प्रशासन के अनुसार अब तक करीब 900 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. हालांकि बड़ी संख्या में अभिभावकों ने समय बढ़ाने की मांग की थी, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया. प्रशासन ने सभी योग्य और पात्र अभिभावकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि के भीतर ऑनलाइन पोर्टल rteranchi.in पर जाकर आवेदन अवश्य जमा करें.

आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था की गई है. इसके तहत निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीटें इन वर्गों के लिए आरक्षित रहती हैं. रांची जिले में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कुल 1161 सीटें आरक्षित की गई हैं. आवेदन करते समय अभिभावकों को आवश्यक दस्तावेज जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी कागजात पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

अगर आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की तकनीकी समस्या या अन्य असुविधा होती है तो अभिभावक हेल्पलाइन नंबर 9304240308 (व्हाट्सएप) और 8757221429 पर संपर्क कर सकते हैं. जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि अधिक से अधिक पात्र बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिल सके.

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