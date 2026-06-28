JSSC उत्पाद सिपाही भर्ती 2023: मेडिकल टेस्ट की तारीख तय, जानें पूरा शेड्यूल और प्रक्रिया
जेएसएससी उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 मेधा सूची में शामिल अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच 1 जुलाई से शुरू होगी.
Published : June 28, 2026 at 5:08 PM IST
रांची: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की बहुचर्चित उत्पाद सिपाही भर्ती 2023 अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है. आयोग ने मेधा सूची में शामिल 1941 अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट का विस्तृत कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाईट में जारी कर दिया है. यह चिकित्सीय जांच 1 जुलाई से 14 जुलाई 2026 तक रांची के सदर अस्पताल स्थित आठवें तल्ले के ऑडिटोरियम में आयोजित की जाएगी.
1 जुलाई से होगी मेडिकल टेस्ट की शुरुआत
आयोग के अनुसार मेडिकल टेस्ट की शुरुआत 1 जुलाई को 150 अभ्यर्थियों से होगी. इसके बाद हर दिन निर्धारित संख्या में उम्मीदवारों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया मेरिट लिस्ट और आरक्षण श्रेणी के आधार पर चयनित तीन गुना अभ्यर्थियों को शामिल करते हुए की जा रही है.
चयन पर्षद करेगी निगरानी
JSSC ने स्पष्ट किया है कि मेडिकल जांच झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली 2014 और उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप होगी. पूरी प्रक्रिया चयन पर्षद की निगरानी में कराई जाएगी और जांच के बाद योग्य-अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग को भेजी जाएगी.
मेडिकल टेस्ट के बाद चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा. इसी आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी. आयोग ने यह भी कहा है कि जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर मेडिकल में शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें 17 और 18 जुलाई 2026 को अंतिम अवसर दिया जाएगा.
अयोग्य घोषित होने पर अपील का विकल्प
वहीं मेडिकल जांच में अयोग्य घोषित अभ्यर्थियों के लिए भी अपील का विकल्प रखा गया है. इसके तहत 20 और 21 जुलाई 2026 को रांची स्थित रिम्स के चिकित्सीय अधीक्षक कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में एपेक्स मेडिकल बोर्ड के सामने पुनः जांच की जाएगी. सुबह 11 बजे से यह प्रक्रिया शुरू होगी और बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा.
583 उत्पाद सिपाही की होनी है नियुक्त
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 583 उत्पाद सिपाही पदों पर नियुक्ति की जानी है. परीक्षा का आयोजन 12 अप्रैल 2026 को राज्य के आठ जिलों रांची, रामगढ़, खूंटी, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, देवघर और दुमका में किया गया था.
लंबे समय से चल रही इस भर्ती प्रक्रिया में मेडिकल शेड्यूल जारी होने को एक अहम पड़ाव माना जा रहा है. अब अभ्यर्थियों की नजर अगले चरण यानी दस्तावेज सत्यापन और अंतिम परिणाम पर टिकी है. आयोग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और नियमों के तहत समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी.
अभ्यर्थियों को सलाह
अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित तिथियों पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर उपस्थित हों, ताकि किसी भी तरह की असुविधा या अंतिम अवसर से वंचित होने की स्थिति न बने.
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