MCD स्थायी समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 27 जुलाई को होगा मतदान; जानें पूरा शेड्यूल
BJP संख्या बल में मजबूत, AAP के सामने बड़ी चुनौती. 27 जुलाई को MCD स्थायी समिति का चुनाव.
Published : July 17, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति (Standing Committee) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. निगम सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. चुनाव के लिए 27 जुलाई 2026 को स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा.
निगम सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 जुलाई को स्थायी समिति के आधे सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 47(1) के तहत स्थायी समिति प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष चुनती है.
सूचना के मुताबिक, स्थायी समिति की पहली बैठक 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे सिविक सेंटर स्थित डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेंटर के द्वितीय तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगी. इसी बैठक में मतदान के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. चुनाव लड़ने के इच्छुक स्थायी समिति के सदस्यों को निर्धारित प्रारूप में नामांकन पत्र निगम सचिव कार्यालय में जमा करना होगा.
नामांकन पत्र कार्यदिवसों में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्राप्त किए जा सकेंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं.
गौरतलब है कि हाल ही में हुए एमसीडी जोन कमेटी चुनाव में भाजपा ने 12 में से 10 जोनों में जीत दर्ज की. इसके बाद स्थायी समिति में भी भाजपा का बहुमत मजबूत माना जा रहा है. ऐसे में अब 27 जुलाई को होने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर सभी की नजरें टिकी हैं, क्योंकि स्थायी समिति नगर निगम की सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाली संस्था मानी जाती है.
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