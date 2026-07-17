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MCD स्थायी समिति के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया शुरू, 27 जुलाई को होगा मतदान; जानें पूरा शेड्यूल

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की स्थायी समिति (Standing Committee) के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. निगम सचिव कार्यालय ने इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी है. चुनाव के लिए 27 जुलाई 2026 को स्थायी समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा.

निगम सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 15 जुलाई को स्थायी समिति के आधे सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 47(1) के तहत स्थायी समिति प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष और दूसरे सदस्य को उपाध्यक्ष चुनती है.

सूचना के मुताबिक, स्थायी समिति की पहली बैठक 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे सिविक सेंटर स्थित डॉ. एस.पी. मुखर्जी सिविक सेंटर के द्वितीय तल स्थित सम्मेलन कक्ष में आयोजित होगी. इसी बैठक में मतदान के जरिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा. चुनाव लड़ने के इच्छुक स्थायी समिति के सदस्यों को निर्धारित प्रारूप में नामांकन पत्र निगम सचिव कार्यालय में जमा करना होगा.