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9 अक्टूबर के भारत-वेस्टइंडीज टी20 के टिकट 5 और 6 अक्टूबर को मिलेंगे, काउंटर पर एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट

रांची में इंडिया- वेस्टइंडीज के बीच होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के टिकट बिक्री की डेट तय हो गई है. चंदन भट्टाचार्या की रिपोर्ट.

Ranchi International Cricket Stadium
रांची का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 10:56 PM IST

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रांची: इंडिया- वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, धुर्वा में होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर टिकट बिक्री की तारीख तय कर दी गई है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आम दर्शकों के लिए टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को होगी. टिकटों की बिक्री स्टेडियम के पश्चिमी हिस्से में बनाए गए विशेष काउंटरों से की जाएगी.

2 टिकट ही खरीदने की होगी अनुमति

जेएससीए के मुताबिक, दोनों दिन सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट उपलब्ध होंगे. दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा. टिकट खरीदने वाले एक शख्स को टिकट की कीमत या श्रेणी की परवाह किए बिना अधिकतम दो टिकट ही खरीदने की अनुमति होगी. इसके अलावा दर्शकों को ऑनलाइन टिकट खरीदने की सुविधा भी दी जाएगी. इसके लिए district.in वेब पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकेगा.

निर्धारित काउंटरों के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था

JSCA उपाध्यक्ष संजय पांडेय ने बताया कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं. दर्शकों को टिकट खरीदने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए स्टेडियम परिसर में निर्धारित काउंटरों के माध्यम से बिक्री की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि मैच के दौरान दर्शकों को बेहतर और व्यवस्थित अनुभव देने के लिए एसोसिएशन की ओर से सभी जरूरी तैयारियां की जा रही हैं.

जेएससीए की ओर से कहा गया है कि टिकटों की विभिन्न श्रेणियों और उनकी कीमतों की जानकारी पहले ही जारी की जा चुकी है. टिकट खरीदने से पहले दर्शक संबंधित श्रेणी और कीमत की जानकारी देख सकेंगे.

9 अक्टूबर को खेला भारत- वेस्टइंडीज के बीच टी-20 मैच

भारत- वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टी-20 मुकाबला 9 अक्टूबर की शाम 7 बजे से खेला जाना है. मैच को लेकर रांची में क्रिकेट प्रशंसकों के बीच उत्साह है. टिकट बिक्री के लिए काउंटर व्यवस्था के साथ ऑनलाइन खरीद का विकल्प भी उपलब्ध रहने से दर्शकों को टिकट लेने के लिए सुविधा मिलेगी. जेएससीए ने मैच को सुचारु और यादगार बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने की बात कही है.

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