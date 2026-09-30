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9 अक्टूबर के भारत-वेस्टइंडीज टी20 के टिकट 5 और 6 अक्टूबर को मिलेंगे, काउंटर पर एक व्यक्ति को अधिकतम दो टिकट

रांची का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ( Etv Bharat )

रांची: इंडिया- वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को रांची के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, धुर्वा में होने वाले दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच को लेकर टिकट बिक्री की तारीख तय कर दी गई है. झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (JSCA) की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आम दर्शकों के लिए टिकटों की बिक्री 5 और 6 अक्टूबर को होगी. टिकटों की बिक्री स्टेडियम के पश्चिमी हिस्से में बनाए गए विशेष काउंटरों से की जाएगी.