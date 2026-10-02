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Coal Trading: बीसीसीएल की कोयला ई-नीलामी की तारीख बदली, अब 13-14 अक्टूबर को लगेगी बोली

धनबादः कोयला कारोबारियों के लिए अहम खबर है. बीसीसीएल (BCCL) की अक्टूबर में होने वाली कोयला ई-नीलामी की तारीख बदल दी गई है.

MSTC के आधिकारिक पोर्टल पर जारी सूचना के मुताबिक, 5 और 8 अक्टूबर को प्रस्तावित नीलामी अब 13 और 14 अक्टूबर को होगी. वहीं, मूल ई-नीलामी दस्तावेज में BCCL के अलग-अलग क्षेत्रों और कोलियरियों से करीब 2 लाख 93 हजार 600 टन यानी 2.94 लाख टन कोयले का ऑफर दर्ज है.

BCCL की Single Window Mode Agnostic e-Auction के लिए जारी मूल दस्तावेज में अलग-अलग क्षेत्रों से कोयले की मात्रा निर्धारित की गई है. सबसे बड़े लॉट की बात करें तो Block-II B और Block-II A से 57-57 हजार टन, जबकि Block-II C से 45 हजार टन कोयले का ऑफर दर्ज है. इसके अलावा CV Area से 22 हजार टन, Barora-B से 15 हजार टन और Kusunda-C से 13 हजार टन कोयले का ऑफर है.

अन्य क्षेत्रों की बात करें तो Bastacolla-A से 12 हजार टन, Sijua Area-G से 11 हजार टन, Kusunda-D से 9 हजार टन और Bastacolla-C से 8 हजार टन कोयला नीलामी के लिए रखा गया है. वहीं Sijua Area-A से 7 हजार टन, Govindpur-B से 6 हजार टन, Sijua Area-K से 6 हजार टन, Govindpur-D और Govindpur-F से 5-5 हजार टन तथा Katras-A से 4 हजार 500 टन कोयले का ऑफर है.

इसके अलावा Katras-B से 4 हजार टन, Bastacolla-B से 4 हजार 500 टन, Barora-C से 600 टन, Govindpur-E से 1 हजार टन और Lodna-B से 1 हजार टन कोयले का ऑफर भी दस्तावेज में दर्ज है. सभी सूचीबद्ध लॉट को मिलाकर मूल ऑफर दस्तावेज में कुल 2 लाख 93 हजार 600 टन कोयले की मात्रा दर्ज है.

हालांकि, कारोबारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव नीलामी की तारीख को लेकर है. MSTC के आधिकारिक BCCL Coal e-Auction पेज पर जारी Rescheduling Notice के मुताबिक, 5 अक्टूबर की ई-नीलामी अब 13 अक्टूबर और 8 अक्टूबर की ई-नीलामी अब 14 अक्टूबर 2026 को होगी. यानी कोयला कारोबारियों को अब नई तारीख के अनुसार बोली और कोयला उठाव की तैयारी करनी होगी.

BCCL की ई-नीलामी में पात्र खरीदार ऑनलाइन बोली के जरिए कोयले के अलग-अलग लॉट खरीदते हैं. ऐसे में करीब 2.94 लाख टन कोयले का यह ऑफर धनबाद के कोयला कारोबारियों और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है. हालांकि, अंतिम बोली लगाने से पहले कारोबारियों को संबंधित नीलामी दस्तावेज में लॉट, कोयले का ग्रेड, मूल्य और अन्य शर्तों की पुष्टि करनी होगी.

कुल कोयला ऑफर - 2,93,600 टन यानी करीब 2.94 लाख टन.