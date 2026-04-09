ETV Bharat / state

बिहार विधान परिषद के उपचुनाव को लेकर हुआ तारीख का ऐलान

पटना : चुनाव आयोग ने बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर उपचुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है. जदयू के विधान पार्षद राधा चरण शाह के विधायक बनने के बाद इस्तीफा से भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार की विधान परिषद की सीट खाली हुई है.

विधान परिषद के एक सीट पर उपचुनाव : चुनाव आयोग ने 12 मई को चुनाव कराने की तिथि तय की है. 14 मई को वोटों की गिनती होगी. चुनाव आयोग के तरफ से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 16 अप्रैल को चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल चुनाव आयोग ने निर्धारित की है.

14 मई को आएंगे नतीजे : 24 अप्रैल को नामांकन की जांच की जाएगी. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई है. 12 मई को वोटिंग होगी. सुबह 8:00 बजे से शाम 4:00 बजे वोटिंग का समय तय किया गया है. 14 मई को वोटों की गिनती होगी.

विधायक बनने पर इस्तीफा : राधाचरण शाह ने विधायक बनने के बाद 16 नवंबर, 2025 को इस्तीफा दे दिया था तब से यह सीट खाली है. 7 अप्रैल 2028 तक इसका कार्यकाल होगा. विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी, मंगल पांडेय और भगवान सिंह कुशवाहा भी विधायक बने हैं. तीनों का विधान परिषद सीट भी खाली पड़ा है.