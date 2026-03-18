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बिहार में शराबबंदी के बावजूद टूट रहे रिकॉर्ड, 18% का उछाल.. जानिए कितनी जब्त हुई शराब?

बिहार के बाहर भी कार्रवाई: एडीजी ने बताया कि ''बिहार के बाहर भी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के स्तर से कार्रवाई की गई है. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने राज्य से बाहर जाकर 4 छापेमारी की. सभी छापेमारी पड़ोसी राज्य झारखंड में की गई. 2025 में अवैध शराब के खिलाफ 38 ऑपरेशन किए गए.''

हजारों लीटर स्पिरिट बरामद : राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 2025 में 99 हजार 179 लीटर स्पिरिट बरामद की. 2026 में पहले दो महीने फरवरी-जनवरी में 13 हजार 811 लीटर स्पिरिट बरामद की गई है. उन्होंने बताया कि करीब 75 फीसदी स्पिरिट बरामदगी स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा की गई.

2024-25 में अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद : एडीजी ने बताया कि, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के स्तर पर की गई कार्रवाई में 2024 में प्रतिमाह 67 हजार 125 लीटर अवैध शराब बरामदगी की गई. 2025 में 85 हजार 645 लीटर प्रतिमाह हो गई. 2024 के मुकाबले 2025 में 28 प्रतिशत अधिक शराब बरामद की गई. 2026 में पहले दो महीने फरवरी-जनवरी में 1 लाख 23 हजार 905 लीटर अवैध शराब बरामद (प्रतिमाह) की गई, जो 2025 की तुलना में 45 प्रतिशत प्रतिमाह अधिक बरामद की गई.

2 साल में कितनी शराब जब्त? : एडीजी मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो अमित कुमार जैन ने बताया कि, ''साल 2024 में प्रति महीने औसतन 2 लाख 80 हजार 425 लीटर शराब जब्त की गई, जो 2025 में बढ़कर 3 लाख 14 हजार 110 लीटर हो गई. 2026 में प्रति महीने औसतन 3 लाख 70 हजार 684 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है. यानी 2024 की तुलना में 2025 में 9 फीसदी अधिक शराब बरामदगी हुई. जबकि 2025 की तुलना में 2026 में 18 प्रतिशत अधिक शराब बरामदगी की गई.''

पटना: क्या बिहार में शराबबंदी के 10 साल अपना पूरा किया या फिर यह कानून सिर्फ एक अधूरा वादा साबित हुआ?. दरअसल, बिहार में जहरीली शराब से मौत और अरबों रुपये के राजस्व के नुकसान पर सियासी दल नीतीश सरकार पर अक्सर सवाल खड़े करते रहे हैं. यह सवाल इसलिए भी क्योंकि राज्य में शराब बरामदगी के आंकड़ों में साल-दर-साल बढ़ोतरी हो रही है. बिहार सरकार के मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने ताजा आंकड़े जारी किए है.

झारखंड में 15, यूपी में 2 रेड : अमित कुमार जैन ने कहा कि, झारखंड में 15 छापेमारी, यूपी (उत्तर प्रदेश) में 17, छत्तीसगढ़ में 4 और मध्य प्रदेश में 2 छापेमारी की गई. इसमें लाखों लीटर अवैध शराब बरामद की गई. 2026 में पहले दो महीने में यूपी में 2 और झारखंड में एक छापेमारी की गई, जिसमें हजारों लीटर अवैध शराब जब्त की गई.

अब तक 1,25,575 गिरफ्तार : 2025 में 1 लाख 25 हजार 575 लोगों को एक्साइज एक्ट में गिरफ्तार किया गया. जिसमें 48 हजार 780 कारोबारी या आपूर्तिकर्ता थे और 76 हजार 795 पीने वाले थे. इसी तरह 2026 के पहले दो महीने में 8 हजार 72 कारोबारी और 14 हजार 755 पीने वालों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें राज्य से बाहर के 251 व्यक्ति शामिल हैं.

बिहार में शराबबंदी से नुकसान के आंकड़ें (ETV Bharat)

कितने लोगों को सजा?, चौंकाने वाले आंकड़े : एडीजी के मुताबिक, शराबबंदी के मामले में 2025 में कुल 203 लोगों को 152 कांड में सजा सुनाई गई है. जिसमें 2 लोगों को आजीवन कारावास, 20 लोगों को 10 वर्ष से अधिक की सजा, 177 लोगों को 10 वर्ष से कम और 4 लोगों को 2 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई. वहीं 2026 में 12 लोगों को 10 कांड में सजा सुनाई गई है.

बिहार में कब से शराबबंदी लागू (ETV Bharat)

मादक पदार्थों को लेकर भी बड़ी कार्रवाई : वहीं मादक पदार्थों को लेकर भी बड़ी कार्रवाई की गई है. 2023 से लेकर 2026 के पहले दो महीने तक विभिन्न प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी की गई. गांजा, चरस, हेरोइन, स्मैक, डोडा, इंजेक्शन और भारी मात्रा में कफ सिरप बरामद किया गया. उन्होंने बताया कि सभी जिलों को मादक पदार्थ एक्ट के अंतर्गत की गई कार्रवाई से जुड़े एसओपी भेज दी गई है, जिसके आधार पर कार्रवाई की जा सके.

बिहार में अवैध शराब की बरामदगी (ETV Bharat)

2016 से.. जहरीली शराब से कितनी जान गई? : पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक जहरीली शराब के सेवन से 354 लोगों की मौत हो चुकी है. अमित कुमार जैन ने बताया कि साल 2025 में समस्तीपुर में एक व्यक्ति की मौत हुई थी, जबकि पिछले एक सप्ताह में सारण जिले में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत होने की आशंका है.

जहरीली शराब कांड में अल्कोहल से मौत की पुष्टि : वहीं सारण जिले में पिछले दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों पर एडीजी ने कहा कि नामजद 10 आरोपियों में से छह को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुख्य आरोपी सूरज महतो को नारकोटिक्स ब्यूरो की खुफिया जानकारी के आधार पर कटिहार से पकड़कर लाया गया और गिरफ्तार किया गया.

नालंदा में अंतरराज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार (ETV Bharat)

''जहरीली शराब कांड के मृतकों में से दो का पोस्टमार्टम कराया गया, जबकि अन्य तीन शवों का पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था. जांच रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन बरामद शराब की रासायनिक जांच में अल्कोहल की पुष्टि हुई है.'' - अमित कुमार जैन, एडीजी, राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

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