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मंत्री के सामने ही डेटा ऑपरेटर ने मांगी 50 हजार रिश्वत, बोले- 1 घंटे में करो सस्पेंड

फिर मंत्री ने अधिकारी को फोन लगाया : लखेंद्र पासवान ने सीतामढ़ी के जिला कल्याण कार्यालय के अधिकारी को फोन लगाया और डेटा ऑपरेटर चंदन कुमार के बारे में जानकारी मांगी. इसके साथ ही उन्होंने पीड़ितों की समस्या को लेकर बातचीत की.

सब मंत्री के सामने हो रहा था : फोन पर थोड़ी देर की बातचीत के बाद ही ऑपरेटर ने 50 हजार रुपए की मांग रख दी. यह सब मंत्री के सामने हो रहा था और मंत्री फरियादी और ऑपरेटर के बीच हो रही बातचीत को अपने ऑफिस में सुन रहे थे. जब ऑपरेटर ने रिश्वत मांगी तो फरियादी ने फोन रख दिया. अब बारी थी मंत्री लखेंद्र पासवान के एक्शन की.

डाटा ऑपरेटर ने मांगी 50 हजार की रिश्वत : दरअसल, सीतामढ़ी से कुछ लोग सरकारी अनुदान न मिलने और रिश्वत मांगे जाने की शिकायत लेकर बिहार सरकार में एससी/एसटी कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र पासवान के पास पहुंचे थे. मंत्री के ऑफिस में कई लोग बैठे थे. फरियादी ने मंत्री के सामने सीधे डेटा ऑपरेटर को फोन लगा दिया.

पटना: बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक डाटा ऑपरेटर ने अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री लखेंद्र पासवान के सामने ही एक फरियादी से रिश्वत की मांग कर दी. इसके बाद मंत्री ने जिले के अधिकारी को फोन लगाया और रिश्वत मांगने वाले ऑपरेटर की सेवा तुरंत समाप्त करने का निर्देश दे दिया.

एक घंटे में सस्पेंशन ऑर्डर : इस दौरान मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि आरोपी डेटा ऑपरेटर की सेवा तुरंत खत्म की जाए. इसके साथ ही अगले एक घंटे में उसका सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर दिया जाना चाहिए.

पीड़ित लालेन्द्र कुमार ने बताया कि ''मंत्री के सामने ही ऑपरेटर ने फोन पर 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग कर दी. इसके बाद मंत्री ने ऑपरेटर को सस्पेंड करने के लिए सख्त आदेश दिया है.''

अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री लखेंद्र पासवान (ETV Bharat)

'अन्य अधिकारियों की भी जांच हो' : इतना ही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि डेटा ऑपरेटर के साथ ही अन्य अधिकारियों की भी जांच की जाए, जो इस तरह की रिश्वतखोरी के मामले में शामिल हैं. मंत्री ने सीतामढ़ी के एसपी से बातचीत कर मामले की जांच दोबारा कराने की भी बात कही है.

''यह एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है. भ्रष्टाचार के लिए इस सरकार में कोई स्थान नहीं है. पदाधिकारी छोटा हो या बड़ा, यदि कोई गरीब, वंचित और पीड़ित व्यक्ति के अधिकारों से खिलवाड़ करेगा या रिश्वतखोरी में लिप्त पाया जाएगा, तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. ऐसे लोगों को न केवल अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, बल्कि कानून के अनुसार जेल भी जाना पड़ेगा.'' - लखेंद्र पासवान, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री

मंत्री ने अधिकारी को फोन लगाया (ETV Bharat)

चंदन कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त : मंत्री के आदेश के बाद विभागीय स्तर पर त्वरित कार्रवाई करते हुए डाटा एंट्री ऑपरेटर चंदन कुमार की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई. बताया जा रहा है कि संबंधित कर्मी आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कार्यरत था. आदेश जारी होते ही उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं. विभागीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की है.

"मंत्री के निर्देश के आलोक में मामले की जांच के बाद संबंधित डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है. विभाग में भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जा रही है." - सुभाष चंद्र राजकुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी, सीतामढ़ी

क्या था पूरा मामला? : बताया जा रहा है कि मामला एससी/एसटी एक्ट से जुड़ा हुआ है. सीतामढ़ी के सोनबरसा क्षेत्र में हिंसक झड़प और पत्थरबाजी हुई थी. इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी. बताया जा रहा है कि पीड़ितों को सरकारी सहायता मिलने वाली थी, लेकिन इसके बदले डेटा ऑपरेटर रिश्वत की मांग कर रहा था.

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